Киев уродуют Кононенко, Микитась, Левочкин, а теперь и Виталий Ярема

28 февраля решением Киевского апелляционного хозяйственного суда Державе вернули памятник национального значения Гостиный двор. Так выглядит одна из немногих побед, которой может гордиться столичная общественность. Но нынешнее состояние Двора, который дельцы хотели превратить в банальный ТРЦ, удручает. Частная фирма "Укрреставрация" платила за пользование смешные 8 гривен за кв. метр, но даже не позволила активистам осуществить консервацию памятника, на которую они собрали средства. Без крыши памятник простоял несколько лет, его кирпичные стены рассыпаются. Но у представителя Фонда госимущества в суде не возникло претензий, так что возмещать ущерб некому.

Тем временем, спикер СБУ поддержал рейдерский захват территории раскопок древнего града в сердце Киева. Архимандрит Гедеон из УПЦ МП самовольно поставил капитальный МАФ рядом с Нацмузеем истории Украины и фундаментом древней Десятинной церкви. Назвал его "Десятинным монастырем". И "послушники" этого "монастыря" угрожают отрезать голову директору музея, которому не нравится такое соседство. По сути никто и не скрывает, что сооружение Гедеона – плацдарм, с которого начнется захват остатков первой каменной церкви, построенной великим князем Владимиром. Москва желает, грубо говоря, "отжать" святое место, поставив свое культовое сооружение там, где была усыпальница киевских князей.

В случае с самостроем церковников столичные власти бездействуют уже 12 лет. Нынешний киевский градоначальник боится применить полномочия, хотя не стеснялся демонстрировать силу в борьбе с МАФами мелких предпринимателей у станций метро. И с застройщиками уничтоженного Сенного рынка, которые собираются втиснуть 14 высоток в 2 га., Виталий Кличко заключил мировую. Этот масштабный проект связывают с экс-Генпрокурором Виталием Яремой, его замом Анатолием Даниленко и Геннадием Ильиным — последнего называли экс-начальником охраны Петра Порошенко. Для таких "уважаемых людей" максимально допустимую высоту застройки в центре Киева разрешили превысить втрое. Соседние исторические здания трещат по швам, но Министерство культуры не против.

Проблема в том, что власть в Киеве находится в руках застройщиков. Они ставят своих людей на контролирующие должности, имеют большинство в Киевсовете, определяют градостроительную политику.

Подробно о самых скандальных стройках Киева "ОРД" рассказал народный депутат Игорь Луценко, который много лет борется за сохранение исторического облика столицы.

- Обрисуйте ситуацию с "Десятинным монастырем", как вы ее видите?

- Існує три аспекти ситуації. Та три лінії дій громадськості. 1. захоплення особо цінної землі – за це є кримінальна відповідальність, 2. знищеня археологічної пам’ятки, бо є така думка, що заглиблення фундаменту цього "монастиря" шкодить древньому місту князя Володимира. Не тільки ж залишки фундаменту, який є поруч, а взагалі вся ця територія, де розташувався Гедеон (іноземний громадянин Юрій Харон), то є пам’ятка археології та історії. В нас, до речі, є прецедент з вертолітним майданчиком Януковича, який так само пошкодив пам’ятку, тому будівля переходить у власніть держави з урахування збитку. І трете: ця споруда не була належним чином зареєстрована, хоча на неї й було незаконно надане право власності. Там є злочин реєстратора, який безпідставно зареєстрував власність на 130 кв. м, коли навіть за замовним рішенням суду там є 60 м.кв. (три МАФИ по 20 метрів). Тому підстав для арешту цього майна більш ніж достатньо. До того ж вже давно є припис про те, щоб вони прибрали своє майно, але припис не виконується, а місцева влада боїться спровокувати конфлікт.



На фото – 3 февраля у церковного МАФа (в кружке) встретились 2 акции: защитников исторического Киева и прихожан Гедеона (Юрия Харона). Накануне войны у него, между прочим, была попытка захватить еще и расположенную неподалеку школу № 25 (Владимирская 1) — сделать там "православную гимназию".

