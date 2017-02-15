Мін'юст "забув" про декомунізацію шампанського Ахметова і "регіоналів"

Майже два роки діє закон "Про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборону пропаганди їх символіки" і майже рік як Верховна Рада відповідно до закону перейменувала місто Артемівськ в Бахмут.

На декоммунізаційне перейменування в Україні приватний і державний сектор витрачають сотні тисяч гривень. Одне з найвідоміших змін - перейменування продукції Київського заводу шампанських вин "Столичний" під торговою маркою "Советское шампанское" на "Советовское".

Редакція "Економічної правди" з'ясувала: незважаючи на кримінальну відповідальність за пропаганду комуністичного режиму, до сих пір на прилавках можна зустріти "Советское шампанское", яке виготовляє Ізмаїльський виноробний завод, а в Бахмуті завод "Артвайнери" виготовляє ігристе "Артемівське".

Бахмутський завод офіційно підконтрольний братові олігарха Ріната Ахметова Ігорю Ахметову, близькому другові Ріната Ахметова, топ-чиновнику уряду Миколи Азарова Борису Колесникову, його дружині, а також колишньому народному депутату від Партії регіонів Сергію Кию.

У свою чергу, Ізмаїльський завод пов'язаний з народним депутатом і колишнім "регіоналом" Дмитром Святашем, колишнім народним депутатом від Партії регіонів Василем Поляковим і запорізьким бізнесменом Юрієм Чекальським.

Чи діє закон про декомунізацію відносно бізнесменів і соратників Януковича?

Український інститут національної пам'яті у відповіді на запит редакції пояснив, що виготовлення, розповсюдження чи публічне використання будь-якої продукції, в назві якої використовуються слова "Советское" або "Артемівське", не відповідає вимогам закону про декомунізацію.

Разом з тим, визнати роботу цих підприємств, як невідповідних закону може тільки Міністерство юстиції.

"Спеціальна комісія при міністерстві на засіданні 11 квітня 2016 року вирішила, що розгляне питання про невідповідність діяльності заводів на одному зі своїх наступних засідань. Незважаючи на звернення Українського інституту національної пам'яті в робочому режимі і письмово до Міністерства юстиції, засідання не проводилося", - пояснив директор УІНП Володимир Вятрович.

Юрист Артем Карташов пояснює, що закон про декомунізацію зобов'язує підприємства і органи влади проводити перейменування, але про перейменування продукції або торгових марок там не йдеться.

"Тільки Кримінальний кодекс передбачає відповідальність за виготовлення, поширення і публічне використання символіки комуністичного режиму, і то з деякими винятками. У правоохоронців немає практики з питання про декомунізацію. Я про такі кримінальні виробництвах і тим більше про судові процеси не чув. Тому не можна однозначно відповісти, чи підпадає під склад злочину продаж вина з комуністичним символом на етикетці", - прокоментував юрист.

З ним не згодна начальник управління правового забезпечення Київського заводу шампанських вин "Столичний" Ірина Усенко.

"Ми законослухняні, тому наше ігристе зараз називається "Советовское". Ми вважаємо, що, виготовляючи продукцію "Советское шампанское", підприємці повинні нести кримінальну відповідальність. Як і продавці, у яких на прилавках продукція з комуністичною символікою", - сказала вона.

При цьому, як вважає Карташов, кожен громадянин може звернутися в поліцію або суду з приводу невиконання положень про декомунізацію підприємствами, але довести порушення прав або інтересів заявника буде складно.

"Найкраще, щоб про це потурбувалося Міністерство юстиції. Простим громадянам буде складно в процесі. Навіть президентський завод "Ленінська кузня" не змінив назву, а нарікає на те, що такі питання вирішуються загальними зборами, яке проводиться, наприклад, раз в один-три роки", - додав він.

За словами Карташова, будь-яка справа може стати прецедентом, проте закон не погіршить становище заводів, адже торгові марки "Советское шампанское" і "Артемівське" зареєстровані до прийняття закону про декомунізацію.

Юристи ПрАТ "Артвайнері" теж посилаються на конституційний принцип незворотної сили закону.



Фото: "Економічна правда"