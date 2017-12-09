Міністерство винагород: як "пиляють" мільйони на преміях Мін'юсту, - ВІДЕО

Перед тим, як отримати багатомільйонні винагороди, співробітники виконавчої служби синхронно писали довіреність на доступ до їхнього зарплатного рахунку на ім’я маловідомої їм особи.

Держвиконавці давали довіреність на доступ до своїх мільйонних винагород сторонній особі, йдеться в сюжеті Аліси Юрченко "Міністерство винагород" для програми "Наші гроші з Денисом Бігусом".

9 грудня 2016 року, в день подання заяви на отримання винагороди, щонайменше два державних виконавці одночасно видали довіреність з правом зняття частини коштів з їхніх рахунків чоловіку на ім’я Микола Лисенко.

Держвиконавці Андрій Назаровець та Максим Борейко видали довіреність в один день, одній і тій самій особі, на однаковий, тримісячний строк, і завірили її в одного й того ж нотаріуса.



Фото: Наші гроші

Андрій Назаровець просив та отримав на рахунок 14 мільйонів винагороди за стягнення ним 710 мільйонів боргу з "Укрзалізниці" в інтересах ПУМБу і Таскомбанку. Виконавець запевняє, що винагороду отримав у повному обсязі. Пояснювати факт написання довіреності на ім’я Лисенка Назаровець спершу відмовився, потім повідомив, що прагнув швидше зняти кошти, аби вони не згоріли в банку (рахунки обслуговує "Райффайзен Банк Аваль"). Ким йому доводиться Лисенко, держвиконавець Назаровець пояснювати відмовився.

Максим Борейко претендував на винагороду менше мільйона. Довіреність він видав в один день з Назаровцем, однак за тиждень, 15 грудня, майже одночасно з фактичним отриманням своєї винагороди, Максим Борейко через іншого нотаріуса анулював довіреність на ім’я Миколи Лисенка.

Невдовзі Борейко був звільнений з Мінюсту. На це вказує його декларація перед звільненням, розміщена в державному реєстрі декларацій, та резюме на сайті з пошуку роботи. Це свідчить про те, що Борейко відмовився ділитися своєю винагородою.

Спершу телефоном він погодився зустрітися з журналістами програми та поговорити про виплату винагороди і довіреність, але невдовзі перестав брати слухавку. Він встиг повідомити тільки, що про Миколу Лисенка, якому видав довіреність, фактично нічого не знав.

Нагадаємо, норма про те, що держвиконавці мають право на отримання 2% винагороди від суми стягнутого ними боргу, запрацювала в жовтні 2016 року. В проекті постанови Кабміну, яка регулює розмір винагороди держвиконавцям, від початку містилися граничні обмеження суми, однак вони зникли з тексту напередодні прийняття урядом. Наприкінці серпня 2017 р., після публікації цьогорічних винагород держвиконавцям, Кабмін таки встановив верхню межу «премій»: 200 прожиткових мінімумів (308 тис грн.) в одні руки за одне стягнення. Однак в разі, якщо до виконання одного стягнення залучені кілька державних виконавців, кожен з них може отримати по 308 тис. грн., а на всіх за раз можна розподілити ті ж 2% від суми стягнення.

Нагадаємо, наприкінці серпня в мережі з'явилась виписка з винагородами державних виконавців. Згідно з документом, восьмеро чиновників у травні-червні 2017 року отримали премії у розмірі від 1 до 7 мільйонів гривень.