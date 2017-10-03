Кандидати у Верховний Суд: шикарний автопарк, мішки готівки та нерухомість на родичах

До етапу тестування були допущені лише ті кандидати, які пройшли перевірку Національним агентством із запобігання корупції, однак, питань щодо задекларованого майна в агентства не виникло

Топ-тема останніх тижнів (окрім Насірова, звісно) - конкурс у новий Верховний Суд. Втім, вже на даному етапі зрозуміло, що "новим" він буде суто умовно: 69% кандидатів є представниками "старої" судової системи.

Із 653 претендентів 139 є суддями нинішнього ВСУ та вищих спецсудів. Про це йдеться в розслідуванні видання bihus.info.

До етапу тестування були допущені лише ті кандидати, які пройшли перевірку Національним агентством із запобігання корупції. Проте переглянувши список учасників іспиту до Касаційного кримінального суду у складі ВС, проект "Народне НАЗК" виявив серед них цілу низку суддів, до яких виникають суттєві питання щодо декларацій.

1. Вільгушинський Михайло Йосипович, Вищий спеціалізований суд України



Фото: bihus.info

Михайло Вільгушинський вже опинявся у полі зору "Наших грошей". В 2012-2014 рр. його мати та син придбали майже гектар землі на березі Вишгородського обвідного каналу Київського моря. Зараз на цій території триває будівництво закритого котеджного містечка. За підрахунками "Народного НАЗК", вартість землі, що належить родичам Вільгушинського, може становити близько 250 тис. доларів. Звідки у його родини такі кошти, суддя пояснити так і не зміг.

2. Вус Світлана Михайлівна, Верховний Суд України Працює суддею з 1982 року. При цьому, згідно електронної декларації, на її банківських рахунках зберігається 2,5 млн гривень, ще 150 тис. – готівкою. На початку листопада суддя подала ще одну електронну декларацію за 2015 рік, у яку довнесла 42 тис. доларів. Також у своїх паперових деклараціях не вказувала квартиру площею 67 кв. м у Донецькій області. 3. Дембовський Сергій Георгійович, Вищий спеціалізований суд України Згідно декларації, суддя та його родина володіють автомобілями Lexus RX350 2013 р. в. і Nissan X-TRAIL 2005 р. в. Обидві автівки були куплені новими. Також 130 тис. гривень та понад 100 тис. доларів зберігаються готівкою. Але чи могли родина судді все це собі дозволити за офіційні доходи – незрозуміло, оскільки відомості про них Дембовський не вказує: в електронній написав "Члени родини не надали інформації", у паперових просто ставив прочерки.



Фото: bihus.info 4. Ковтюк Єлизавета Іванівна, Верховний Суд України

Фото: bihus.info Електронне декларування показало чарівну властивість лікувати амнезію. Багато чиновників раптово згадали, що живуть у квартирах на праві користування і їздять зовсім не на метро. А суддя Ковтюк раптово опам’яталася, що одружена, хоча в паперових деклараціях із членів родини вказувала лише сина. Разом з чоловіком з’явилася куплена ним в 2014 р. земельна ділянка в селищі Малютянка під Києвом і недобудований будинок на 114 кв. м у Чернівцях. Проте за що він купив землю і будується – незрозуміло: бізнесу ніколи не мав, їздить на "Жигулях-копійці", а із доходів задекларована лише пенсія. 5. Короткевич Микола Євгенович, Верховний Суд України На початку 2014 року син судді Євген Короткевич придбав новий Toyota Rav-4 (від 30 тис. доларів). Того ж року оформив у власність три машиномісця та дві квартири площею 61 та 133 кв. м у будинку бізнес-класу за адресою провулок Коломийський, 17/31-а.

Фото: bihus.info Сам же суддя, згідно електронної декларації, в 2007 році став власником новенького Lexus RX 350. В 2013 році його дружина Наталія продала квартиру в Броварах, але в декларації доходи відображені не були. Цікаво, що його рідний брат Олександр Короткевич є суддею Вищого господарського суду і також бере участь у конкурсі до Верховного. Сам же брат у свою чергу цікавий тим, що довніс в електронну декларацію половину раніше прихованої квартири в Києві. А в 2014 році сума на його банківських рахунках в порівнянні з 2013-м зросла з 60 тис. до 723. При цьому сума сукупного доходу за два роки становила лише 750 тис. 6. Кравченко Станіслав Іванович, Вищий спеціалізований суд України

Фото: bihus.info Задекларував 70 тис. доларів готівки у себе, 300 тис. у дружини і ще 10 тис. – у доньки-студентки. При цьому дохід дружини-приватного нотаріуса за останні три роки складав 50-100 тисяч гривень, у доньки за два останніх роки – лише 12 тис. гривень стипендії. Також довніс в електронну декларацію земельну ділянку площею 900 кв. м. 7. Крещенко Анатолій Миколайович, Вищий спеціалізований суд України

