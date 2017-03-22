"На курячих ніжках": як мільярдер Юрій Косюк збудував палац на місці археологічної пам’ятки

Весна. У одному з найкрасивіших парків Києва — "Феофанія", що у Голосіївському районі міста, скоро стартує туристичний бум. Тут вже йдуть останні приготування. Каскад озер Феофанії — традиційно найпопулярніша частина парку. Але цьогорічний сезон відпочивальники відкриють під пильним наглядом камер спостереження, постійним гавкітом сторожових псів і з колючим дротом під боком.

Півтора роки тому "Слідство.Інфо" досліджувало проблеми знищення давньої археологічної пам’ятки - Хотівського городища. Це рай для археологів. Колись тут було поселення скіфів, про яке сьогодні нагадують давні вали, які підходять впритул до Феофанії.

Ця давня пам’ятка пережила віки. Але не змогла встояти перед масовим "дерибаном" столичної землі останніх років. Декілька місяців документ за документом ми складали цей пазл - "воювали" з Міністерством культури і Хотівською сільрадою, консультувалися з науковцями і юристами, досліджували історію. Якщо коротко - у 2000-х охоронну територію заповідної зони різко зменшили, ледь не вдвічі. І, не втрачаючи марно часу, роздали землю, що так різко втратила свою історичну цінність, житловим кооперативам. "Слідство.Інфо" накрутило кілька сотень кілометрів, шукаючи "кінці" тих самих кооперативів. Марно.



Фото: Громадське



Фото: Громадське

Врешті, одна з членів кооперативу, який отримав безцінну землю, зізналася нам - увійти до складу кооператорів і отримати ділянку її попросили. Подальша історія розкрила людей, в інтересах яких ця схема і була запущена. Частина землі Хотівського городища відійшла одному з найбагатших українців, раднику президента і власнику відомого виробника курятини - Юрію Косюку. Інша частина історичної землі дісталася тоді вже колишньому власнику банку "Михайлівський" Віктору Поліщуку. Про це йдеться в розслідуванні "Слідства.Інфо".

У 2015-му "Слідство.Інфо" застало активну фазу будівництва велетенського маєтку на частині Юрія Косюка. Як змінилася місцина з того часу? Коментарі тут зайві. На що так схожий маєток Косюка? Король української курятини і потяг має до всього королівського. Його розкішний маєток - наче місцева копія знаменитого французського Версалю.



Фото: Громадське

Але крім цінної землі, щедрий подарунок мільярдеру Косюку держава вирішила зробити і у вигляді грошей. Наприкінці минулого року уряд запропонував запровадити дотації для українських аграрних корпорацій. Кругленька сума передбачена і для компанії Юрія Косюка. Ярослав Маркевич - народний депутат і член бюджетного комітету Верховної Ради, через який і проходила щедра пропозиція Кабміну.



Фото: Громадське

"Погодилися з вимогами Міжнародного валютного фонду, ввели ПДВ. Але, і це прийнято у великій кількості країн світу, є інші способи преференцій. Тому вирішили, що сума ПДВ, яку сплачують виробники сільгосппродукції, може бути повернена в режимі просто дотації. Вказане вами підприємство, що є серйозним монополістом на цьому ринку, отримає не більше 500 (мільйонів гривень - ред.). Це пов’язано з їхньою долею на ринку, от і все. І з верхньою межею, бо вона на всю галузь - 4 мільярди", - каже депутат. Другому власнику землі городища - Віктору Поліщуку, за ці півтора роки щастило значно менше.

Фото: Громадське Банк "Михайлівський" збанкрутував, а правоохоронці міцно вчепилися за осіб, ймовірно причетних до виведення з нього коштів. Наприкінці минулого року вони підбиралися до активу, який вже давно асоціюють з Поліщуком і його дружиною Лілією Різвою - ТРЦ "Гулівер" в центрі Києва.

Фото: Громадське Але до решти об’єктів, очевидно, не дійшли руки. Незабудована ділянка по сусідству з "версалем Косюка" " досі у власності Поліщука-Різвої. Чи варто додавати, що ніяких арештів на ділянку накладено не було? Тим часом, приклад поділу та забудови археологічної пам’ятки надихнув чимало заможних громадян. За останні два роки поблизу маєтку Юрія Косюка, впритул до історичних валів та парку Феофанія з’явилося майже три десятки новоприватизованих та орендованих ділянок. Аби дізнатися - як і за яких умов виділялася земля, ми вже звернулися як до Київської міської держадміністрації, так і до Хотівської сільради. Щоправда, з огляду на попередню "відкритість", цих документів ані журналісти, ані громада можуть ще довго не побачити.

Фото: Громадське

Паралельно, у 2016-му, тут знову провели роботи археологи-науковці і нині показують свої знахідки у музеї. Щоправда, як на нових охоронних табличках навколо городища, так і на музейній виставці фігурує вже обрізана версія пам’ятки. Хоча свідчення про її первинний вигляд музейники таки зберегли.



Фото: Громадське

Не на камеру один з профільних науковців повідомив нам, що зараз територію городища намагаються узаконити саме в такому варіанті.



Фото: Громадське

Доказом може служити голосування Хотівської сільської ради влітку минулого року, коли місцеві депутати ухвалили рішення про так зване "уточнення меж" городища. Тобто, його зменшення. Депутатка Хотівської сільради Оріяна Тиш в розмові зі "Слідством.Інфо" підтвердила цей факт.



Фото: Громадське

Якщо такі темпи будуть збережені, скіфські вали остаточну будуть знищені не так ворогами, як власними нащадками. А там і до "Феофанії" рукою подати...

Автор: Максим Опанасенко, бюро "Свідомо" для "Слідства.Інфо"