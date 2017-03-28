"Рятівник" Ляшко: звідки беруться і на що витрачаються радикальні мільйони

Лише за останній рік Ляшко із дружиною придбали нерухомості приблизно на 20 млн грн

Олег Ляшко - народний депутат України від “Радикальної партії”. Епатажний політик, якого впізнають по гучних заявах і неординарній поведінці. Борець за права нужденних, який чотири скликання поспіль проходив до ВРУ із вилами у руках і гучними лозунгами.

Він той, хто ніколи не мав власного бізнесу, але спромігся купити маєток за 15 млн грн. Він той, хто на броньованому кадиллаку їздить розповідати про пенсії "простої людини".

На що?

Лише за останній рік Ляшко із дружиною придбали нерухомості приблизно на 20 млн грн., йдеться у розслідуванні Надії Бурдєй "Рятівник" Ляшко" для програми "Наші гроші з Денисом Бігусом".

На початку 2016 року цивільна дружина Олега Ляшка - Росіта Сайранен придбала у Києві земельну ділянку на 600 кв.м. Цільове призначення землі - для сільського господарства, але випасати худобу подружжя Ляшків тут не зможе. На ділянці вже збудований двоповерховий будинок на 300 кв.м. Цього будинку іще немає в е-декларації нардепа. Цивільна дружина нардепа - Росіта Сайранен ніколи не мала і немає власного бізнесу. Лише 10 років тому керувала компанією "Консу Київ", яка надавала юридичні та нотаріальні послуги. До цього працювала менеджером у клубі гральних автоматів, де й познайомилась з майбутнім чоловіком.

Фото: bihus.info На початку 2017 року Олег Ляшко купив будинок і собі. Йдеться про маєток на 550 кв м і дві земельні ділянки, загальною площею 0,6 га, у смт. Козин (Конча-Заспа). Загальна вартість - 15 млн грн. В інтерв’ю журналістам програми, Ляшко переконує, що будинок придбаний в кредит. Однак ані в декларації, ані в витягу на нерухомість, дані про кредит або іпотеку відсутні. Згідно декларації, у власності Ляшка Mercedes S 550 і Land Cruiser. Втім, це не найкращі екземпляри в автопарку нардепа.

Фото: bihus.info

Журналісти програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" зафіксували, як зранку із двору Олега Ляшка виїжджає броньований Cadillac Escaladе. Такого автомобіля у декларації нардепа немає, однак раніше Ляшка вже неодноразово фіксували на цій автівці біля ВРУ.

Офіційно авто записано на радника Ляшка - Олександра Гулака. Він є членом "Радикальної партії" й навіть у 2014 році балотувався у народні депутати та не пройшов. У заяві до ЦВК чоловік не вказав місце роботи, лише зазначив, що тимчасово не працює.

Звідки?

У декларації нардеп вказав, що продав якусь нерухомість компанії "Асфа Лайн", зареєстрованій на його малій батьківщині - в Чернігівській області. "Якоюсь" нерухомістю виявилась двоповерхова споруда у центрі Прилук, Чернігівської області. І до продажу, і після у ній розміщується регіональний офіс Радикальної партії.

Але компанія "Асфа Лайн", яка опікувалась продажем приватної власності нардепа і, зрештою, сама заплатила Ляшку за офіс у гаражі два мільйони гривень, виводить на фігуранта півмільярдних тендерів та розпилу найбільшого державного виробника пожежної техніки в Україні.

Фірма пов’язана із головою Чернігівського осередку "Радикальної партії", депутатом Чернігівської обласної ради, екс-заступником голови ДСНС - Олегом Авер’яновим. *



Фото: bihus.info



Фото: bihus.info

До 2009 року пожежні автомобілі не лише для українських пожежників, а й на імпорт виготовляло державне підприємство "Прилуцький завод протипожежного і спеціального машинобудування "Пожспецмаш".



Фото: bihus.info

У 2007 році ФДМУ оголосив про плани приватизувати державний завод. Вже на той момент, за інформацією фонду держмайна, підприємством цікавились інвестори. Але до прозорого конкурсу завод не протримався. Вже у 2008 році за заявою кредиторів через смішний, порівняно з вартістю підприємства, борг в 20 млн грн - суд почав процедуру банкрутства заводу. Його майно розподіляють між кількома компаніями, зокрема пов'язаними з Авер`яновим.



