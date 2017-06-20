Тиха гавань: приховані яхти депутатів, суддів та інших чиновників, - РОЗСЛІДУВАННЯ

В Україні близько 50 тисяч незареєстрованих яхт, катерів та човнів. Власники суден ігнорують обов'язкову реєстрацію

Журналісти програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" знайшли яхт-клуби, де паркуються порушники та відшукали зареєстровані коштовні яхти нардепів, посадовців, бізнесменів.

Кожне українське судно повинно зареєструватись і мати унікальний номер і назву. Якщо Дніпром ходить розкішна яхта без номерів - це порушник. От тільки штрафом у максимум 850 грн власника судна за сотні тисяч доларів не налякаєш.

"Вдумайтесь тільки, коли яхта коштує 300 тис доларів, чи мільйон доларів, - і така незначна штрафна санкція", - обурюється голова Укртрансбезпеки Михайло Ноняк.

Приховати яхту можна навіть без штрафів: зареєструвати під іноземним прапором. Така реєстрація в офшорній зоні - це чудова можливість зберегти анонімність власника. Його ім’я не потрапить в українські реєстри.

У пошуках яхт та катерів, журналісти програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" протягом місяця спостерігали за пірсами найдорожчих яхт-клубів столиці. Ворота цих закладів зачинені для звичайних відвідувачів. На вході завжди, без виключень, стоїть охорона. Тож, спостерігаючи за клубами здаля - журналісти встановили низку власників круїзних катерів та яхт. Серед них: народні депутати та судді.

АРТУР ПАЛАТНИЙ,

народний депутат, Блок Петра Порошенка

Народний депутат Артур Палатний переконує, що полюбляє відпочивати на “старому саморобному човні” батька. Натомість журналісти з’ясували, що на батька нардепа зареєстровано круїзний катер Bavaria Sport HT. До реєстру цей човен потрапив у 2016 році. Довжина його корпусу сягає 10 м, а вартість вживаного катеру стартує від 2 млн грн.

ОЛЕКСАНДР ТРЕТЬЯКОВ,

народний депутат, Блок Петра Порошенка

Італійську яхту Falcon 80, довжиною 23 м і вартістю 21 млн грн журналісти програми знайшли на закритій парковці яхт-клубу "Рів'єра". Коштовне судно записане на компанію “Клуб ТВ” маловідомого бізнесмена Олега Малюти.

Дружина Малюти - Олена працює в управлінні праці та соціального захисту населення Святошинської районної адміністрації в місті Києві. В декларації жінка вказала, що за 2016 рік вони разом з чоловіком заробили усього 68 тис. грн.

Водночас, згідно сайту "Посіпаки", Олег Малюта був помічником народного депутата від Блоку Петра Порошенка Олександра Третьякова. Цікаво, що декілька років тому у інтерв’ю газеті "Сьогодні", колишній капітан яхти Третьякова розповідав, що в нардепа саме Falcon 80. Фотографії яхти - ідентичні судну, нині оформленому на екс-помічника Третьякова - Олега Малюту.

МИКОЛА ШКІРАЙ,

суддя Голосіївського районногосуду міста Києва

Італійський катер Laver знайшовся у соцмережах і був ідентифікований за назвою - “Пирятин”. Судно записане на суддю Голосіївського районного суду міста Києва - Миколу Шкірая.

Суддя чесно задекларував катер. Щоправда, у декларації зазначив, що придбав плавзасіб усього за 443 тис. грн. Натомість реальна вартість круїзного катера із двома каютами того ж самого року виробництва стартує від 1,6 млн грн.

Зазначимо, що родина судді із заощаджень мала усього 32 тис. грн і жила лише на його зарплату. Щоб купити водну іграшку - родина Шкірая взяла позику у майже мільйон гривень.

СЕРГІЙ ШАПРАН,

власник "Броварського алюмінієвого заводу"

Одне з найдорожчих суден на Дніпрі - англійська яхта марки Princess V 65. Судно із назвою “Принцеса Вікторія” має ексклюзивний дизайн: пофарбоване у синій колір, має чотири каюти, а довжина його корпусу сягає 20 м.

Записана Princess на бізнесмена, власника “Броварського алюмінієвого заводу” - Сергія Шапрана. Стрімкий злет, адже шість років тому Шапран балотувався у народні депутати і тоді у його декларації навіть квартири не було.

ОЛЕКСАНДР БУРЯК,

екс-нардеп 4, 5 та 6-го скликань

В яхт-клубі "Маячок" на Жуковому острові паркується англійська яхта Princess Fly. Судно записане на компанію "Грандіс", співзасновником якої є екс-нардеп від "Батьківщини" - Олександр Буряк. Вартість нової яхти - мільйон доларів.

Розкішне судно і самого Олександра Буряка журналісти зафіксували саме тоді, коли він повертався з водної прогулянки до "Маячка".

Олександр Буряк вже неодноразово фігурував у розслідуваннях "Наших грошей". Його родина вивела із державної власності 24 гектари лісу, який мав би стати Національним природним парком.

ПАВЛО РЯБІКІН,

директор міжнародного аеропорту "Бориспіль"

Директор аеропорту володіє не лише катерами, а й елітним клубом "Маячок" на Жуковому острові. Рябікін задекларував компанію "Рекреаційно-оздоровчий центр "Зелений Порт", яка орендує землю під рестораном та закритим яхт-клубом для суден. Також у власності посадовця два катери, три понтони та будинок на воді, який пришвартований на території яхт-клубу.

