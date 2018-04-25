Скільки грошей БППорошенко отримає на вибори від азартних ігор?

За моїми даними, в четвер 26 квітня РНБОУ розглядатиме продовження санкцій проти лотерейних конкурентів фірми "УНЛ". Відповідне подання підписав чомусь замголови СБУ Олег Фролов, який займається прослушкою, а не перший зам Павло Демчина, який безпосередньо опікується нелегальним ігровим ринком України

Продовження санкцій з прийняттям ліцензійних умов для лотерейних операторів в нинішній редакції Мінфіну неминуче призведе до монополізації ринку фірмою "УНЛ". Давайте підрахуємо скільки грошей це їй принесе.

За оцінкою міністра фінансів Олександра Данилюка, обсяг азартного ринку становить $1 мільярд на рік.

За оцінкою державної уповноваженої АМКУ Агії Загребельської, законні лотереї становлять лише 1-3% від усього ринку, тобто цими крихтами можна знехтувати у розрахунках. Вся решта – це звичайні ігрові автомати, що маскуються під лотереї.

Гроші діляться приблизно навпіл між безпосередніми власниками ігрових салонів та операторами лотерей, які по франшизі надають власникам салонів офіційне прикриття у вигляді ксерокопії ліцензії на право проводити лотереї.

Таких операторів зараз три – "УНЛ", "МСЛ" і "Патріот":

В 2015 році президент Петро Порошенко з подачі РНБОУ затвердив санкції на "МСЛ" та "Патріот" за наявність російських власників. Майже одночасно нардеп Олександр Третьяков з Блоку Петра Порошенка обзавівся опціоном в "УНЛ" (формально фірма записана на юриста з Гонконгу, на якого росіяни переписали фірму "Софтлайн", запідозрену у розкраданні грошей Нацбанку України).

У "МСЛ" бенефіціарами нині вказані маловідомі кіпріоти, а сама компанія домоглась аби СБУ відкрила справу для перевірки зв’язків фірми з Росією. Після проведення досудового розслідування спецслужба у 2016 році закрила справу, оскільки зв’язків не знайшла.

Власником "Патріоту" став український банкір Олександр Морозов, якому кілька днів тому СБУ нібито влаштувало обшуки з вирізанням дверей автогеном в рамках кримінального провадження по справі "Укргазбанку".

Офіційної статистики по салонам не існує в природі. За даними учасників ринку, "Патріот" фактично не діє взагалі. А "МСЛ" втрачає ринок через регулярні набіги бандформувань на салони, власники яких від гріха подалі відразу міняють ліцензії і переходять під новий дах. Ось відео з погрому і пограбування салону по вул. Порика в Києві 4 квітня:

Отже станом на зараз маємо таке.

Оператори лотерей мають половину від $1 мільярда. Від цієї половини 80% припадає на "УНЛ". Це становить $400 мільйонів, або близько 10 мільярдів гривень на рік.

Ці гроші абсолютно чорні, оскільки держава не впроваджує повноцінну електронну систему контролю за ставками. Тобто йдеться про абсолютно тіньову і непідконтрольну державі готівку, яку можна в сумках або чемоданах досить швидко доставляти у будь-яку точку країни. Це ідеальне джерело фінансування для виборчих штабів, які вже наступного року двічі будуть окучувати виборців на президентських та парламентських виборах.

За словами біглого нардепа Олександра Онищенка, який після Майдану певний час виконував функції касира у Порошенка, отримання Сергієм Березенком мандату від БПП на мажоритарному окрузі у 2015 році коштувало 400 гривень за голос.

Відтак вищепідрахованих 10 млрд грн. "УНЛ" вистачить на 25 млн голосів.

В 2014 році за Петра Порошенка проголосувало 9,8 мільйонів виборців.

Тобто "УНЛ" генерить грошовий потік достатній, аби за Порошенка проголосували і мертві, і живі. А встановлення повної монополії дозволить власникам "УНЛ" витратити ще більше мільярдів на їхні цілі. І Петро Олексійович напевне ввійде в історію як президент, при якому вулиці українських міст заполонили бандитські ігрові притони під недоторканним мандатом Блоку Петра Порошенка.

Довідково

Податкове поле для "лотерейників" у 2014 році з подачі уряду Арсенія Яценюка зробили таким, що операторам стало вигідніше піти в тінь. І у доларовому еквіваленті надходження в держбюджет в 2015 році зменшились у порівнянні з 2013 роком майже у 100 разів. При цьому саме в 2014 році почалось безконтрольне відкриття сотень нових ігрових залів по всій Україні.

Наразі законодавче поле для ігрового бізнесу таке: повна заборона на справжню гру (такої заборони немає ніде в Європі) і дозвіл на лотереї (їх насправді вже фактично немає в Україні).

Наразі відсутні так звані "ліцензійні умови" для лотерейних операторів. Їх має розробити Мінфін і затвердити Кабмін. Розроблений у 2017 році проект передбачає, що лотерейний бізнес в Україні може вести лише та компанія, яка вже має 10-річний досвід бізнесу в Україні (підходять "УНЛ", "МСЛ" і "Патріот") і не знаходиться під санкціями (підходить лише "УНЛ").

Таким чином продовження санкцій проти конкурентів з прийняттям ліцумов Мінфіну автоматично роблять "УНЛ" абсолютним монополістом. Офіційно держава отримає від "УНЛ" лише 170 млн грн. у якості плати за ліцензію, плюс ще якусь суму, яку Третьяков вирішить показати у якості доходів.

Також дозволяється займатись лотереями держбанкам, однак вони і не хочуть, і не можуть цього робити через просту логіку – це не дуже пристойний бізнес, а банкам важлива саме репутація.

Замість Єдиної електронної системи контролю, яка б дозволила контролювати одразу і всі ставки, і всі ігрові автомати в Україні, Мінфін пропонує ввести для ігрових салонів касові апарати, які також не контролюють ситуацію, бо касири можуть просто не проводити готівку від гравців через касу.

АМКУ не погодив такий проект ліцензійних умов. За даними "Наших грошей", абсолютно розгромну рецензію Мінфінівському проекту також зробила Державна регуляторна служба.

Юрій Ніколов, "Наші гроші"