Міністерство винагород: як "пиляють" мільйони на преміях Мін'юсту, - ВІДЕО
Держвиконавці давали довіреність на доступ до своїх мільйонних винагород сторонній особі, йдеться в сюжеті Аліси Юрченко "Міністерство винагород" для програми "Наші гроші з Денисом Бігусом".
9 грудня 2016 року, в день подання заяви на отримання винагороди, щонайменше два державних виконавці одночасно видали довіреність з правом зняття частини коштів з їхніх рахунків чоловіку на ім’я Микола Лисенко.
Держвиконавці Андрій Назаровець та Максим Борейко видали довіреність в один день, одній і тій самій особі, на однаковий, тримісячний строк, і завірили її в одного й того ж нотаріуса.
Фото: Наші гроші
Андрій Назаровець просив та отримав на рахунок 14 мільйонів винагороди за стягнення ним 710 мільйонів боргу з "Укрзалізниці" в інтересах ПУМБу і Таскомбанку. Виконавець запевняє, що винагороду отримав у повному обсязі. Пояснювати факт написання довіреності на ім’я Лисенка Назаровець спершу відмовився, потім повідомив, що прагнув швидше зняти кошти, аби вони не згоріли в банку (рахунки обслуговує "Райффайзен Банк Аваль"). Ким йому доводиться Лисенко, держвиконавець Назаровець пояснювати відмовився.
Максим Борейко претендував на винагороду менше мільйона. Довіреність він видав в один день з Назаровцем, однак за тиждень, 15 грудня, майже одночасно з фактичним отриманням своєї винагороди, Максим Борейко через іншого нотаріуса анулював довіреність на ім’я Миколи Лисенка.
Невдовзі Борейко був звільнений з Мінюсту. На це вказує його декларація перед звільненням, розміщена в державному реєстрі декларацій, та резюме на сайті з пошуку роботи. Це свідчить про те, що Борейко відмовився ділитися своєю винагородою.
Спершу телефоном він погодився зустрітися з журналістами програми та поговорити про виплату винагороди і довіреність, але невдовзі перестав брати слухавку. Він встиг повідомити тільки, що про Миколу Лисенка, якому видав довіреність, фактично нічого не знав.
Нагадаємо, норма про те, що держвиконавці мають право на отримання 2% винагороди від суми стягнутого ними боргу, запрацювала в жовтні 2016 року. В проекті постанови Кабміну, яка регулює розмір винагороди держвиконавцям, від початку містилися граничні обмеження суми, однак вони зникли з тексту напередодні прийняття урядом. Наприкінці серпня 2017 р., після публікації цьогорічних винагород держвиконавцям, Кабмін таки встановив верхню межу «премій»: 200 прожиткових мінімумів (308 тис грн.) в одні руки за одне стягнення. Однак в разі, якщо до виконання одного стягнення залучені кілька державних виконавців, кожен з них може отримати по 308 тис. грн., а на всіх за раз можна розподілити ті ж 2% від суми стягнення.
Нагадаємо, наприкінці серпня в мережі з'явилась виписка з винагородами державних виконавців. Згідно з документом, восьмеро чиновників у травні-червні 2017 року отримали премії у розмірі від 1 до 7 мільйонів гривень.
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