Таємниці податківця Продана (розслідування)

Розпорядження про його призначення прем’єр-міністр Володимир Гройсман підписав 1 липня.

​Мирослав Продан не приховує, що він добре знайомий із колишнім мером Вінниці Гройсманом.

"Я однозначно знайомий з Володимиром Борисовичем. Я працював заступником керівника міської податкової. В той час, коли він був мером Вінниці. Я працював у всіх бюджетних комісіях, був членом виконкому міської ради", – пригадує він.

І додає, що на цю посаду його запросив голова ДФС Роман Насіров.

За законом про очищення влади, він проходив люстраційну майнову перевірку – у тій же фіскальній службі.

"Абсолютно всі посадовці країни мають подати декларації, які мають бути перевірені на ознаки корупції. Ці перевірки проводить Державна фіскальна служба", – пояснила голова ради "Громадського люстраційного комітету" Олександра Дрік.

Тобто ДФС мала перевірити статки свого ж працівника та його родини, щоб встановити – чи відповідають офіційні доходи реальному стилю життя. Якщо ні – його б відсторонили від держслужби на 10 років. Чим же володіє цей податківець?

За 2014 рік його родина заробила та заощадила майже 450 тисяч гривень, володіла квартирою на 88 квадратних метрів у Вінниці і користувалася "Лексусом RX 350" 2008 року.

Наступного ж, 2015 року, коли дружина Мирослава Продана Людмила стала підприємцем, офіційні статки сім’ї зросли – до понад 1,2 мільйона гривень доходу, а "Лексус" у користуванні сім’ї оновився – та ж модель, але вже 2012 року.

Та увагу журналістів "Схем" привернуло майно, придбане вже цього року – напередодні переходу на службу в столицю перелік нерухомості Проданів поповнився ще однією квартирою – у тій же рідній їм Вінниці.

У січні 2016 року дружина Продана Людмила придбала житло на бульварі Свободи площею майже 80 квадратних метрів по сусідству із квартирою чоловіка – стіна до стіни.

На Вінницьких сайтах з нерухомістю житло у цьому та сусідньому будинках такого метражу коштує майже півтора мільйона гривень – це більше, ніж заробила та заощадила родина за весь 2015 рік. Продан пояснює – гроші на нову квартиру від продажу попередньої.

"Квартира, якою наша сім’я володіла в місті Умань Черкаської області, була реалізована ...у свій час... і в січні поточного року взамін – у нас була двокімнатна квартира в Умані, я там планував проживати, коли працював в Уманській ОДПІ. Вона була реалізована і в січні поточного року разом із батьками дружини ми її придбали", – пояснює Мирослав Продан.



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