Фото: bihus.info



Фото: bihus.info

Тоді ж на завод вперше приїжджає і Олег Ляшко. Політик обіцяє - те що й завжди - світле майбутнє, зарплати і пенсії. І в декого з Прилук справи дійсно покращуються. У 2009 році, за рік після банкрутства держпідприємства, ДСНС переводить на рахунок приватної фірми з однойменною назвою "Завод Пожспецмаш", яким керує Авер’янов, 263 млн грн. За поставки пожежної техніки. Однак виробництва у приватного "Заводу" - немає. Фірма просто переводить гроші на іншу товку з подібною назвою - "Виробниче підприємство "Пожспецмаш", співзасновником якого була теща Олега Авер’янова. Фірма тещі через ланцюжок фіктивних компаній, закуповує російські автівки. 2011 року податкова встановить - доки автомобілі їхали по ланцюжку фірм, їх вартість зросла вдвічі.

Фото: bihus.info

Після тендерної оборудки обидва приватні "Пожспецмаші" - ліквідовують. Натомість на виробничих потужностях колишнього держзаводу з'являється компанія "ПК "Пожмашина". Власник приватної фірми - кіпрська компанія - "Ідехус Лімітед”, формальний кінцевий бенефіціар - член "Радикальної партії" - Олександр Борщ.

Однак за словами екс-дружини Олега Авер’янова - Євгенії, компанія "ПК "Пожмашина" - фактично знаходиться у власності Авер’янова. А офіційний бенефіціар Борщ - давній товариш та кум подружжя.



Фото: bihus.info

У 2015 році екс-голова ДСНС Сергій Бочковський заявляє про тиск на нього Олега Ляшка з метою "вибити" перемогу на тендері ДСНС для "Пожмашини". Після кадрових ротацій, пов”язаних із арештом і звільненням Бочковського, Авер”янов отримує крісло заступника голови ДСНС. Тендер на пожежні машини на 92 млн проводять невдовзі після призначення. ДСНС відхиляє усі пропозиції, окрім "Пожмашини" та "Ман трак енд бас Юкрейн". Виграло останнє. Однак слідство встановило, що Авер’янов у ролі замголови ДСНС вступив у змову з комерційними директорами німецького представництва: після перемоги німців, дві третини виграшу вони перераховують "Пожмашині". Далі ці гроші йдуть на фірму ТОВ "Торгівельно-промислова компанія Альянс-Агро" з офісом у квартирі Авер’янова. Досудове розслідування триває і досі. Але це не заважає компанії і далі перемагати на державних тендерах.

Фото: bihus.info

У 2016 році, незважаючи на поточні кримінальні провадження, фірма отримала ще понад 400 мільйонів гривень за поставку пожежної техніки. Ці гроші потрапили до бюджету не без участі радикально налаштованого Олега Ляшка. Наприкінці 2015 року фракція "Радикальної партії" відмовлялась голосувати за "корупційний бюджет", аж доки до нього не включили сотні ці самі 400 мільйонів на закупівлю пожежної техніки. Після успішної участі у тендері - Олег Ляшко та Олег Авер’янов із букетами троянд їдуть святкувати перемогу на завод, до якого ніби не мають відношення.

Протягом року після закупівлі, Ляшко витратить на нерухомість 20 мільйонів гривень.

* Додатково: Співзасновник компанії "Асфа Лайн" - белізький офшор "Аксаком ЛТД". Під час інтерв’ю, Авер’янов заперечував свою причетність до цієї компанії, хоча його екс-дружина судиться за неї, як за спільне майно. Керівник компанії "Асфа Лайн" - Олександр Паляниця - також керував Авер’янова - “Антон плюс”,”Грант Альянс” і продовжує керувати мисливським господарством "СМГ "Вепр", яке отримало в користування 29,6 тис. га мисливських угідь. Співзасновником останнього є колишня дружина Олега Авер’янова - Євгенія. Наявні фотографії з сімейного архіву Авер”янових свідчать про давнє знайомство Авер”янова та Паляниці.