Дружина Рябікіна - Галина - володіє пасажирським теплоходом "Вікторія", з довжиною корпусу 38 м. Це судно "Маячок" здає в оренду по 4200 грн/год.

Також в оренду "Маячок" здає і судно "Золоте теля". Колись ним володів російський олігарх Володимир Лук’яненко. Той самий, що за версією ГПУ, подарував Януковичу золотий батон. Потім яхту переписали на офшорну компанію Shark Tales. Нині оренда яхти коштує 5000 грн/год.

МИКОЛА ЗЛОЧЕВСЬКИЙ,

екс-міністр екології та природних ресурсів України

Батько екс-міністра володіє англійською яхтою SeaLine F37. Судно облаштоване двома каютами, а довжина його корпусу сягає - 11 м. Вартість такої яхти - понад 5,5 млн грн.

Сам екс-міністр Микола Злочевський виїхав з України після Майдану, у 2015 році ГПУ оголосила його у розшук через незаконне збагачення. Та у 2016 році шукати Злочевського припинили, а нині втікач позує разом з чинними нардепами, віце-прем’єром та іншими посадовцями на міжнародних заходах.

ГЕННАДІЙ КОРБАН,

екс-заступник голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації

Геннадій Корбан володіє однією з найбільших яхт, що пересуваються українським Дніпром. В регістрі судноплавства на Корбана записане судно із назвою "АТАЛАНТА".

Довжина його корпусу сягає 38 м.

"Це судно відноситься до класу мега-яхт", - зазначає головний редактор журналу "Шкіпер" Сергій Поліщук.

ВІКТОР ПИЛИПИШИН,

нардеп 6-го та 7-го скликання

Круїзний катер "Катруся" до 2007 року належав діючому депутату Черкаської облради Володимиру Лашкулу.

Нині катер записаний на дружину народного депутата 6, 7-го скликань - Віктора Пилипишина. Нардепа, який голосував за, так звані, диктаторські закони.

ЄВГЕН БАШМАКОВ,

суддя Жовтневого районного суду м. Дніпра

На пірсі яхт-клубу "Червона калина" журналісти знайшли круїзний катер марки Larson. Ще кілька місяців тому був записаний на Валентину Башмакову. Це матір дніпровського судді - Євгена Башмакова.

Раніше Автомайдан розповідав про цього служителя Феміди. За п’ять років суддівства Башмакова, судами вищої інстанції було скасовано 94 його рішення. Також активісти показували маєток, який Башмаков отримав у власність через суд, в якому і працював.

ВОЛОДИМИР БЕЗПАЛИЙ,

екс-консул Королівства Марокко в Україні

Володимир Безпалий володіє коштовною яхтою АZIMUT. Журналісти зафіксували цю яхту на парковці яхт-клубу "Рів’єра".

АНДРІЙ ЄФІМЧЕНКО,

перший заступник голови правління ДАК "Хліб України"

У яхт-клуб "Рів’єра" навідується і Mercedes Андрія Єфімченка.

Останні шість років Єфімченко працював заступником керівника державної акціонерної компанії "Хліб України", яка нині перебуває у стані банкрутства. За інформацією видання "Наші гроші", саме Єфімченко у 2007 році без належної реєстрації у ДАК підписав та погодив план санації дочірніх підприємств "Хліба України".

РЕЙД

В ході пошуку в об’єктив потрапили десятки суден без номерів. Аби побачити, як карають порушників без реєстрації, - журналісти вирушили на рейд разом із представниками Державної служби з безпеки на водному транспорті та водною поліцією.

Вже під час перевірки на прохання програми поліція змінила маршрут і завітала до клубу "Прімател".

Охорона клубу просто відмовилась відмовилась пропустити поліцію на територію, та надати будь-які документи на яхти, хоча до пірсів були пришвартовані десятки плавзасобів без номерів.

РАДИКАЛЬНО ВІДШИЛИ ПОЛІЦІЮ

Формальні власники водної стоянки, куди не пускають навіть поліцію, мають впливових покровителів під куполом Верховної Ради.

Яхт-клуб записаний на компанію "Прімател". Співзасновник - Богдан Мотрич, донедавна він був помічником народного депутата від "Радикальної партії О. Ляшка" - Сергія Скуратовського.

Нині Мотрич став ще ближчим до нардепа, віднедавна він прописався у родинній квартирі Скуратовських. Цю надзвичайну "близькість" і спільну житлову площу із формальним власником "Прімателу" нардеп відмовився коментувати.

Ну то й що? - скипів Сергій Скуратовський.

Та це не єдина зачіпка. Керівником яхт-клубу працює діюча помічниця нардепа - Олена Добровольська. Про близькість помічниці до нардепа свідчить Mercedes Скуратовського, який також записаний на Добровольську. Депутат їздить на ньому до ВРУ, тож навіть чесно задекларував його як позику.

Журналісти програми неодноразово фіксували, як цей автомобіль також їздить і до закритого яхт-клубу “Прімател”. Ці поїздки Скуратовського, ймовірно, не лише для того, щоб контролювати бізнес, а й прогулюватись Дніпром на яхті.

Дружина народного депутата Сергія Скуратовського, Людмила, з 2006 по 2010 роки володіла двома англійськими яхтами SeaLine під назвами "Віва Божена" та "Кароліна Юг", загальною вартістю близько 10 млн грн. В інтерв'ю журналістам нардеп переконує, що яхти нині продані.

Дочка Скуратовського - Божена у 2015 році розмістила у соцмережах фотографію із прогулянки на яхті. Нардеп переконує, що судно на фотографії - усього лише було орендоване для прогулянки.