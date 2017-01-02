Українські чиновники переконують, що купують люксові авто за копійки

Депутати, судді, прокурори, податківці й навіть слідчий НАБУ придбали люксові автівки в обхід лімітів Нацбанку на готівкові розрахунки та фінансового моніторингу - по 149 тисяч гривень. Переконуючи, що їхні автомобілі дійсно коштували таку смішну суму.

Чиновники надають палітру креативних коментарів, розповідає Леся Іванова у сюжеті "Клуб для тих, кому за 149" для програми "Наші Гроші з Денисом Бігусом".

В Україні встановлено ліміт на готівкові розрахунки фізосіб між собою за договорами купівлі-продажу: в період з 13 по 17 рік ліміт забороняв готівкові операції на суму більшу за 150 тис грн. За дотриманням ліміту має слідкувати податкова. Окрім того, розрахунки від 150 тис грн потраплять під обов’язковий фінансовий моніторинг Держфінмоніторингу.

"Необхідно відкрити всі деталі стосовно операції: хто є відправником чи платником, звідки походять ці кошти, звідки вони взялися", - пояснює Руслан Кравець, заступник начальника Управління стратегії та реформування банківської системи НБУ.

Відтак для уникнення уваги обох державних органів, численна кількість угод укладалися із заниженою ціною - в 149 тисяч гривень. Не стали винятком і народні депутати, судді та службовці різного рангу, які мали вказати в деклараціях вартість придбаних чи проданих ними авто. Сотні декларантів, вказали одну й ту ж цифру – 149 тис грн. – як вартість своїх Lexus, Mercedes, Infiniti, Porshe Cayenne, Land Cruiser. Загалом у базі електронних декларацій "Наші Гроші" знайшли близько трьох сотень таких декларантів.

Практично жоден опитаний програмою декларант не визнав, що задекларував занижену ціну. Як і не зміг пояснити, чому купив/продав авто саме 149 тис грн.

Переважно співрозмовники наполягали, що автівки купувалися поламані, хоча й не могли навести приклад поламки. Водночас спеціалісти СТО та автодилери одноголосно зазначають: аби коштувати 149 тис грн., автівки чиновників мають бути розбиті до невідновлюваного стану. У кращому випадку - ремонт можливий, однак вартуватиме таку ж суму, що й сама машина.

Разом з тим у багатьох декларантів ринкова ціна їхніх автівок не відповідає офіційно задекларованим доходам, що також ставить під питання походження коштів на придбання цих автомобілів. (Повний перелік дивіться тут).



Ілюстрація: "Наші гроші"

Сергій Тарута, народний депутат Авто: Лексус GX470 (2008 р.в.) Ціна в декларації: 149 тис грн. ( $7 тис за курсом НБУ на час купівлі/продажу) Ринкова ціна: від $28-30 тис (найнижчі ціни на такі автомобілі за даними ресурсів avto.ria.com та rst.ua) Тарута пояснив, що купив автівку вчетверо дешевше - допомагаючи друзям, котрим терміново потрібні були гроші: "Це ми виручали наших друзів із Маріуполя. Які не мали грошей і звернулися, щоб продати цю машину, її ніхто не купував, то ми допомогли купити цю машину".

Ілюстрація: "Наші гроші"

Світлана Алданова, суддя Київського апеляційного госпсуду

Авто: Toyota RAV-4 (2013 р.в.)

Ціна в декларації: 149 тис грн. ($6 тиc.)

Ринкова ціна: від $25 000.

Суддя Алданова змінила уже три RAV-4. Перший придбала в 2008р., новим. Другий у 2015 р. Кілька місяців тому Алданова придбала третій, новий RAV-4. Другий з перерахованих автомобілів куплений нібито за 149 тис грн.

У 2015 р. річний дохід Алданової з родиною склав 330 тис грн. RAV-4 за 149 тис грн. він би покрив, однак ринкову вартість, у 4 рази вищу, уже ні. Сама суддя стверджує, що "це був поламаний автомобіль, мені його відремонтував майстер і я його придбала за такі кошти". Однак жодної поламки, які так здешевили її авто, назвати не змогла: "я зараз не пам’ятаю, бо я не технічо обізнана людина в цих питаннях".

Денис Ємельянов, керівник сервісу "Гарант Автотехнік" пояснив, що аби коштувати задекларовану суму, авто Алданової "мало б побувати в крупному ДТП. Лобове зіткнення, або в’їзд у задню частину автомобіля, або може бічну". Щоб його відремонтувати, зазначив спеціаліст, потрібно витратити таку ж суму. Тож купувати сенсу і не було б.



