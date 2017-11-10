Сепаратист та його партнерка: кому львівські депутати "подарували" 20 млн грн

Депутати Львівської міської ради від "Об’єднання Самопоміч", "Блоку Петра Порошенка "Солідарність", "Укропу", "Громадянської позиції" та частини "Народного контролю" під час сесії 5 жовтня прийняли скандальне рішення про передачу майже 20 млн грн боргів за автобуси "ЛАЗу" компанії "Оптимум Фактор", яка нібито є спадкоємицею майна колишнього Львівського автобусного заводу. До слова, співвласницею ТОВ "Оптимум Фактор" є Таїсія Саніна – бізнес-партнер власника заводу "ЛАЗ", російського олігарха Ігоря Чуркіна

Голосування про передачу компанії "Оптимум Фактор" 19 млн 585 тисяч грн, яка нібито викупила борги "ЛАЗу", львівські райці видали за свою чергову перемогу, мовляв, зекономили на курсі гривні. Приводом до прийняття цього рішення є те, що, за словами директора юридичного департаменту Львівської міської ради Гелени Пайонкевич, ТЗОВ "Львівські автобусні заводи" уклали договір факторингу з компанією "Оптимум Фактор" – і ця компанія запропонувала Львівській міській раді співпрацю.

Джерело: Марія Чижевська, "Вголос"

Поіменне голосування депутатів ЛМР про передачу 19 млн 585 тисяч грн компанії "Оптимум Фактор"

А де скандал: за що проголосували львівські депутати?

"Із заборгованості у розмірі 28 млн грн "АТП-1" перед "ЛАЗом" виконавчою службою уже було стягнено 5 млн грн. З решти суми боргу компанія "Оптимум Фактор" планує 3 млн 600 тисяч гривень погасити по заборгованості "ЛАЗу" перед ЛКП "Львівтеплоенерго" та 360 тисяч грн заборгованості перед "Львівводоканалом". Решту суми, а це 19 млн 600 тисяч грн, потрібно повернути", – пояснила Гелена Пайонкевич.

Начальник Головного територіального управління юстиції у Львівській області Ярослав Жукровський зазначив, що ці 20 млн грн не покриють боргу "ЛАЗу" по різних виконавчих провадженнях.

"Загальна заборгованість ТЗОВ "Львівські автобусні заводи" по виконавчих провадженнях становить 36 млн грн. У червні цього року Державна виконавча служба стягнула 5 млн грн з "АТП-1". За ці кошти нам вдалось погасити повністю заборгованість по заробітній платі перед колишніми працівниками ТЗОВ "Львівські автобусні заводи". Тобто з 2009 року ця заборгованість не погашувалась. Станом на сьогодні подаються нові виконавчі листи по заборгованості ТЗОВ "Львівські автобусні заводи" перед людьми. Крім того, на вул. Стрийській, 45 діє так звана, компанія "Сітітранс груп" (ред. – ця компанія, відповідно до юридичних документів, належить Таїсії Сааніній). Там також є заборгованість по заробітній платі", – заявив начальник Головного територіального управління юстиції у Львівській області Ярослав Жукровський.

Депутат ЛМР Маркіян Лопачак ж вважає, що ці 19 млн 585 тисяч грн, які виділить Львівська міська рада компанії "Оптимум Фактор", підуть не на погашення боргів "ЛАЗу", а безпосередньо – родині колишнього власника "ЛАЗу", російського олігарха Ігоря Чуркіна.

"Це оборудка, схема, махінація, завдяки якій з міського бюджету вкрали майже 20 млн. Ці кошти надійдуть тим ж власникам підприємства. За моєю інформацією, Таїсія Саніна, яка є співвласницею "Отптимум Фактор", є дружиною Ігоря Чуркіна – російського власника "ЛАЗу". Технічно просто змінився власник, щоб просто уникнути інших боргів. І ці кошти підуть їм, а не на борги "ЛАЗу", – заявив Лопачак.



Російський олігарх Ігор Чуркін та мер Львова Андрій Садовий

Довга історія про автобуси "ЛАЗу"

Про родину російського олігарха Чуркіна та Львівську міську раду "Вголос" теж з'ясував. Та спочатку про те, звідки у комунального підприємства "АТП-1" взявся борг перед "Львівськими автобусними заводами".

