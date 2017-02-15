Мін'юст "забув" про декомунізацію шампанського Ахметова і "регіоналів"
Майже два роки діє закон "Про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборону пропаганди їх символіки" і майже рік як Верховна Рада відповідно до закону перейменувала місто Артемівськ в Бахмут.
На декоммунізаційне перейменування в Україні приватний і державний сектор витрачають сотні тисяч гривень. Одне з найвідоміших змін - перейменування продукції Київського заводу шампанських вин "Столичний" під торговою маркою "Советское шампанское" на "Советовское".
Редакція "Економічної правди" з'ясувала: незважаючи на кримінальну відповідальність за пропаганду комуністичного режиму, до сих пір на прилавках можна зустріти "Советское шампанское", яке виготовляє Ізмаїльський виноробний завод, а в Бахмуті завод "Артвайнери" виготовляє ігристе "Артемівське".
Бахмутський завод офіційно підконтрольний братові олігарха Ріната Ахметова Ігорю Ахметову, близькому другові Ріната Ахметова, топ-чиновнику уряду Миколи Азарова Борису Колесникову, його дружині, а також колишньому народному депутату від Партії регіонів Сергію Кию.
У свою чергу, Ізмаїльський завод пов'язаний з народним депутатом і колишнім "регіоналом" Дмитром Святашем, колишнім народним депутатом від Партії регіонів Василем Поляковим і запорізьким бізнесменом Юрієм Чекальським.
Чи діє закон про декомунізацію відносно бізнесменів і соратників Януковича?
Український інститут національної пам'яті у відповіді на запит редакції пояснив, що виготовлення, розповсюдження чи публічне використання будь-якої продукції, в назві якої використовуються слова "Советское" або "Артемівське", не відповідає вимогам закону про декомунізацію.
Разом з тим, визнати роботу цих підприємств, як невідповідних закону може тільки Міністерство юстиції.
"Спеціальна комісія при міністерстві на засіданні 11 квітня 2016 року вирішила, що розгляне питання про невідповідність діяльності заводів на одному зі своїх наступних засідань. Незважаючи на звернення Українського інституту національної пам'яті в робочому режимі і письмово до Міністерства юстиції, засідання не проводилося", - пояснив директор УІНП Володимир Вятрович.
Юрист Артем Карташов пояснює, що закон про декомунізацію зобов'язує підприємства і органи влади проводити перейменування, але про перейменування продукції або торгових марок там не йдеться.
"Тільки Кримінальний кодекс передбачає відповідальність за виготовлення, поширення і публічне використання символіки комуністичного режиму, і то з деякими винятками. У правоохоронців немає практики з питання про декомунізацію. Я про такі кримінальні виробництвах і тим більше про судові процеси не чув. Тому не можна однозначно відповісти, чи підпадає під склад злочину продаж вина з комуністичним символом на етикетці", - прокоментував юрист.
З ним не згодна начальник управління правового забезпечення Київського заводу шампанських вин "Столичний" Ірина Усенко.
"Ми законослухняні, тому наше ігристе зараз називається "Советовское". Ми вважаємо, що, виготовляючи продукцію "Советское шампанское", підприємці повинні нести кримінальну відповідальність. Як і продавці, у яких на прилавках продукція з комуністичною символікою", - сказала вона.
При цьому, як вважає Карташов, кожен громадянин може звернутися в поліцію або суду з приводу невиконання положень про декомунізацію підприємствами, але довести порушення прав або інтересів заявника буде складно.
"Найкраще, щоб про це потурбувалося Міністерство юстиції. Простим громадянам буде складно в процесі. Навіть президентський завод "Ленінська кузня" не змінив назву, а нарікає на те, що такі питання вирішуються загальними зборами, яке проводиться, наприклад, раз в один-три роки", - додав він.
За словами Карташова, будь-яка справа може стати прецедентом, проте закон не погіршить становище заводів, адже торгові марки "Советское шампанское" і "Артемівське" зареєстровані до прийняття закону про декомунізацію.
Юристи ПрАТ "Артвайнері" теж посилаються на конституційний принцип незворотної сили закону.
Фото: "Економічна правда"
"ПрАТ" Артвайнері" з 2004 року є власником кількох свідоцтв на знаки для товарів і послуг "Артемівське". Ми переконані, що всі знаки для товарів і послуг, які є власністю ПрАТ "Артвайнері" і під якими випускається ігристе вино, відповідають законодавству України .
Норми закону "Про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборона пропаганди їх символіки" не можуть поширюватися на свідоцтв на знаки для товарів і послуг, отримані до набрання чинності цим законом", - йдеться в офіційній відповіді юридичного відділу ПрАТ "Артвайнері" на запит.
Юрист київського заводу Ірина Усенко з цим твердженням не згодна.
"Комуністична партія України також створена до декомунізації, але все одно може виявитися під забороною, а винятків в законі народні депутати не прописали", - говорить вона.
Редакція пов'язувалася з Ізмаїльським виноробним заводом, але там на дзвінки не відповіли. ЕП готова опублікувати позицію підприємства.
P.S. Після запиту редакції директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович пообіцяв звернутися до представників заводів і знову ініціювати розгляд питання про декомунізацію ігристих вин на найближчому засіданні комісії при Мін'юсті.
Важливо знати
Місто Артемівськ в 1924 році названо на честь Федора "Артема" Сергєєва. У 1918-1921 роках він очолював Раду народних комісарів, Наркомат закордонних справ так званої Донецько-криворізької радянської республіки, Тимчасовий робітничо-селянський уряд УРСР, Наркомат пропаганди.
ПрАТ "Артвайнері", до літа 2016 року "Артемівськ Вайнері", очолює екс-депутат Донецької облради від Партії регіонів Олексій Гаркуша. Акціонерами Бахмутського підприємства є Ігор Ахметов, колишній віце-прем'єр-міністр Борис Колесніков та його дружина Світлана Колесникова, а також колишній народний депутат від Партії регіонів Сергій Кий.
Ці ж люди - власники кондитерської компанії "Конті", яку в 2014 році перереєстрували на офшорні Британські Віргінські острови.
ПрАТ "Ізмаїльський виноробний завод" входить в сферу впливу різних політичних груп, в першу чергу Партії регіонів.
Офіційні власники заводу - панамці Фернандо Енріке Монтеро Де Грація і Роджер Альберто Сантамарія Справ Сід, пов'язані з колишнім членом Партії регіонів, нині народним депутатом з групи "Партія" Відродження "Дмитром Святашем і екс-депутатом від ПР Василем Поляковим.
Також панамець Роджер Справ Сід володів разом з панамським офшором Karpark Global Inc. одеським підприємством "Торгово-промисловий союз". Редакція 368.media раніше писала про ліквідатора підприємства Азай Хасан огли Мамедова, якого у вересні 2016 року затримали при отриманні хабара 500 тис грн.
Керує Karpark Global Inc. панамець Carlos Alberto Weand Ortiz, який разом з власником Ізмаїльського виноробного заводу Фернандо Енріке Монтеро Де Грація пов'язаний із запорізьким бізнесменом і колишнім запорізьким депутатом від "Батьківщини" і членом БПП Юрієм Чекальського.
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