Ілюстрація: "Наші гроші"

Ігор Мосійчук, народний депутат Авто: Toyota Lexus LX570 (2008 р.в.) Ціна в декларації: 149 тис грн. ( $10 тис дол.) Ринкова ціна: від $40 тис дол. Нардеп Мосійчук почав свій коментар з суми більшої, ніж в декларації: "Це не нова машина і в автосалоні я її не купляв, я її купляв на ринку, вона обійшлася в 200 з чимось тисяч гривень". Потім виправився: "Яку продавець виставив (ціну), таку я і заплатив.".

Ілюстрація: "Наші гроші"

Валерій Лунченко, народний депутат

Авто: AUDI A-8 (2011 р.в.)

Ціна в декларації: 149 тис грн. ($6-10 тис.)

Ринкова ціна: від $50 тис

В 2015 р. подружжя Лунченків продало AUDI A-8 вп”ятеро дешевше її ринкової вартості. При цьому за зізнанням самого депутата автівка була в нормальному стані. Лунченко переконує, продавали через Avto.Ria, хоча навіть зараз такі авто продаються там щонайменше у 5 разів дорожче. "Мені на той час було вигідно їх так продати, я і продав", - переконує нардеп. Однак покупець автомобіля у коментарі програмі назвав суму у $30 000.



Ілюстрація: "Наші гроші"

Тамара Кашперська, суддя Апеляційного суду Київської області Авто: Infiniti FX37 (2011 р.в.) Ціна в декларації: 149 тис грн. (за актуальним на момент покупки курсом 13 тис дол.) Ринкова ціна: щонайменше 30-35 тис дол. Як і її колега Алданова, суддя Кашперська наполягає не тому, що купувала автівку "пошкодженою", однак пояснити, які масштабні поламки призвели до трикратного зниження ціни - не захотіла. "За все своє майно, я вже пройшла оцінювання, відчиталася і перед податковою, і перед всіма іншими організаціями, які мали про це запит, так що - на все добре вам", - сказала суддя. Знімальна група програми знайшла автівку тієї ж моделі на авторинку із цінником $ 31 000.

Ілюстрація: "Наші гроші"

Ростислав Кириченко, голова Вишгородської районної ради

Авто: Volkswagen Passat CC (2012 р.в.)

Ціна в декларації: 149 тис грн. ( $6 тис.)

Ринкова ціна: $18-20 тиc.

У 2015 р. Кириченко продав свою Toyota Camri (2008 р.в.) за 148 тисяч. – і за майже за ідентичну суму придбав Фольксваген-СС (2012 р.в.). Журналістів переконував, що машина була несправна, а купив він її з цікавості: "Ну вона тоді й не їздила… Ну ми її доопрацювали і вона поїхала, я ж вам кажу, шо там були проблеми певні з двигуном і з рульовою рейкою. Мені було цікаво, у мене ніколи не було німецьких автомобілів, було цікаво придбать, подобався кузов…".

При цьому в день, коли журналісти завітали до Кириченка у Вишгород, на роботу він приїхав не на Фольксвагені, а на Lexus RX: за словами голови райради - його підвезла мама (наразі на пенсії, до того працювала вчителькою). Зазначимо, що після "підвозу" Lexus RX журналісти знайшли на задньому дворі райради.



Ілюстрація: "Наші гроші"

Альона Бобіта, прокурор Київської місцевої прокуратури №5 Авто: Volkswagen Tiguan (2011 р.в.) Ціна в декларації: 149 тис грн. ($7 тис.) Ринкова ціна: $22 тис. Альона Бобіта – прокурор Оболонської прокуратури, дружина Андрія Бобіти – прокурора Київської прокуратури, дочка Ігоря Скорікова – екс-головного податківця Луганської, Чернігівської та Рівненської областей. Бобіта стала відомою завдяки майну у її декларації: 4 квартири, 3 гаражі, 2 іномарки. У 20 років дівчина стала власницею нового Porshe Cayenne, а в 24 – у її гаражі з’явився ще Volkswagen Tiguan. За 149 тисяч. Поперднім власником Tiguan-а був Павло Черніков, замкерівника апарату Вищого адміністративного суду України.Черніков запевнив, що автівка була розбита у ДТП: "Було слизько – я вилетів з дороги… В принципі – вона майже не на ходу була… Передня частина була не в дуже справному стані. Коробка не працювала, двигун". Однак перевірити його слова неможливо, бо ДТП Черніков не реєстрував. Пояснити, чому продав саме за 149 тис грн., не зміг: "Це було б питання до мене, якби я купив її за 149 і вона була в справному стані і нижче ринкової вартості... Ну що я можу сказати – продав за 149, це ніяким чином не заборонено". Навіщо власниці 4 квартир та нового Porshe Cayenne - розбитий вщент Tiguan? Бобіта не відповіла на запит журналістів програми.