У 2010 році на виконання урядової програми із забезпечення міст-господарів "Євро-2012" новим громадським транспортом, Львівський автобусний завод отримав замовлення на 1,5 тисячі автобусів і 500 тролейбусів. Це рішення тоді "проштовхнув" регіонал, тодішній міністр інфраструктури Борис Колесніков. Виконати це замовлення "ЛАЗ" мав до початку футбольного Чемпіонату. Проте автобусний завод не зміг виконати урядове замовлення. А на поставлені автобуси "ЛАЗу" у Львівської міської ради були скарги вже у 2012 році.

Так, тодішній начальник управління транспорту Львівської міської ради Андрій Білоус розкритикував якість поставлених автобусів. За його словами, у Львові в "ЛАЗів" виникали проблеми з роботою кондиціонерів, підтікали дахи, ламався бортовий комп'ютер та двигун.

"Завод не ставить на перший план якість і надійність, а намагається заробити на дешевих китайських комплектуючих. У нас 33 автобуси "ЛАЗ", рівень збірки бажає кращого, м'яко кажучи. Вони постійно ламаються. Завод пояснює це стандартно – неправильна експлуатація, але у інших містах, приміром, Вінниці, такі ж проблеми і такі ж поломки. Причому ціни на автобуси ЛАЗ на 20-30 відсотків вищі, аніж коштують аналогічні нові моделі в іноземного виробника", – зазначив у 2012 році у інтерв'ю виданню "Deutsche Welle" Андрій Білоус.

Сьогодні ж, за словами директора юридичного департаменту Гелени Пайонкевич, у Львівській міській раді немає документів, які б свідчили про те, що поставлені у 2009-2010 роках автобуси "ЛАЗу" були несправними. За вісім років кудись зникло і два автобуси.

"У 2009-2010 роках було придбано у ТЗОВ "Львівські автобусні заводи" на реалізацію програми про підготовку до "Євро-2012" м. Львова 32 автобуси на загальну суму 53 млн 730 тисяч грн. Станом на сьогодні ми маємо заборгованість перед "Львівськими автобусними заводами" у сумі 28 млн грн. Ця сума є підтверджена рішеннями судів усіх інстанцій та станом на сьогодні відкрито чотири виконавчих провадження про стягнення коштів з львівського "АТП-1". Із зазначених 32 автобусів станом на сьогодні на "АТП-1" перебуває 31 автобус. З них п'ять автобусів, так званих гармошок, на цей момент не виїжджають на маршрути, оскільки "АТП-1" не має на обслуговуванні необхідних маршрутів, де було б доцільно використовувати такі автобуси. Десять машин перебувають на маршрутах, три відремонтовані. Інші перебувають на стадії ремонту. Станом на сьогодні немає інформації про те, що вони на час передачі перебували у неналежному стані", – заявила під час сесії 5 жовтня Львівської міської ради Гелена Пайонкевич.

Хто такий Віталій Чуркін?

А тепер і до Ігоря Чуркіна. Він – уродженець російського Єкатеринбургу, олігарх та власник "ЛАЗу", також, за даними ЗМІ, є племінником покійного представника Росії при ООН, українофоба Віталія Чуркіна. Окрім того, Ігор Чуркін перебуває у базі даних "Миротворця" та підозрюється у фінансуванні сепаратизму.

Також Ігор Чуркін у 2008 році за зберігання та перевезення наркотиків (близько 500 кілограм героїну) встиг відсидіти у сербській тюрмі. Щоправда, недовго. Згодом його екстрадували в Україну, де, звісно ж, відпустили на волю.

Як свідчать дописи Чуркіна на його сторінці у Facebook, зараз росіянин перебуває у Києві. Зі столиці України олігарх сумує за Радянським союзом, пишається "георгіївськими стрічками" та радіє з кожної поразки України.

Російський олігарх Ігор Чуркін і Таїсія Саніна: родинні зв'язки і спільні обрудки

Власник "Львівського автобусного заводу", який і знищив це підприємство, Ігор Чуркін та теперішня співвласниця компанії "Оптимум Фактор", яка вимагає борги "ЛАЗу", Таїсія Саніна безсумнівно є бізнес-партнерами та, ймовірно, навіть сімейною парою. Принаймні про це свідчать низка кримінальних проваджень, судових рішень та дописів у соціальних мережах.

