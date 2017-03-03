Таємниці податківця Продана (розслідування)
Мирослав Продан без перерв працював у податковій все минуле десятиліття. Був на керівних посадах в податковій і за часів Віктора Януковича – очолював Вінницьку міську податкову інспекцію. Утім, ця посада під автоматичну люстрацію не підпала. Про це йдеться в розслідуванні "Схем".
Більше того, після Революції гідності Продан посів крісло своєї люстрованої керівниці – Ілони Заскіної – і сам очолив усю Вінницьку обласну податкову.
А нині, пропрацювавши кілька місяців у Києві, в офісі ДФС з обслуговування великих платників, Мирослав Продан став виконувачем обов’язків заступника голови всієї ДФС.
Розпорядження про його призначення прем’єр-міністр Володимир Гройсман підписав 1 липня.
Мирослав Продан не приховує, що він добре знайомий із колишнім мером Вінниці Гройсманом.
"Я однозначно знайомий з Володимиром Борисовичем. Я працював заступником керівника міської податкової. В той час, коли він був мером Вінниці. Я працював у всіх бюджетних комісіях, був членом виконкому міської ради", – пригадує він.
І додає, що на цю посаду його запросив голова ДФС Роман Насіров.
За законом про очищення влади, він проходив люстраційну майнову перевірку – у тій же фіскальній службі.
"Абсолютно всі посадовці країни мають подати декларації, які мають бути перевірені на ознаки корупції. Ці перевірки проводить Державна фіскальна служба", – пояснила голова ради "Громадського люстраційного комітету" Олександра Дрік.
Тобто ДФС мала перевірити статки свого ж працівника та його родини, щоб встановити – чи відповідають офіційні доходи реальному стилю життя. Якщо ні – його б відсторонили від держслужби на 10 років. Чим же володіє цей податківець?
За 2014 рік його родина заробила та заощадила майже 450 тисяч гривень, володіла квартирою на 88 квадратних метрів у Вінниці і користувалася "Лексусом RX 350" 2008 року.
Наступного ж, 2015 року, коли дружина Мирослава Продана Людмила стала підприємцем, офіційні статки сім’ї зросли – до понад 1,2 мільйона гривень доходу, а "Лексус" у користуванні сім’ї оновився – та ж модель, але вже 2012 року.
Та увагу журналістів "Схем" привернуло майно, придбане вже цього року – напередодні переходу на службу в столицю перелік нерухомості Проданів поповнився ще однією квартирою – у тій же рідній їм Вінниці.
У січні 2016 року дружина Продана Людмила придбала житло на бульварі Свободи площею майже 80 квадратних метрів по сусідству із квартирою чоловіка – стіна до стіни.
На Вінницьких сайтах з нерухомістю житло у цьому та сусідньому будинках такого метражу коштує майже півтора мільйона гривень – це більше, ніж заробила та заощадила родина за весь 2015 рік. Продан пояснює – гроші на нову квартиру від продажу попередньої.
"Квартира, якою наша сім’я володіла в місті Умань Черкаської області, була реалізована ...у свій час... і в січні поточного року взамін – у нас була двокімнатна квартира в Умані, я там планував проживати, коли працював в Уманській ОДПІ. Вона була реалізована і в січні поточного року разом із батьками дружини ми її придбали", – пояснює Мирослав Продан.
Скріншот з відео
У декларації за 2014 рік дійсно фігурує дохід від продажу майна – 85,6 тисяч гривень. Якщо він їх зберігав у доларах та перед покупкою конвертував назад у гривні, то припустимо, що зігравши на курсовій різниці, міг отримати від угоди десь чверть мільйона гривень. Тобто всіх грошей, які заробила та заощадила родина в 2015 році – а це майже 1,2 мільйона гривень – разом із цими грошима від продажу квартири ледь би вистачало на покупку нової. При цьому родина Мирослава Продана мала б цілий рік не їсти, не платити за комунальні послуги, не заправляти бензином свій "Лексус". Або ж взяти гроші зі сторони. Продан так і каже: суму, якої бракувало, взяли у батьків дружини. При цьому тесть податківця очолює Могилів-Подільський районний автодор, а теща бізнесу не має.
