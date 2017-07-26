Тридцять імпортерів природного газу: хто вони

У першій половині 2017 року газ в Україну імпортували олігархи, глобальні трейдери, народні депутати та українські постачальники

Україна не імпортує газ з Росії більше 600 днів. Весь ресурс, який не може забезпечити внутрішній видобуток, імпортується з Європи. Раніше імпорт газу в країну був монополізований. У різний час і в різних пропорціях імпорт був розділений між НАК "Нафтогаз Україна" і структурами олігарха Дмитра Фірташа.

Зі зміною влади, відмовою від російського палива та переходом на закупівлі європейського газу, в Україні з'явився ринок трейдерів. Хоча перші деверсіфікації імпортних поставок газу відбулися ще в 2013 році.

Особливо яскраво ринок розцвів в першій половині 2017 року. За даними митної статистики, протягом шести місяців газ в Україну імпортували понад 30 трейдерів - на 10 компаній більше, ніж в 2016 році.

Сьогодні газ в Україну імпортують: найбільший трейдер НАК "Нафтогаз України", дочірні структури глобальних енергетичних трейдерів, компанії олігархів Дмитра Фірташа, Рината Ахметова, Віктора Пінчука, Ігоря Коломойського та Віталія Хомутинника.

Активно трейдингом імпортного газу також займаються компанії професійних трейдерів і структури, афілійовані з депутатами Верховної Ради. В цілому з початку 2017 років через українську митницю було оформлено 6 млрд куб м газу.

Скільки газу і у кого придбав НАК "Нафтогаз"

За півроку 2017 року НАК "Нафтогаз України" оформила через митницю 4,4 млрд куб. м імпортного газу. Половина була куплена у трьох трейдерів: у швейцарських DufEnergy і Axpo Trading - 950 млн куб. м і 706 млн куб. м відповідно, а у французькій ENGIE - 617 млн ​​куб. м.

У німецького трейдера RWE "Нафтогаз" придбав 616 млн куб. м. Інша німецька компанія - Uniper Global (раніше називалася E.ON Ruhrgas) продала НАКу 506 млн куб. м.

Компанії Trailstone і MET Gas and Energy продали "Нафтогазу" 421 і 381 млн куб. м палива відповідно. Данська концерн Shell відправив на адресу "Нафтогазу" - 171 млн куб. м.

Хто продавав газ "Нафтогазу" в першій половині 2017

Компания Объем (млн куб м) DufEnergy 950 Axpo Trading 706 ENGIE 617 RWE 616 Uniper Global 506 Trailstone 421 MET Gas 381 Shell 171 AOT 13 Eni 11 CEZ 6 Источник: https://biz.censor.net.ua/r3030081

Приватні трейдери

Ще 1,6 млрд куб. м імпортованого з Європи газу розділили між собою приватні трейдери.

Найбільшим українським приватним імпортером газу за підсумками шести місяців 2017 року стала компанія "Еру трейдинг", яка оформила через митницю 371 млн куб м газу. Компанія належить колишньому топ-менеджеру ДТЕК Андрію Фаворову і його партнерам - Дейлу Перрі та Ярославу Мудрому (у всіх по 33,3% компанії).

З початку року "ЕРУ" поставляла газ на Одеський припортовий завод за давальницькою схемою. Тобто завод переробляв газ трейдера в добрива, віддавав готовий продукт і отримував плату за роботу.

Другу позицію зайняло ТОВ "Променерго-Ресурс", яке імпортувало 302 млн куб м газу. Цей гравець на ринку імпорту газу афілійований зі структурами олігарха Дмитра Фірташа. Так ТОВ "Променерго-Ресурс" належить Денису Боголєпову і Ларисі Артамоновій.

Денис Боголєпов - член наглядової ради газорозподільної компанії "Уманьгаз". Як повідомляв БЦ, цей і ще п'ять таких підприємств контролюються менеджерами неформальної групи "РосУкрЕнерго". У неї входять: Дмитро Фірташ, Іван Фурсін, Сергій Льовочкін, Юлія Льовочкіна і лідер фракції "Опозиційний блок" у Верховній раді Юрій Бойко - міністр енергетики часів Віктора Януковича.