Окрім того, оборудка із боргами "ЛАЗу" у Саніної та Чуркіна – це не єдина спільна справа. Так, у кримінальному провадженні за 2015 рік йдеться про те, що "в ході досудового розслідування встановлено, що за попередньою змовою групою осіб Чуркін Ігор Анатолійович, Саніна Таїсія Миколаївна, Чуркін Ігор Ігоревич, Рибін Максим Васильович, здійснюючи реалізацію злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном (бюджетними коштами), з метою створення видимості здійснення реальної фінансово-господарської діяльності, вуалюючи псевдорозрахункові операції, безпідставно розробили та зареєстрували в органах ДФС податкову накладну ТОВ "Техно сіті" № 1, згідно з якою ТОВ "Техно сіті" в особі директора Ячмінь М. П. передало ТОВ "Київ Інвест девелопмент груп" майновий комплекс – автомобільний завод" загальною вартістю понад 12 млн грн".

Та це ще не все. Таїсія Саніна, за даними платформи Youcontrol, є власницею близько 40 компаній. Частина з них так чи інакше пов'язана з ТЗОВ "Львівські автобусні заводи".

Та ж Таїсія Саніна у 2015 році, роздаючи інтерв’ю львівським ЗМІ, представлялась представницею Ігоря Чуркіна.

Також кореспондент "Вголосу" на одному із форумів про працевлаштування знайшов відгук працівниці бухгалтерії про керівництво компанії "ЛАЗ".

Про близькі стосунки між Саніною та Чуркіним свідчать і їхні спільні світлини, які вони публікують на своїх сторінках у соціальних мережах.



З правого боку Ігор Чуркін та Таїсія Саніна. Другий зліва – Ігор Чуркін, син російського олігарха

ТОВ "Оптимум Фактор" і Саніна

Попри заяви під час сесії Львівської міської ради від представника "Оптимум Фактор" Сергія Бугайчука про непричетність компанії до колишніх власників "ЛАЗу", офіційні документи свідчать про протилежне. Так, бізнес-партнерка Чуркіна Таїсія Саніна, за даними платформи "Youcontrol", є співвласницею "Оптимум Фактор".

Та повернемось до майже 20 мільйонів гривень, які депутати Львівської міської ради виділили компанії "Оптимум Фактор". Кореспонденту "Вголосу" вдалось відшукати рішення Господарського суду Львівської області, на основі яких депутати і виділяли кошти компанії Саніної.

У них йдеться про те, що 18.05.2017 року компанія, співвласницею якої є Таїсія Саніна, "Оптимум Фактор" програла судову справу щодо заміни сторони стягувача у виконавчому провадженні за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Львівські автобусні заводи" до комунального автотранспортного підприємства №1 про стягнення коштів.

Проте вже 14 червня Господарський суд таки знайшов аргументи та змінив сторону стягувача з Товариства з обмеженою відповідальністю Львівські автобусні заводи на Товариство з обмеженою відповідальністю "Оптимум Фактор".

При цьому ніхто з представників від зацікавлених осіб з комунального підприємства "АТП-1" на судове засідання по своїх боргах не з'явився. Не було і представників з Ратуші.

А тому депутати Львівської міської ради вже 5 жовтня проголосували за нібито вигідний меморандум про передачу "Оптимум Фактор" 20 млн грн. На чиї потреби підуть кошти львів'ян – зрозуміло. У цій ситуації прикро все: російські ділки, сепаратисти, "всунувши" Львову аварійні автобуси, не лише вийшли сухими з води, а й суттєво збагатились. А львівські ж чиновники під орудою мера Садового, які вважають себе господарниками, просто банально "подарували" сепаратистам майже 20 млн грн, які могли б піти, наприклад, на будівництво комунальних садочків чи ремонт шкіл.

А чи знали у Ратуші про борг перед "ЛАЗом" та чому про нього згадали зараз, коли минуло майже 8 років з часу передачі Львову сумнозвісних автобусів? Про це "Вголос" запитав у екс-депутата Львівської міської ради, колишнього голови бюджетної комісії ЛМР Яромира Самагальського.

Історія з боргами за автобуси Львівської міської ради перед "ЛАЗом" сплила аж через 8 років. Чому, на вашу думку?