См. видео — Культовое сооружение Гедеона может быть опорным пунктом "русской весны" в Киеве. Игорь Луценко – о братьях из церковного МАФа, которые воюют за "ЛНР-ДНР":

- 24 февраля Юрий Тандит на телеканале, близком к АП, обеливал Гедеона. Тот транслировал оригинальные заповеди, типа: "Не воруй у своих"

(https://www.facebook.com/romabra/videos/pcb.10203998080310464/10203998040389466/?type=3&theater), отрицал существование УПЦ КП, называл защитников исторической части Киева нечистой силой, утверждал, что имеет все разрешения (с записью можно ознакомиться по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=JPj-CwLalhE&t=151s). И советник главы СБУ не возражал. Это надо рассматривать, как личную позицию, или как позицию СБУ?

- Тандит виступив як посадовець СБУ, як офіційна особа, бо він в цьому сюжеті був протітрований, так що в данному випадку це є офіційна позиція СБУ: що ця церква хороша, що її не можна зносити, бо там трапляються дива. Гедеон молиться за Росію та пропагує цінності країни-агресора. Тому в мене вже немає сумнівів, що Юрій Тандіт то є людина Медведчука (https://ord-ua.com/2017/12/01/mertvechuk-i-vremya-stroit-otnosheniya-s-russkim-bratom/). Чи навіть представник агресора, що працює в СБУ та пропагує "духовні скрєпи руського світу". Питання до СБУ: що ж ви робите?



На фото – Советник главы СБУ Юрий Тандит утверждает, что в снегу у "Десятинного монастыря" прорастают срубленные елки. К слову, Юрий Харон (Гедеон) кроме элитного движимого и недвижимого имущества, зарегистрировал на себя ООО "Десятинка", которое торгует напитками и табаком (https://edr.dominus.kiev.ua/catalog/37078795).

- У нас на Донбассе так же начиналось в 2014ом – сперва русский мир приходит к вам в гости, а затем выгоняет вас из дома. Не станет ли церковный МАФ при такой симпатии к нему СБУ началом "Киевской народной республики"?

- Саме це і є мета цієї спільноти в рясах. Силою та підкупом вони захопили територію національної святині України. Частина іноземних громадян, які за часи Януковича скупчувалися в цьому "монастирі", зараз воює на боці "ДНР-ЛНР". А тих, що здатні до агентурної роботи, мабуть, залишили тут. Щоб легалізувати все, що робить Росія по захопленню України… Тобто, все те, що відбувається на Десятинці — стандартна агресивна поведінка представників російського світу. Вони вважають нашу країну своєю територію, не зважаючи на міжнародне право.



На фото – текст молитвенных чтений архимандрита Гедеона. Российская пропаганда утверждает, что никакой Украины нет, есть окраина Российской империи. "Это русская земля, Киев – русский город", — говорят "гости из-за поребрика», убивая украинцев на востоке. О "русской земле" говорил прихожанам и баннер, размещенный Гедеоном у "Десятинного монастиря".

- 25 января Алексей Шемотюк и Александр Горбань пытались совершить поджог "Десятинного монастыря". Это сработало в пользу Гедеона – дало повод СМИ писать о бесчинствах радикалов-националистов, и делать батюшку страдальцем за веру. Что вас заставило взять на поруки Шемотюка и Горбаня?