Боголєпов також був керівником ТОВ "Фінлекс-Інвест", яке, як і холдингу Фірташа, скуповувало на приватизаційних конкурсах пакети обл- і горзаов за часів Януковича. Крім цієї в інтересах Фірташа газ імпортують ще дві компанії: ТОВ "Метида", яка ввезла 78 млн куб м газу і ТОВ "РГК Трейдинг" - 993 тис. Куб м газу.

"Метида" належить Ігорю Вороніну і Юрію Величку - менеджерам з орбіти Фірташа. Воронін - голова правління "Укргаз-Енерго", а Величко - його заступник і член правління компанії.

"Укргаз-Енерго" була монопольним постачальником газу для промисловості в 2006-2008 роках. Компанію створили підприємства RosUkrEnergo і НАК "Нафтогаз". Сьогодні 50% "Укргаз-Енерго" належить кіпрській Centragas Holding Фірташа.

Крім того, Воронін і Величко входять до наглядових рад "Черкасигаз", "Мелітопольгазу", "Уманьгазу" і "Кіровоградгазу". Ці газорозподільні компанії формально не входять в монополію облгазів Фірташа - "Регіональну газову компанію" (РГК).

ТОВ "РГК Трейдинг" входить в "Регіональну газову компанію" Фірташа. Остання управляє мережею облгазів в Україні.

ТОВ "ГК "Укргаз" імпортувало 104 млн куб м газу. Компанія, афільована з ще декількома газовими трейдерами, які мають відношення до колишнього депутата від "Народного фронту" Миколі Мартиненку, якого підозрюють у корупції.

У цю групу, зокрема, входить компанія "Енерджі трейд груп". Вона імпортувала 71 млн куб м газу.

"Енерджі трейд груп" в 2016 році здійснювала поставки газу на державні підприємства, вплив на які мав Мартиненко.

Зокрема, мова йде про "Об'єднану гірничо-хімічну компанію" (ОГХК) і "Східний гірничо-збагачувальний комбінат". Паливо в 2016 році трейдери отримували від австрійської компанії Antra, яка намагалася постачати газ за давальницькою схемою на ОПЗ і викуповувала деякі обсяги добрив заводу.

ТОВ "Систем актівс" ввезла 92 млн куб м газу. Компанія записана на жителя Вінниці Юрія Кіма. Раніше "Систем актівс" була записана на Євгена Палажченко і Наталю Ейчіс. Вони мали відношення до трійки українських компаній - "Ріоні", "Алекс-А ЛТД" і "Октоген".

За даними INSIDER, правоохоронці звинувачували ці компанії в незаконній діяльності. Зокрема, фірми купували газ у виробників за заниженими цінами і перепродували вже за ринковими.

Трейдер "Скела Терціум" в першій половині року імпортував в Україну 89 млн куб м газу.

Трейдер належить киянину Сергію Непомнящему і полтавці Євгенії Федорович. "Скела Терціум" пов'язана з банком "Український капітал", що належить полтавському бізнесмену Сергію Бєлашову.

Компанія має загальну прописку з ТОВ "Газоторгова компанія" Олексія Дубаса і Прокопія Каніковського - вул. Струтинська, д. 13-15, офіс 509/2.

За даними "Наших грошей", раніше партнером Олексія Дубаса був його брат Антон Дубас, помічник нардепа-втікача Олександра Онищенка ("Воля народу") на громадських засадах.

Їхній батько Богдан Дубас став в. о. директора ДП "Держзовнішінформ". Богдан Дубас відомий наближеністю до першого віце-прем'єра Степана Кубіва, який очолює Мінекономрозвитку і відповідає в тому числі за "Держзовнішінформ".

