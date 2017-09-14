На що Україна витрачає гроші МВФ

У найближчі дні в Київ прибуде місія МВФ для обговорення умов кредитування України. Країна вже отримала понад 11 млрд доларів. Як ці кредити впливають на хід реформ

Перший заступник директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду (МВФ) Девід Ліптон з 12 по 14 вересня провів в Києві ряд зустрічей з Президентом Петром Порошенко і урядом України. 19 вересня очікується прибуття місії МВФ, яка буде обговорювати умови надання Україні чергового траншу багатомільярдного кредиту. Ці гроші необхідні країні для поповнення золотовалютних запасів Національного банку України і фінансування дефіциту держбюджету.

Кредити МВФ в обмін на реформи

З 2014 року Україна отримала від МВФ більше 11 мільярдів доларів. Спочатку 4,6 мільярда доларів - за програмою stand-by, яка була зупинена через тривале формування уряду і дострокові парламентські вибори. Потім - ще 6,7 мільярда доларів за програмою розширеного фінансування EFF, загальним обсягом близько 16,75 мільярда доларів, йдеться в матеріалі DW.

Ця програма розрахована на чотири роки, але умови її виконання підлягають регулярному перегляду. Так, за підсумками перегляду в середині травня 2017 року, черговий транш кредиту в 1,9 млрд доларів був відкладений до осені. Причиною стала затримка прийняття Верховною радою узгоджених з МВФ законів про пенсійну і земельну реформу. За даними МВФ, ключові вимоги для надання осіннього траншу - проведення пенсійної реформи, прийняття законів про приватизацію і антикорупційний суд.

Всупереч обвинуваченням на адресу МВФ з боку ряду українських політиків в тому, що там висувають занадто жорсткі умови кредитування, Фонд досить гнучко реагує на проблеми України. Так, в липні офіційний представник МВФ Вільям Мюррей заявив, що Фонд відстрочив до кінця 2017 року проведення Україною земельної реформи, як обов'язкову умову кредитування. Тепер Національний банк України розраховує отримати в цьому році ще два транші, що дозволить залучити від МВФ більше чотирьох з половиною мільярдів доларів.

Кредити отримані - проблеми не вирішені

Екс-заступник голови Нацбанку України по валютно-курсовій політиці Сергій Яременко в інтерв'ю DW пояснив поступливість МВФ тим, що Вашингтон, на його думку, став розуміти: висунуті їм умови нереалістичні для України. А пропоновані МВФ економічні моделі, на думку фінансиста, розраховані на більш сильні економіки, ніж українська, стикаються з опором і не приносять очікуваних результатів.

"Місії і керівники МВФ для того і приїжджають, щоб обговорити, що політично можливо прийняти, а що не можна", - зазначив експерт.

На відміну від нього, голова Комітету економістів України Андрій Новак вважає винним в гальмуванні українських реформ, не політику МВФ, а нинішнє українське керівництво. Як нагадав економіст в бесіді з DW, ні уряд, ні Нацбанк не вирішили за допомогою кредитів МВФ жодної системної проблеми.

"Замість стабілізації курсу гривні звучать прогнози її подальшої девальвації, хоча ніяких причин для цього немає, триває накопичення державного боргу як із зовнішніх, так і внутрішніх джерел", - зазначив Новак.

Боротьба з корупцією - умова для видачі кредитів

Але це лише частина проблем співробітництва України з МВФ, вважає директор київського Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Ігор Бураковський. Він зазначив, що зараз найважливішим для Вашингтона є боротьба України з корупцією, без чого держава просто не зможе стати ефективним.

"Гроші МВФ - це допомога на лікування, а якщо лікування не проводиться, значить гроші витрачаються неефективно. Ми занадто часто списували своє невміння проводити реформи на неправильні поради МВФ", - впевнений Бураковський.

За його словами, лише після теми корупції в дискусіях МВФ з офіційним Києвом зачіпається пенсійна реформа, ціноутворення на енергоресурси, земельна реформа і приватизація держмайна. Економіст зазначив, що незалежно від факту співпраці з МВФ, ці проблеми так чи інакше все одно потрібно вирішувати.

Україна в борговій ямі

Але відмовитися від кредитів Фонду не можна ще й через те, що від цього залежить отримання Києвом фінансової допомоги від Світового банку (СБ), Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР), Євросоюзу і багатьох інших.

"Надання програм кредитування МВФ є свого роду" зеленим світлом "для інших міжнародних донорів", - нагадав Ігор Бураковський.

Крім того, з урахуванням нинішньої економічної ситуації залежність від програми розширеного фінансування МВФ має вирішальне значення для України. Як пояснив виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко, це пояснюється піковими виплатами по обслуговуванню зовнішніх боргів України в 2018-2019 роках.

"Якщо в нинішньому році ці виплати становили близько 2,6 мільярда доларів, то в наступні два роки нам потрібно буде віддати більше 10 мільярдів доларів, тоді як" чисті "золотовалютні резерви Нацбанку становлять лише два-три мільярди доларів", - сказав Устенко.