- Ці хлопці обидва є зірки архітектурної спільноти міста. Один з них воював у складі ВСУ в аеророзвідці. Вони заявили, що підпал мав на меті привернути увагу до ситуації. Спочатку "стрільнув" випадок в Запоріжжі — де священник УПЦ МП відмовився відспівувати дитину, що загинула. Потім хлопці з С14 почали блокувати Лавру. Демонтували болгаркою інформаційний щит з агітацією Кремля біля церковного МАФу "Десятинка". А потім дізнаємося, що стався підпал… А цього, звичайно, не можна робити, бо капличка — офіційне майно. Ось меморіал Небесної сотні, який мешканець Севастополю розтрощив восени — не є легалізоване майно і тому відповідальність за його знищення – лише адміністративний штраф. А замах на майно Гедеона підпадає під ст. КК. Це, до речі, дає привід замислитися про ставлення міськвлади до меморіалу на в. Іститутській: за 4 роки Кличко не подбав, щоб якось це узаконити…



На фото – архивная публикация демонстрирует хищнический план УПЦ МП. В 2006 году церковники попросили разрешение на установку временной палатки, изначально собираясь превратить ее в капстроение. Силовую поддержку рейдерам в рясах обеспечил "отряд православных казаков".

См. видео – советник Арбузова, поставщик титушек из "Союза православных сил", "Верное казачество" из "ЛНР" и Укроборонпром:

- Евгений Нищук – чуть не единственный майдановец из действующих министров. Знаете ли вы его позицию по Десятинному монастырю?

- Євген Ніщук нас підтримує. Потім приходе його заступниця — пані Тамара Мазур та каже: ні. Мовляв, нехай музей подає на цей МАФ до суду. А музей каже: "Нас вб’ють". В міністерства є всі підстави діяти рішуче, бо обов’язок охороняти такі землі — це їх зона відповідальності. Треба позиватися до суду, бо в Гедеона є право власності на споруду. Суд має змусити його кудись прибрати це майно.



На фото - заместитель Министра культуры Тамара Мазур, которую активисты называют покровительницей всех варваров-застройщиков, уродующих центр Киева.

- Какова ситуация с застройкой Сенного рынка? Ваш прогноз?

- Перш за все буде транспортний колапс в центрі. Бо в Києві немає ж обмежень на пересування автотранспортом. А ще цей комплекс остаточно спаплюжить архітектурний вигляд старого міста. В Європі в центрі міст ніхто не будує хмарочоси. Містобудівні обґрунтування в забудовника є незаконні. А Кличка "як кошеня розвели" з меморандумом, який від підписав з забудовником.

- Первый мэр Киева в интервью по поводу застройки Сенного рынка заявил, что у Кличко есть все полномочия решить данный вопрос. Сказал, что София и Лавра под угрозой из-за нерешительности местной власти. Ваш комментарий?

- Софія і Лавра насправді під загрозою. Будівництво там планується, якщо навіть й законсервоване, то ненадовго. А забудовницька більшість вона є навіть в опозиційних партіях в міськраді. І, на мою думку, у впливі на свідомість самого Кличка забудовники так само мають більшість.



На фото – Строительство гиганта-ЖК на месте Сенного рынка началось уже после Майдана. Застройщик "Эмпориум пропертиз" зарегистрирован в оффшорной зоне. Бывший глава ГПУ Виталий Ярема — один из бенефициаров — недавно стал членом БПП и замом главного смотрящего от Президента Игоря Кононенко в киевской облорганизации.

- Кто главные застройщики Киева сегодня?

- Нардеп Максим Микитась (фракція "Воля народу", "Укрбуд"), Ігор Кононенко (нардеп від БПП), Сергій Льовочкін (нардеп від "Оппоблоку"), Володимир Зубик ("Інтергал-буд")… Вони всі сім’ями дружать. Льовочкін зберігає великий вплив на те, що відбувається в Києві, та особисто на Кличка. Ще є Анатолій Войцеховський, в якого на 100% все незаконно, а це десятки будівництв. "Укрбуд" та "Київміськбуд" – основні незаконні забудовники. Прчому, «Київміськбуд» формально комунальне підприємство – тобто, місто само себе руйнує, і оце голова міста точно може зупинити. Є обмеження в історичному центрі – 27 метрів в висоту, яке порушується регулярно. Ось тут і з’являється Мінкульт, який дає висновки, що можна порушувати обмеження. А є охоронні зони, де і 27 не можна. Наприклад, Андріївський узвіз – там існує обмеження в 9 та 11 метрів. Але будуть готель в 30 м...

