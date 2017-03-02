Компанії Порошенка і Кононенка купують газ у Злочевського, – розслідування

Три компанії президента України та його бізнес-партнерів лише за 2016 рік сумарно сплатили фірмі Миколі Злочевського понад 100 мільйонів гривень

Щонайменше три підприємства, кінцевими бенефіціарами яких є президент України Петро Порошенко та його близькі соратники у владі – Ігор Кононенко та Олег Гладковський, упродовж 2016 року купували газ для своїх виробничо-побутових потреб у фірми ТОВ «Парі» (Burisma Group). Кінцевим бенефіціаром цієї фірми є Микола Злочевський, колишній міністр екології уряду Миколи Азарова та близький соратник Віктора Януковича, який виїхав після Майдану з України через загрозу кримінального переслідування.

Про це йдеться у розслідуванні програми "Схеми", журналісти якої отримали доступ до звітів компаній Burisma Group за 2016 рік, та проаналізували, хто купував газ у фірм Злочевського.

ТОВ "Парі" – одна з чотирьох газовидобувних фірм групи Burisma, в 2016 році продала газ на загальну суму 270 мільйонів гривень. Більша частина була поставлена своїй же компанії ТОВ "Еско-Північ" (Burisma Group) для подальшого перепродажу. А решта видобутого газу була поставлена напряму компаніям президента Петра Порошенка, народного депутата Ігоря Кононенка та заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони Олега Гладковського.

"Пісківський завод скловиробів" у 2016 році купив природній газ у ТОВ Парі на загальну суму 97,8 мільйонів гривень. Кінцевими бенефіціарами цього заводу є Петро Порошенко та Ігор Кононенко, які володіють ним через свої фонди – "Прайм Ессетс Кепітал" та "Вік" відповідно.

"Міжнародна тенісна академія", кінцевим бенефіціаром якої є Ігор Кононенко через свій фонд "Вік", також купувала газ у фірми Злочевського. У 2016 році сума контрактів з ТОВ "Парі" становила близько 1,25 мільйонів гривень.

Елітний фітнес-клуб "5 елемент", один з найбільш відомих активів президента та його соратників, упродовж 2016 року також забезпечувався газом "від Злочевського". Спортклуб, заснований Порошенком, Кононенком та Гладковським через їхні фонди, придбав газу у фірми "Парі" на суму близько 2,57 мільйона гривень.

Таким чином, три компанії президента України та його бізнес-партнерів лише за 2016 рік сумарно сплатили фірмі Миколі Злочевського понад 100 мільйонів гривень.

Микола Злочевський – один із тих, хто суттєво збагатився за президентства Януковича. Коли він був міністром екології, його бізнес розрісся до розмірів однієї з найбільших приватних газовидобувних компаній у країні – Burisma Group. Ліцензії на розробку газових родовищ фірмам Злочевського погоджувало міністерство, яке він сам же й очолював.

Після Майдану він втік із країни. Але через три роки його бізнес успішно працює.

12 січня Burisma заявила про закриття в Україні всіх процесуальних і судових дій щодо президента групи Миколи Злочевського й операційних компаній, що входять до Burisma Group після "взаємної багатомісячної роботи двох команд – Генеральної прокуратури України та Burisma Group". А 18 січня Генпрокуратура підтвердила, що ще 1 листопада 2016 року закрила справи щодо Злочевського про незаконне збагачення і відмивання коштів "у зв’язку з відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення".

Справами щодо Миколи Злочевського займався департамент з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури, який неформально називають "департаментом Кононенка-Грановського" на честь депутатів від президентської політсили БПП. Їхній вплив на Генеральну прокуратуру, очолювану Юрієм Луценком, неодноразово описувався у численних журналістських розслідуваннях.

Наприкінці 2016 року журналістка Ольга Василевська опублікувала фото зустрічі у Відні двох чоловіків, дуже схожих на Ігоря Кононенка та Миколу Злочевського.

Експерти Transparency International та "Центру протидії корупції", які від початку стежили за розслідуванням, вважають, що Генеральна прокуратура свідомо закрила кримінальні справи щодо Миколи Злочевського та його компанії в результаті політичних домовленостей.