Фото: bihus.info В 2013 р. дружина судді, річна зарплата якої складає 22-25 тис. гривень, придбала новий HYUNDAI IX 35. Згідно декларації, ціна автівки з курсом 2013 року склала близько 40 тис. доларів (254 тис. гривень). Також суддя з дружиною зберігають 150 тис. гривень, 52 тис. доларів і 6,5 тис. євро готівкою. 8. Лагнюк Микола Миколайович, Вищий спеціалізований суд України

Фото: bihus.info Вказав у електронній декларації велику кількість об’єктів незавершеного житлового будівництва – будинок у 324 кв. м, літню кухню на 130 кв. м, бесідку, барбекю, сарай і навіть капличку на 16 кв. м. Але, як з’ясували активісти "Автомайдану", всі вони вже давно добудовані і суддя постійно проживає там протягом останніх кількох років. Імовірними причинами того, що будівлі і досі є незареєстрованими, можуть бути ухиляння від сплати податку на нерухомість або небажання того, щоб маєток відображався у Реєстрі майнових прав на нерухоме майно. 9. Пошва Богдан Миколайович, Верховний Суд України

Фото: bihus.info Обидві доньки Богдана Миколайовича також пішли по юридичній лінії – старша, Віра Левко, стала суддею Дніпровського районного суду Києва, молодша, Марія Пошва, - адвокатом. У 2009 році доньці-судді кимось був подарований будинок на 340 кв. м у Тернопільській області. Наступного року сусідній недобудований будинок на 220 кв. м також за договором дарування відійшов у власність молодшої доньки. Дружина судді теж володіє недобудованим будинком площею 290 кв. м, але вже у селі Дмитрівці під Києвом. У 2012 році сам Богдан Пошва купив нову КІА Sorento за 40 тис. доларів. 10. Пузиревський Євген Борисович, Вищий спеціалізований суд України Суддя ВССУ Євген Пузиревський попри наявність на його банківських рахунках 400 тис. гривень і 20 тис. євро, а також 155 тис. доларів у готівці, в 2015 році стягнув через суд 15 тис. гривень заборгованості по виплатам грошового забезпечення судді.



Фото: bihus.info В 2013 році його дружина Тетяна Пузиревська витратила майже 40 тис. доларів за тодішнім курсом на купівлю Mazda СХ-5 2012 р. в. Також у користуванні судді перебуває Mercedes-Benz GL 450 2006 р. в. Автівка належить його синові Івану Пузиревському, прокурору ГПУ. Згідно його декларації, машину він набув у 2015 році, проте ціну не згадав. У даний час на сайтах вживаних автомобілів ціни на такі стартують від 20 тис. доларів. Окрім цього, у 2014-му Іван Пузиревський витратив півмільйона гривень на купівлю новенького Volkswagen Passat. 11. Сахно Роман Іванович, Вищий спеціалізований суд України Суддя з дружиною фактично живуть на світі по довіреності. За декларацією, мешкають вони у службовій квартирі площею 108 кв. м, у їх користуванні перебувають автомобілі Mercedes-Вenz ML350 2012 р. в. та Mercedes-Benz S320 2007 р. в. Одночасно з цим на банківських рахунках судді лежить понад 2 млн гривень і ще близько 1 млн 250 тис. вони з дружиною зберігають готівкою.



Фото: bihus.info 12. Слинько Сергій Станіславович, Вищий спеціалізований суд України У листопаді 2010 року дружина судді придбала новий Nissan Qashqai, а через півроку стала ще й власницею Toyota Land Cruser. Сукупна вартість двох автівок за тодішнім курсом склала близько 100 тис. доларів. Цікаво, що, згідно декларацій, за останні три роки дружина не заробила ні копійки.



Фото: bihus.info 13. Франтовська Тетяна Іванівна, Вищий спеціалізований суд України Ще один представник династії юристів. Чоловік судді, Микола Франтовський, – екс-прокурор Донецької області. Донька зробила кар’єру в органах прокуратури, а за супутника життя обрала суддю. Син чоловіка від попереднього шлюбу та його дружина також працюють у прокуратурі. Після своєї відставки на початку 2015 року Микола Франтовський подався у бізнес і став співзасовником двох фірм – ТОВ "Юридична компанія "Франтовський та Ковалевський" і ТОВ "Юридична компанія "Лексстар". Проте ні в електронній, ні в паперовій декларації судді цей факт не відображено. Донька Юлія в 2008 році стала власницею новенької Toyota Camry, а в 2010 придбала також і будинок на 250 кв. м під Києвом. Син чоловіка в 2015 р. нібито придбав BMW 520 2010 р. в. за 143 тис. гривень, хоча на вторинному ринку ціни на такі стартують від 20 тис. доларів.

Фото: bihus.info Наостанок ще раз підкреслимо, що всі ці кандидати проходили попередню перевірку справжнім НАЗК, але питання до них чомусь виникли лише у нас. Також раніше повідомлялося, що деякі учасники іспиту отримали практичні завдання на основі справ, які вони ж і вели. Як бачимо, скандали навколо конкурсу вже стали швидше нормою, аніж винятком. Тому невтішний висновок напрошується сам собою: існують реальні ризики замінити не сам нинішній корумпований Верховний Суд, а лише його обличчя.

Автор: АНТОН СТОЛЯРОВ