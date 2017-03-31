Метод Ковальчука: маєток в Царському селі за безцінь (розслідування)

Бізнесмен-аграрій Микола Блошко взяв кредит у "Банку Форум", однак у 2014 році банк заблокував рахунки бізнесмена, після чого продав право вимагати у Миколи Блошка залишок боргу на 47 мільйонів гривень товариству з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Ратіо Інвест", яка, в свою чергу, попросила зареєструвати продаж ділянок і будинку бізнесмена фірмі "Каунт-Про", власницею якої виявилась дружина Ковальчука

Царське село на столичному Печерську – елітний приватний сектор для українських багатіїв. Земля тут найдорожча у Києві. Тут живуть бізнесмени та політики, має землю навіть Президент Петро Порошенко та його давній друг Ігор Кононенко. Нещодавно на ділянку неподалік поклала око родина ще одного соратника президента – заступника голови його адміністрації Віталія Ковальчука. Але методи отримання цієї дорогоцінної землі викликають чимало запитань з точки зору закону.

Детальніше – в розслідуванні програми "Схеми", спільного проекту Радіо Свободи і каналу "UA:Перший".

На вулиці Лаврській розташований офіс "Міжнародного інвестиційного банку" Петра Порошенка. Трохи західніше – штаб "Блоку Петра Порошенка "Солідарність". На вулиці Радіальній – маєток і тенісний корт Ігоря Кононенка, давнього друга Петра Порошенка. Навпроти – ще не забудована ділянка самого Петра Порошенка.

Нещодавно на ділянку в Царському селі неподалік поклала око родина ще одного соратника Президента – заступника голови його адміністрації Віталія Ковальчука. Але методи отримання цієї дорогоцінної землі викликають чимало питань з точки зору закону.



Фото: "Схеми"

Будівля на 848 квадратних метрів розміщена на двох земельних ділянках загальною площею 0,1 гектара на вулиці Добровольчих батальйонів, 10,12 (в минулому – вулиця Панфіловців). Із 2003 року цим майном володів бізнесмен Вадим Блошко, а орендувало його посольство Греції в Україні.



Фото: "Схеми"

Бізнесмен звернувся до "Схем" і повідомив: за його словами, у січні цього року рейдери захопили будинок і землю на користь родини впливового чиновника з Адміністрації президента.



Фото: "Схеми"

"На цей момент майно перебуває у власності компанії "Каунт-Про", засновниками якої на ⅔ є дружина Віталія Ковальчука Олена Ковальчук. Зауважу, що у даному випадку я кажу про Віталія Ковальчука, який є першим заступником голови Адміністрації президента", – каже Вадим Блошко.

Зважаючи на серйозність такого обвинувачення, журналісти "Схем" одразу ж зателефонували Віталію Ковальчуку, аби домовитися про інтерв'ю і все з’ясувати.



Фото: "Схеми"

Однак почувши запитання, він просто кинув слухавку. Оскільки така реакція Віталія Ковальчука журналістам здалася підозрілою, і більше на дзвінки він не відповідав, "Схеми" вирішили разом із юристами дослідити документи та історію будинку на вулиці Добровольчих батальйонів і перевірити, чи справді відбулося захоплення майна та чи має до цього стосунок Віталій Ковальчук.

Перипетії довкола будинку почалися із кредиту. У 2008 році бізнесмен-аграрій Микола Блошко взяв кредит у "Банку Форум". Як гарантію повернення коштів в іпотеку було надано дві ділянки та будинок на Панфіловців (зараз – Добровольчих батальйонів) 10, 12 його сина Вадима Блошка.

Погашення боргу відбувалося вчасно, однак у 2014 році у "Банку Форум" почалися проблеми, було введено тимчасову адміністрацію. Микола Блошко мав рахунки у цьому ж банку, які стали недоступними. Вадим Блошко каже, їх вистачило б на погашення заборгованості більш як половини боргу. Однак банк не зарахував ці кошти. Почалися суди.