Ілюстрація: "Наші гроші" Денис Моторний, старший слідчий НАБУ Авто: Nissan Murano (2012 р.в.) Ціна в декларації: 149 тис грн. ($6 тиc.) Ринкова ціна: $25 000. Моторний повідомив, що загальна вартість авто – близько $20 тис ., і зазначив, що офіційні доходи дозволяють йому таку покупку. Сума у 149 тис грн. за словами слідчого - перший платіж за автомобіль, котрий він виплачує частинами. "Коли йде переоформлення, то укладається договір між громадянами, до нього йде акт прийому передачі. Поки акт не укладений – право власності ще не перейшло. Між мною і продавцем джентльменська угода – поки я не виплачу повну вартість, ми не підписуємо акт". Зазначимо, що в реєстрі транспортних засобів, власником Nissan Murano вже зазначений детектив НАБУ. Договір, який підтверджує його слова про оплату частинами Моторний показати не зміг, пославшись на те, що він лишився в ДАІ,а копію слідчий собі не лишав. Разом з тим на запитання – чому частковий платіж складав саме 149 тис грн. – слідчий озвучив одразу кілька варіантів: від "на той момент у мене не було більше", до "це мінімальна сума, котра дозволена для проплати без банківського перерахування. Банки були зачинені вже, це була субота, після 3 години дня".

Ілюстрація: "Наші гроші"

Юрій Васюк, начальник відділу контролю за проведенням розрахункових операцій та фактичних перевірок ДФС Київської області

Авто: Toyota Land Cruiser Prado 150 (2012 р.в.)

Ціна в декларації: 149 тис грн. ($17 тис.)

Ринкова ціна: $36 тис.

Співробітник установи, яка і має слідкувати за дотриманням лімітів НБУ щодо готівкових розрахунків, переконує - автомобіль справді купили за 149 тисяч гривень: "Ви повинні розуміти, що тоді продати машину було нереально, люди не хотіли вкладати в рухоме майно. Крім того на ціну машини впливає стан машини та комплектація". Однак уточнити, які саме технічні неполадки мав Land Cruiser, Васюк не зміг, як і відповісти на запитання – чому договірна вартість складала саме 149 тис грн. Обмежився лаконічним "Не знаю" та посмішкою.

Ілюстрація: "Наші гроші"

Ігор Демідов, заступник начальника слідчого управління Прокуратури м.Києва Авто: BMW Х6 (2013 р.в.) Ціна в декларації: 149 тис грн. ($ 6 тис.) Ринкова ціна: $43 тис дол. Ще минулого літа наша програма знайшла у слідчого Київської прокуратури квартиру в одному з найдорожчих будинків на Оболоні, дачу на Київському морі, землю на Десні, декілька дорогих іномарок. Зокрема - BMW Х6. Машину придбала дружина Демідова, котра, згідно з деклараціями слідчого, за останні п’ять років не заробляла. У 2015 р. дохід родини слідчого складав 393 тис грн., що в кілька разів менше ринкової вартості такого авто. Нагадаємо, наразі НАБУ провадить щодо Демідова досудове розслідування щодо незаконного збагачення і уже отримало доступ до оригіналів особової справи та декларацій Демідова за останні 5 років, реєстраційних документів на автомобілі його та дружини та реєстраційної справи фірми дружини Демідова TOВ "Полібуднпсервіс" (за даними слідчих, форма набула у власність нерухомість, вартість котрої перевищує статутний фонд підприємства).

Ілюстрація: "Наші гроші"

Ганна Мінченко Заступник начальника Київського обласного територіального відділення АМКУ

Авто: Toyota Land Cruiser Prado 150 (2003 р.в.)

Ціна в декларації: 149 тис грн. ($ 6 тис.)

Ринкова ціна: $16 тис.

Авто чоловіка: Honda Pilot (2011 р.в.)

Ціна в декларації: 149 тис грн. ($6 тис.)

Ринкова ціна: $20 тис.