Закритий кримінал
"Схеми" з’ясували, що новий в.о. заступника голови Державної фіскальної служби фігурував у відкритих кримінальних провадженнях, порушених за статтею зловживання службовим становищем.
Столичні активісти заявляють та намагаються довести у судах, що під час роботи у вінницькій податковій Мирослав Продан був замішаний у корупції на митниці. А саме – під час регулювання експорту волоських горіхів, коли в ручному режимі, перебуваючи у змові, податківці та митники сприяють одним фірмам-експортерам і встромляють палиці в колеса іншим.
Голова правління ГО "Всеукраїнська народна рада протидії корупції та громадської експертизи влади" юрист Анатолій Будник, який доводить це у судах, каже, що саме податківець Продан міг покривати у Вінниці так звану "горіхову" мафію.
Скріншот з відео
"Є взаємопов’язані фірми, які через вінницьку митницю проходили експромтом, які не проходили фітосанітарний контроль. Поряд фірма, щойно відкрилася, тільки приходила на митницю. Надалі слідчими фіскальної служби саме Вінницької області порушуються кримінальні справи, що нібито ці фірми ухиляються від сплати податків. Надалі їх тримали на підпільних складах", – пояснив він.
Скріншот з відео
У Вінницькій прокуратурі нам підтвердили, що дійсно таке розслідування стосовно протиправних дій місцевої податкової існує.
"Проводиться досудове розслідування кримінального провадження за фактом зловживання службовим становищем керівництвом ГУ ДФС у Вінницькій області при відпрацюванні підприємств-експортерів, що здійснюють митне оформлення товару "волоські горіхи", – йдеться у відповіді прокуратури Вінницької області "Схемам".
Фото: "Радіо Свобода"
Мирослав Продан і сам підтвердив "Схемам", що він дійсно фігурує у цих кримінальних провадженнях, наразі як свідок, утім, всю свою провину відкидає.
Скріншот з відео
"Усі посадові особи, які були в головному управлінні фіскальної служби, відносно них по тому факту було внесено відомості в Єдиний державний реєстр досудових розслідувань. Ходили на слідчі дії всі без виключення, в тому числі я. <...> Оформленням фірм-експортерів товару "волоські горіхи" займається безпосередньо митниця. Я очолював фіскальну службу області. Митниця входить в нашу структуру, але голова митної служби не підпорядковується голові ДФС області", – пояснив він.
Уже після інтерв'ю прес-секретар ДФС надіслав до редакції витяги з кримінальних справ, де фігурує податківець, про те, що ці справи…закриті цим днем проведення інтерв'ю за відсутністю складу злочину. Хоча в переддень розмови з Мирославом Проданом прокуратура на запит "Схем" відповідала, що слідство триває. А за день до ефіру справи за участю Продана раптово закрили. Усі три.
Фото: "Радіо Свобода"
Таким чином, вінницький податківець, який на момент призначення фігурував у не доведених до суду і не закритих кримінальних провадженнях, якого учасники ринку звинувачують у покриванні корупційних схем під час експорту українських горіхів, родина якого придбала майна на більше грошей, ніж заробила та заощадила у 2015 році, – тепер призначений на посаду виконувача обов’язків голови всієї Державної служби України.
"Людина-податківець, яка сама має стежити за тим, аби ми з вами правильно декларувалися або чиновники правильно декларувалися, бо первинну перевірку такої інформації також має проводити ДФС, вони цього не роблять. А потім власне і самі покривають людей. Це надзвичайно сумно, але це перехідний період і ми це теж переживемо", – каже виконавчий директор Transparency International Україна Ярослав Юрчишин.
Розпорядження про призначення Мирослава Продана виконувачем обов’язків заступника голови ДФС підписане прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом – колишнім мером Вінниці, міста, де Мирослав Продан зробив кар’єру у податковій. Тепер обидва вийшли на загальнодержавний рівень.
Скріншот з відео
На момент виходу сюжету в ефір Володимир Гройсман не надав коментар програмі про призначення Продана у податкову.
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