См. видео расследования о связях Кличко с застройщиками – хозяином скандальной "Солнечной ривьеры" и соучастником аферы "Элита-центр":

- Юлия Никитина, ваша коллега по борьбе с бандитскими застройками, пугает, что центр Киева в ближайшие 2 года превратится в Троещину. Это реально?

- Зараз велика кількість об’єктів передбачає перетворення міста в абсолютно не придатний для життя простір. Забудовники намагаються втюхати в кожен клаптик як можна більше висотності, щоб якомога подорожче це все продати та якнайшвидше звалити за кордон. Ось це бізнес-модель наших забудовників. Тому значна кількість проектів – це жах. Навкруги мого дома зараз 4 величезні потворні будівництва. Вплив на апетити забудовників має лише економічна ситуація. В 2008 році в Києві були такі проекти будівель, що і Києва уже б не було. На щастя для міста, сталася світова економічна криза, з якою половина проектів зникли.



На фото – по мнению активистов, старый Киев при Виталии Кличко превратится в спальный район. Он шел на выборы, бичуя высотную и плотную застройку исторического центра, но подписал "меморандум" с "оффшорниками" на Сенном в обмен на ничтожную скидку в три этажа.

- Может, хватит уже выбирать застройщиков в Киевсовет?

- А може треба повісити опудало мертвого інвестора, якого кинули забудовники?.. Цінності комфортного, здорового життя вони наразі є далеко не на першому місці. Ремонт під’їзду та пенсія – це більше турбує людей. Через політику в звичайному розумінні недоброчесних забудовників не перемогти. Потрібні правоохоронні заходи, кримінальна відповідальність.

- Давайте о хорошем. О вашем успехе с Гостиным двором. Напомните, как все начиналось?

- Ми почали бити на сполох в травні 2011 року, коли приїхала перша бурова машина, яка брала проби грунту. Тоді ми там зробили першу акцію. Вони скасували статус пам’ятки національного значення, отримали дозвіл на перебудову. Ми підняли кіпіш та зробили місцевою пам’яткою. А коли потім повернули статус національної, Двір став двічі пам’яткою.

См. видео — Избиения активистов, поджоги. Экс-депутат Киевсовета Елена Терещенко-Ескина рассказывает о бандитских нападениях, которые ей пришлось пережить:

В них був план по приватизації за копійки. І Кабмін, і Фонд держмайна – всі погодилися: ми не проти, щоб перебудовували наше майно. Залишити стіни, надбудувати ще один поверх, розширитись за рахунок арочних галерей, та зробити ТЦ. З 9 до 30 тисяч кв.м. збільшитись. Вони отримали на це дозвіл, та перестали будуватись лише під час Майдану, коли почалося загострення. Весною 2014го ми скасували дозвіл на будівництво, а влітку скасували землевідвід.



На фото — 18 февраля 2013 года. Противостояние между защитниками Гостиного двора и захватчиками памятника закончилось дракой с "Беркутом" и жесткими задержаниями.

"Укрреставрація", що була орендарем Гостиного двору, перешла до Кравця шляхом рейдерського захоплення. Там сидів червоний директор, який приватизував державнє майно. Коли прийшли пацани Януковича, вони цього директора викинули. І далі почалися приватизаційні оборудки.

- Кто же все-таки пытался присвоить?

- При Януковичі це був Андрій Кравець, якого називали завгоспом Януковича. Він поставив керувати Дмитра Ярича – юриста, який раніше працював в кінотеатрі "Зоряний". Його Кравцю врешті-решт вдалося успішно вкрасти. Через суди "Зоряний" вивели з державної власності та перепродали мільонів за 5 доларів. І це вже при Порошенку! А орендарями Двору були дві Кипрські оффшорки. Підозрюю, що одна з них — це Кравець, а інша – це Сергій Льовочкін.