У 2015 р. у родині Мінченко з’явилося два авто: сама чиновниця придбала Land Cruiser, її чоловік - Honda Pilot. Дві різні автівки задекларовані з ідентичною ціною в 149 тис грн. Такий збіг Мінченко не вважає дивним, а низьку ціну пояснює технічним станом авто (суть поламок, як і більшість декларантів, не пам’ятає): "Ну так співпало. Але їхній стан технологічний зовсім різний. Ну перша там ви бачите, шо це від віку, то в другій там було багато технологічних моментів".

Що ж до самої цифри 149 тис грн. – Мінченко посилається на документи, оформлені при реєстрації автівок: "Питань бути не може, тому що ці справки оформлюються співробітниками ДАЇ. І вони теж, коли вони підтверджують цю суму, вони знають, що воно дійсно так і є, і що товар вартує дійсно стільки, скільки вони там пишуть в тих довідках-рахунках… Є документи, це ж не зі стелі десь там береться. Документи видають компетентні установи. І чимось там керуються, правильно?".



Ілюстрація: "Наші гроші"

ВЛАДИСЛАВ КРИКЛІЙ, в.о. Директора Головного сервісного центру МВС Авто: Mercedes S500 (2008 р.в.) Ціна в декларації: 149 тис грн. ($19 тис.) Ринкова ціна: $ 22-25 тис. Власником автомобіля Криклій став у лютому 2014р., до держслужби. За його словами, ціна авто не занижена, з огляду на те що автомобіль він не купував: отримав від товариша в рахунок виплати валютного боргу, котрий той не міг повернути через зміну курсу. "Борг був якраз 20 тисяч (доларів – Ред.). Коли почала галопувати гривня, з його боку була пропозиція ось таке авто мені запропонувати. На той момент це була його вартість. Я розумію, що в людини це єдиний варіант був – або зовсім зі мною не розрахуватися … ну або ось так. Так і розійшлись". Цифру 149 тис грн. вказав у декларації згідно з довідкою-рахунком, в яку вона потрапила, оскільки "так порахували, це дійсно верхня межа, котра була передбачена постановою Нацбанка – до 150 тис грн. могли здійснюватися готівкові розрахунки між фізичними особами". Довідки-рахунки, про які говорить Криклій, були підставою для купівлі-продажу авто до 2015 року. Оформлювали довідки ліцензовані ДАІ приватні фірми за 400-1500 грн. Вони ж мали проводити і оцінку автомобіля, однак вартість шаблонно ставили "під ліміт". А ДАІ потім затверджувало довідки, не перевіряючи. "По суті можна сказати, що це частина і їхньої відповідальність , що вони зазначали 149 тис грн., занижували оціночну вартість, - розповідає керівник Головного сервісного центру МВС Владислав Криклій. – В більшості випадків, як я розумію, ці комісіонери існували виключно на папері, тобто вони не мали ні своїх станцій техобслуговування, ні майданчиків, де мали ці авто розміщувати, а сиділи просто по кабінетах, сиділи навіть по коридорах – і виписували ці довідки. Це все зійшло до того, що просто продавали папірці". Довідки-рахунки були скасовані наприкінці 2015 р., однак у власників, котрі оформлювали автомобілі за старим порядком, залишилися документи, в котрих зазначена ціна 149 тис грн. На ці довідки тепер і посилаються декларанти, намагаючись довести, що не збрехали у деклараціях. Нагадаємо, декларування завідомо недостовірної інформації в електронних деклараціях - підпадає під кримінальну відповідальність і карається штрафом від 2500 неоподатковуваних мінімумів або громадськими роботами на 150-200 годин, або позбавленням волі до 2 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років. Відслідковувати подібні випадки повинне НАЗК: згідно із затвердженим на початку 2017 р. Порядком проведення повної перевірки, агентство має визначати не тільки, чи всі активи задекларували чиновники, але і чи достовірно вони їх оцінили. Разом з тим замголови НАЗУ Руслан Радецький у коментарі програмі зазначив, що перелік експертних установ, яких мають залучати для оцінки, ще не затверджений.

Перелік декларантів, котрі вказали у деклараціях за 2014-2015 р.р. вартість автівок на рівні 149 тис грн., хоча ринкова ціна авто такої марки, моделі й року випуску навіть сьогодні вища щонайменше у півтора рази. Ринкові ціни вказані за даними ресурсів avto.ria.com та rst.ua. Перелік не є вичерпним, оскільки сформований із тих декларацій, в котрих ціна авто вказана.