Дочірня структура міжнародного енергетичного трейдера ТОВ "Трафігура Юкрейн" імпортувала 87 млн ​​куб м газу. Компанія Trafigura, що вважається третім за обсягами енерготрейдером в світі, почала торгувати природним газом на внутрішньому ринку України з листопада 2016 року.

ТОВ "ІНОЛ Енерджі" імпортувало 82 млн куб. м газу. Трейдер належить Інні Камишовій, яка раніше була начальником відділу збуту газу компанії "Куб-Газ". Міноритарна частка у статутному капіталі трейдера належить директору Олегу Пивоварову.

Гірничо-металургійний комбінат "АрселорМіттал Кривий Ріг" імпортував 74 млн куб м газу від своєї афілійованої компанії ArcelorMittal Energy, структури з індійського холдингу ArcelorMittal.

ТОВ "Торговий дім "Сокар Україна" імпортувало 64 млн куб м газу. Компанія входить в "Сокар енерджі Україна", яка займається трейдингом нафтопродуктів і управляє мережею АЗС Socar". Сокар енерджі Україна "належить державній нафтогазовій компанії Азербайджану SOCAR - аналогу українського НАК "Нафтогаз".

ТОВ "Інкоргаз" імпортувало 52 млн куб м газу. Кінцевим власником в Реєстрі юросіб вказані: колишній керівник "Кадоган Петролеум" Ігор Дєлов та Володимир Погребняк, зареєстрований в Немирові, Вінницької області.

ТОВ "Енжі Енерджі Менеджмент Юкрейн", дочірнє підприємство французького енергетичного трейдера ENGIE, ввезла в Україну за шість місяців 45 млн куб. м газу. Прямий імпорт газу міжнародний трейдер почав в січні 2017 року.

Видобувна компанія "Укрнафтобуріння" також зайнялася імпортом газу. За півроку вона імпортувала в Україну 23 млн куб м газу.

Компанія розробляє високорентабельне Сахалінське родовище з доведеними запасами - 15 млрд куб м газу. Компанію контролюють народний депутат з групи "Відродження" Віталій Хомутинник і олігарх Ігор Коломойський. 22% акцій "Укрнафтобуріння" належить російському бізнесменові Павлу Фуксу. Він придбав їх у представників колишньої влади.

16 млн куб м газу імпортувало ТОВ "Техногазіндустрія". Компанія належить Богдану Коту.

ТОВ "Крафт Енерджі", яка була заснована у вересні 2015 Олександром Нарбутом і Романом Сторожовим, імпортувала 10 млн куб м газу.

Олександр Нарбут - енергетичний експерт, співзасновник Київського інституту енергетичних досліджень. Сторожовий - президент Асоціації надрокористувачів України. З 20 грудня 2013 року по 30 квітня 2014 року він був головою Державної служби геології і надр. У 2013 році, з травня по грудень, був заступником голови правління НАК "Надра України".

Одеський припортовий завод отримав на свою адресу від компанії ERU Management Services LLC 8 млн куб м імпортного газу. ERU Management - афілійована з "Еру Трейдинг", яка з початку року працювала із заводом за "давальницькою" схемою.

ТОВ "Південь-Газ" - 7 млн ​​куб м газу. Компанія належить одеському бізнесмену Михайлу Партікевичу - бізнес-партнеру власника "Одесагаз" Ігоря Учителя.

ТОВ "Евронова Енергія України" - 6 млн куб. м газу. Компанія належить В'ячеславу Науменку. Йому також належить ТОВ "Калуський машинобудівний завод", який знаходиться в стані ліквідації. Науменко балотувався від Радикальної партії по мажоритарці в Полтавській області.

ENI ТОВ "Астроінвест-Україна", що належить італійській корпорації ввезла в Україну 5 млн куб м газу.

ТОВ "Енергія України" також імпортувало 5 млн куб газу. Офіційно компанія належить австрійцю Ніколаусу Бекеру. Трейдер контролюється бізнесменом Ігорем Ліскі.