См. видео — Завхоз Януковича украл 2 километра гранитных ступеней. В какое состояние привел памятник Андрей Кравец:

- В разрезе уничтожения старого Киева и его варварской застройки как можно оценить достижения Революции достоинства? Ситуация в городе стала лучше? Хуже?

- Відбувається приблизно те ж саме, що й після Помаранчевого майдану. З тими нюансами, що війна – це постійний біль, який змушує людей більш гостро на все це реагувати. Контреволюція почалася на другий день після втечі Януковича. З приватизації сцени Майдану.

- Что самое страшное из того что происходит в застройке Киева? Требует срочного вмешательства?

- Все що відноситься до найгловніших історико-культурних цінностей, нашої спадщини — все під небезпекою. Серед злочинів, які треба зупиняти вже зараз — незаконна забудова Печерської лаври. Без погодження там вже збудували на території заповідника якийсь завод, готель, заклади громадського харчування, діє напівлегальний ринок куполів… Це великий бізнес, від якого треба рятувати пам’ятку. А їх контролюючи органи бояться, як вогню – на сході, кажуть, легче воювати зі зброєю, аніж у Києві — з внутрішнім ворогом, якого навіть ворогом і не називають!



На фото – проект строительства на месте фундамента Десятинного храма. В кружочке –МАФ-"монастырь". Суть замысла: основатель храма Владимир – "русский князь". Об этом Путин заявил в прошлом году во время встречи с Эммануэлем Макроном, назвав Анну, дочь князя Ярослава Мудрого (внучку князя Владимира) – "русской". Президент Франции тогда одернул невежду: "Анна Киевская была важной для украинско-французских отношений".

- Чем опасна застройка Лавры?

- В заповіднику треба зберігати все так, як було тисячу років тому. Це стосується і того ж, що відбувається навкруги Софії. Там приміром є Гончара 17-23 — жилкомплекс, який вже визнаний незаконно спорудженим, проте його чиновники бояться зносити. Так само як і забудівля за адресою Андріївський узвіз 14, від якої треба рятувати Андріївський узвіз.



На фото – 10 лет общественность Киева ведет борьбу против монстра в районе Софии Киевской, по адр. ул. Гончара 17-23. Жилкомплекс "Fresco Sofia" вызвал замечания ЮНЕСКО, но застройщика это не волнует.

Треба покласти край практиці, коли замовником детального плану території є забудовник. В 2010 р. за ініціативою Сергія Тігіпко було прийнято злочинний закон про урегулювання місто-будівних умов, яким громадські слухання, екологічні експертизи, експертизи охорони історико-культурної спадщин — все це відійшло в минуле. Замість цього почали робити детальні плани, які нібито повинні все це враховувати і бути довговказом для забудовника. А насправді забудовники башляють за ДПТ (детальні плани території) і їм ці плани роблять такими, якими вони їх хочуть бачити. Київська міська рада, нажаль, продовжує підтримувати всі злочинні ДПТ. І навіть частина фракції "Батьківщини" в Київраді, нажаль, голосує за незаконні забудови, попри позицію партії. Ці ДПТ не відповідають нічому взагалі – ані Генплану, ані державно-будівельним нормам, ані нормам охорони історико-архітектурної спадщини, ані екологічним нормам. Але вони затверджуються і на підставі цього державна архітектурно-будівельна інспекція надає дозволи. Тігіпко придумав схему, яка дозволяє на колективний орган (Київраду) перекласти відповідальність за злочини.

Предположение Игоря Луценко о том, что советник СБУ Юрий Тандит, который потворствует захватчикам национальной святыни, является агентом влияния страны-агрессора, заставило редакцию пристальнее всмотреться в эту загадочную персону. В одной из следующих публикаций расскажем о ПР-ональном и криминальном прошлом советника.

Джерело: Татьяна Заровная, "ОРД"