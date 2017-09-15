Тiньовий мер: що значить для київської влади і опозиції Вадим Столар

Столична політика завжди була складною і заплутаною при всій видимій простоті і однозначності. Поряд з офіційними особами та керівниками міста завжди були тіньові впливові фігури з бізнесу та громадського сектору, які часом мали більше влади, ніж номінальні чиновники. Баланс влади і опозиції серед політичних партій у Київраді також був номинальним - окремі лідери опозиції завжди працювали в щільній зв'язці з мером і його командою. І при Олександрі Омельченку і за Леоніда Черновецького, у часи гегемонії Партії регіонів і навіть зараз.

Що потрібно знати про найбільш політичного із київських бізнесменів Вадима Столара - в матеріалі "РБК-Україна".

Тіньова підтримка Кличка

Тиждень тому джерела "РБК-Україна" в органах виконавчої влади, добре знайомі з внутрішньою ситуацією окремих партій, повідомили, що Вадим Столар нібито домовився про співпрацю зі столичним осередком опозиційної "Батьківщини". Хоча раніше близькі до АП джерела говорили, що, по суті, Столар - один з двох "тіньових мерів", що фактично керують Києвом при церемоніальній присутності Віталія Кличка.

"Всі процеси у Києві приводяться в рух з одного боку - першим заступником голови КМДА Ігорем Ніконовим (розмова відбулася навесні 2015-го, зараз же посаду першого заступника займає Геннадій Пліс - ред.) і Столаром Вадимом. Ніконов відповідає за комунальні та адміністративні питання, а Столар - за роботу з бізнесом. Ось ці всі рекламні площі, відкриття кафе, літні майданчики, оренда приміщень - це все від імені міста "вирішує" Столар", - говорить джерело "РБК-Україна" на Банковій.

"У Кличка бізнес-питаннями міста займається непризначений керівник - Вадим Столар. Він допомагає не грошима, а заробляти гроші. У Києві є багато можливостей заробляти. Від банальної власності, закінчуючи іншими підрядами. Подивіться, де вся реклама. Як вона підганяється під дві-три фірми", - пояснює співрозмовник "РБК-Україна" з команди групи "УДАР" у парламентській фракції "Блоку Петра Порошенко".

Окремо нагадаємо, що бізнесмен, меценат і політик Вадим Столар ніколи не тримався за прапор тієї чи іншої політичної сили занадто довго. І співпрацю з різними партіями в різний період сприймав по-діловому.

Політична міграція Столара

Вадиму Столару всього 35 років. Але за цей час він встиг побувати в лавах кількох партій. Спочатку побував у лавах партії "Наша Україна", разом з якою він був депутатом Київської обласної ради першого постпомаранчевого скликання 2006 року. Київська обласна команда НУ в той час викликала питання навіть у центрального штабу Ющенка. Наприклад, разом зі Столаром в ті роки від "помаранчевої команди" обрався до обласної ради навіть власник "Дельта-банку" Микола Лагун та ряд інших одіозних персонажів. Кадрова політика керівництва Київської обласної НУ, якою в той час опікувався член президії політради партії Петро Порошенко, врешті-решт призвела до директивної зміни керівництва. Основна претензія вищого керівництва партії була - під помаранчевим прапором до київської облради пройшли не ідейні політики, а ті, що купили собі місця у списку бізнесмени. Ближче до 2010 року майже всі вони опинилися в лавах "Партії регіонів". Столар також залишався депутатом облради до 2010 року і теж до кінця каденції перейшов у "Партію регіонів".

Точніше, навіть не перейшов, а відразу з фракції НУ в київській облраді переступив у крісло народного депутата фракції "Партії регіонів". Сталося це в квітні 2010-го - після того, як частина регіоналів перейшли у виконавчу владу, і Столар, який балотувався в 2007-м у списку ПР під номером 212, піднявся в прохідну частину.

Пізніше з ім'ям Столара були пов'язані багато київських скандалів. Зокрема, його звинувачували в підкупі виборців Оболонського району, обраного бізнесменом і політиком своїм "штабним" сектором. Тим не менш, на Оболоні Столар частіше програвав - у 2012-му програв мажоритарні вибори в парламент кандидату від "Батьківщини" Олександру Бригинцю, а в 2014 - командиру полку "Азов" Андрію Білецькому. В обох випадках зіграло залізне правило - кияни не люблять голосувати за колишніх регіоналів, не дивлячись на їх щедрий фінансовий ресурс. Крім Столара на київських виборах обламали зуби також Ігор Лисов, Галина Герега, Олесь Довгий та інші представники старої влади. Але, на відміну від них Столар знайшов спосіб бути корисним влади і без мандату, або посади.

Ще один відомий скандал - партнерство Столара в спірному будівництві офісної будівлі біля метро "Театральна", на місці колишнього парку. Під тиском громадськості проект був зупинений.

Столар і "Батьківщина": історія відносин

Сам Столар на питання про стосунки з "Батьківщиною" відповів "РБК-Україна" наступне: "Мені вже давно політика не цікава. Замість цього приділяю увагу сім'ї і книгам. Чого і вам бажаю", - сказав бізнесмен.

В "Батьківщині" називають цю інформацію бажанням конкурентів дискредитувати опозицію в Києві. "Трохи раніше з'явилися схожі чутки щодо співпраці Юлії Тимошенко та Арсена Авакова. Опоненти не перестають розпускати різні чутки, намагаючись очорнити нашу партію", - сказав в коментарі "РБК-Україна" голова київської міської організації "Батьківщина" Володимир Бондаренко, - "Столар - "тіньовий мер" Києва, а ми - єдина опозиційна партія в місті - яка може бути співпраця і, тим більше, фінансування від нього? Так, окремі наші представники тримають зв'язок зі Столаром і підконтрольними йому депутатами Київради, тому що ми проти Столара у багатьох його проектах, там де він намагається отримати вигоду на шкоду місту. Наприклад, з останнього - ми протистоїмо команді Столара, яка при підтримці влади і навіть Автокефальної церкви намагається забудувати історичну ділянку на Почайні".

В Адміністрації Арезидента відповіли, що по темі "Столар і Батьківщина" їм нічого не відомо.

У той же час, не варто забувати, що партія Тимошенко з моменту відходу Олександра Турчинова так і не змогла знайти йому заміну ефективного менеджера, здатного організувати роботу партійної машини та налагодити зв'язки з джерелами безперебійного фінансування. Як у Києві, так і по всій Україні в цілому. "Спочатку роль головного партійного адміністратора доручили Іванові Крульку, але він не дуже справляється. Тому пошук адміністраторів та донорів ведеться в кожному регіоні індивідуально", - говорять джерела в "Батьківщині".

Джерело: Роман Чернишев для "РБК-Україна"