Паралельно "Банк Форум" продав право вимагати у Миколи Блошка залишок боргу на 47 мільйонів гривень товариству з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Ратіо Інвест". Таким чином Блошко уже був винен гроші цій приватній структурі.

Але, схоже, гроші компанію "Ратіо Інвест" цікавили менше, ніж майно. І 29 жовтня 2016 року "Ратіо Інвест" звернулася до приватного нотаріуса у місті Дніпро з проханням зареєструвати продаж ділянок і будинку Вадима Блошка фірмі "Каунт-Про".

Оскільки будинок не перебував у власності "Ратіо Інвест" і на майно було накладено судові заборони, нотаріус відмовив. Але "Ратіо Інвест" звернулася до Бабушкінського суду Дніпра, і суддя Шевцова зобов'язала нотаріуса зареєструвати продаж майна Вадима Блошка фірмі "Каунт-Про". Вадима Блошка на суд, який стосувався його майна, навіть не запросили.



Фото: "Схеми"

Юрист Богдан Боровик підозрює, що все відбувалося за чітким планом: "Зазвичай приватний нотаріус просто відмовляється реєструвати такі операції і каже, що не буде цього робити. І його не можуть змусити чинити інакше. Але в даному випадку він виніс офіційну постанову, якою він відмовився. І зазвичай таку постанову виносять для того, щоб цю постанову оскаржити в суді. Чому до судового процесу не був допущений власник нерухомого майна? Він мав бути залучений, бо це рішення впливає на його права та обов'язки". Незалежна оцінка показала вартість двох ділянок на Добровольчих батальйонів та будинку в 130 мільйонів гривень.



Фото: "Схеми"

Фірма "Каунт-Про" купила все це майно за 23,5 мільйони гривень і з суттєвим бонусом – розстрочкою до кінця 2018 року.

А вже за місяць стало зрозуміло, для кого готували будинок. "Каунт-Про" перейшла під контроль Олени Ковальчук. Дружині першого заступника глави Адміністрації президента контроль фірми, яка володіє майном у Царському селі на 130 мільйонів гривень, обійшовся всього в 78 тисяч гривень. Стільки коштувало 2/3 частки компанії.



Фото: "Схеми"

Юрист Богдан Боровик підсумовує – цей ланцюжок операцій справді нагадує схему захоплення майна: "І те, що ціна фактично не сплачувалася, і те, що ціна набагато нижча, ніж оціночна ціна, і те, що це робилося не за місцем знаходження нерухомого майна (десь у Дніпропетровську), і те, що, скажімо так, статутний капітал особи, яка купує це майно, неспівмірно малий із вартістю продажу. Юристам, які мають з цим справу, вони викликають підозру, що це схема". "Схеми" звернулися за коментарем до Ольги Ковальчук. Вона відмовилася від зустрічі і спілкування на камеру, лише зазначила: "Фінансовими питаннями займається мій бухгалтер, я не буду цього коментувати".



Фото: соцмережі

Міністерство юстиції України видало наказ від 15 лютого 2017 року про скасування рішень про перереєстрацію майна на ТОВ "Каунт-Про" як таких, що ухвалені всупереч вимогам законодавства. Однак цей наказ оскаржується у кількох затяжних судових процесах. "Ратіо Інвест" наполягає, що продаж майна відбувся без порушень.



Фото: "Схеми"

"Мін’юст скасував записи, які посвідчували перехід права власності, який відбувався на підставі договорів, які наразі не визнаються і не визнані в судовому порядку недійсними. Тобто фактично Мін’юст позбавив права власності його законного власника", – зазначає директор ТОВ "Фінансова компанія "Ратіо Інвест" Ірина Пономаренко.



Фото: "Схеми"

Тим часом будинок і дві ділянки, оцінені в 130 мільйонів гривень, і далі перебувають у власності фірми дружини першого заступника голови Адміністрації президента, яка заплатила за право розпоряджатися ним 78 тисяч гривень. Посольство Греції, яке продовжує користуватися будинком, від коментарів утримується.