Група компаній "Співдружність", що належить колишньому "регіоналу" Віктору Попову, імпортувала 4 млн куб м газу.

ТОВ "ДТЕК Трейдинг", що входить у найбільший енергетичний холдинг України ДТЕК Рината Ахметова імпортувало 3 млн куб м газу. Паливо купувалося у афілійованої структури - DTEK Trading S.A.

Компанія львівського бізнесмена Зиновія Козицького та чеха Карела Комарека - "Горизонти" - імпортувала за 6 місяців 2017 року 1,4 млн куб м газу. Козицький - власник газодобувного холдингу "Західнадрасервіс".

Скільки газу імпортували приватні трейдери за півроку

Трейдер Объем (млн куб м) Продавец ЭРУ ТРЕЙДИНГ 371 AOT Energy Poland, Axpo Trading, ERU Management Services, PGNiG, Trailstone, Uniper ПРОМЭНЕРГО-РЕСУРС 302 Nafta-Gaz Trading Ltd ГК УКРГАЗ 104 Gunvor, Nitrofer, World Petroleum Group Polska, Onico СИСТЕМ АКТИВС 92 World Petroleum Group Polska, Nitrofer СКЕЛА ТЕРЦИУМ 89 DufEnergy, Gunvor, Trafigura, MET, Worldenergy, Uniper ТРАФИГУРА ЮКРЕЙН 87 Trafigura Trading ИНОЛ ЭНЕРДЖИ 82 AOT Energy Poland, DufEnergy, Nitrofer ,World Petroleum Group Polska МЕТИДА 78 Nafta-Gaz Trading Ltd АРСЕЛОРМИТТАЛ КРИВОЙ РОГ 74 ArcelorMittal Energy ЭНЕРДЖИ ТРЕЙД ГРУПП 71 Alstkonix ТД СОКАР УКРАИНА 64 AOT Energy Poland ИНКОРГАЗ 52 Worldenergy, ONICO, MET Gas ЭНЖИ ЭНЕРДЖИ МЕНЕДЖМЕНТ ЮКРЕЙН 45 ENGIE УКРНЕФТЕБУРЕНИЕ 23 Nordwind Trade , AOT Energy Poland ТЕХНОГАЗИНДУСТРИЯ 16 World Petroleum Group Polska, Nitrofer КРАФТ ЭНЕРДЖИ 10 AOT Energy Poland, Trafigura, Uniper, RWE, Trailstone ОПЗ 8 ERU Management Services ЮГ-ГАЗ 7 AOT Energy Poland, MET Gas ЕВРОНОВА ЭНЕРГИЯ УКРАИНЫ 6 World Petroleum Group Polska АСТРОИНВЕСТ-УКРАИНА 5 Worldenergy, Trailstone ЭНЕРГИЯ УКРАИНА 5 AOT Energy Poland, Trailstone, Elektrix ГК СОДРУЖЕСТВО 4 Trailstone, Uniper ДТЭК ТРЕЙДИНГ 3 DTEK Trading ГОРИЗОНТЫ 1 MND РГК ТРЕЙДИНГ 1 DufEnergy ЭКОТЕХНОИНВЕСТ 1 DufEnergy Источник: https://biz.censor.net.ua/r3030081

Пробні партії

П'ять нових трейдерів в першій половині 2017 року імпортували з Європи обсяги газу, які не перевищують 1 млн куб. м газу. Такі партії можна назвати пробними.

Найменший обсяг - 45 і 50 тис. куб. м імпортували ТОВ "Східний геологічний союз" і "Український газовий клуб" відповідно.

"Східний геологічний союз" входить до групи компаній "Гео альянс", яка наполовину належить олігархові Віктору Пінчуку і міжнародній енергетичної компанії Vitoil Group.

"Український газовий клуб" належить Сергію Тищику. До лютого 2017 року він працював директором дочірнього підприємства НАК "Нафтогаз України" - "Укравтогаз", яке управляє мережею автомобільних газових станцій.