Вся історія почалась ще тоді, коли в Україні готувались до "Євро-2012". Тоді Кабмін розробив програму, яка йшла по співфінансування із державного та місцевих бюджетів міст, які приймали "Євро-2012". Відповідно до тієї програми, Львів мав закупити у "ЛАЗу" близько ста штук цих автобусів. Але, на скільки я пам'ятаю, "Львівський автобусний завод" їх просто не виготовив. А ті автобуси, які все ж отримав Львів, тоді були явно не належної якості. Так, двигуни поставлених автобусів мали бути німецького чи то австрійського виробника, проте натомість "ЛАЗ" укомплектував машини китайськими двигунами. Також було повідомлення, що й половина з цих автобусів, так і не поїздивши, просто поламались, зараз вони стоять на базі "АТП-1".

А чому тоді ці автобуси взагалі прийняли на баланс "АТП-1"?

Й справді, при отриманні акту передачі Львівська міська рада повинна була перевірити якість та відповідність сертифікації цих автобусів. В актах про купівлю-продаж чи лізинг мали бути вказані гарантійні зобов'язання "ЛАЗу". Умовно кажучи, до прикладу: гарантія експлуатації підлоги "ЛАЗу" – п'ять років, двигун – сто тисяч кілометрів. Тобто ці всі гарантії експлуатації автобусів мали б бути прописані.

Те, що виникло зараз, свідчить про те, що Львівська міська рада не поставилась серйозно до перевірки на якість цих автобусів, які поставив "ЛАЗ". Тобто Львову "Львівський автобусний завод" продав неякісну продукцію. Зараз вину за це несе ЛКП "АТП-1" та управління транспорту, які повинні були перевірити, що їм насправді втулив "ЛАЗ".

Щодо голосування на сесії міської ради про меморандум між Львівською міською радою та ТОВ "Оптимум Фактор", яка нібито є спадкоємицею боргів "ЛАЗу". Як би ви її прокоментували?

Є інформація, що співвласниця компанії "Оптимум Фактор" Таїсія Саніна є громадянською дружиною власника "ЛАЗу" Ігоря Чуркіна. Проте це не настільки важливо. Значно цікавіше те, що Саніна є співвласницею ще двох підприємств Чуркіна, тобто є його бізнес-партнером. Зараз ця ж бізнес-партнерка скуповує активи "ЛАЗу". І те, що відбувається у Львівській міській раді, свідчить про те, що Чуркін з-під банкрутства "Львівського автобусного заводу" банально виводить кошти. І якщо хтось говорить, що ці гроші підуть на зарплату колишнім працівникам "ЛАЗу" – це брехня. Тому що, по-перше, усю зарплату працівникам "ЛАЗу" уже виплатили, по-друге, відповідно до законодавства, спочатку продаються усі активи компанії-банкрута, і вони, в першу чергу, йдуть на погашення боргів по заробітній платі. А вже після цього – йдуть на сплату боргів перед державою та всіх цільових державних фондів: соцстраху, пенсійного фонду і так далі. А далі – вже всі інші боржники можуть отримати свої кошти.

На сесії йшлося про те, що якщо Львівська міська рада не виплатить ці борги перед "ЛАЗом" компанії "Оптимум Фактор", то роботу "АТП-1" заблокують, що призведе до транспортного колапсу у Львові. Чи так це?

Теоретично, борг на папері дійсно є. І ця компанія "Оптимум Фактор" дійсно могла подати в суд на "АТП-1". Через суд ця компанія й справді може заблокувати рахунки автотранспортного комунального підприємства. Але роботу "АТП-1" вони не можуть заблокувати. Бо заблокувати рахунок – це не означає припинити рух транспорту. Автобуси все одно мають виходити на рейси і робота підприємства може продовжуватись.

На рішення цього суду Львівська міська рада мала б подати зустрічний позов і довести свою правоту.

Що можна було б тоді зробити?

Як колишній голова бюджетної комісії Львівської міської ради, знаю, що борги міста можна контролювати. Я, до прикладу, знав про цей борг перед "ЛАЗом", оскільки постійно цим цікавився.

Думаю, що, в першу чергу, потрібно було виставляти претензії щодо якості цих автобусів. І в судах варто було довести, що ці автобуси є неякісними. Окрім того, якби міський голова дав розпорядження, то в судах можна було б з'ясовувати з "ЛАЗом" справи щодо цих боргів. А так – віддали бозна-кому пристойну суму… Не свої ж гроші, а тому й не шкода.

Джерело: Марія Чижевська, "Вголос"