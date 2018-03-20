"Влада мені постійно не давала спокою". Чому бельгієць хоче продати ферму на Львівщині

Проблеми із виділенням землі, на якій вирощуються корми для тварин та ведеться випас, стали другою точкою спотикання іноземця в українських реаліях

Засновник козиної ферми, на якій почали робити сир за оригінальними французькими рецептами – бельгієць Бернар Вілем – переконаний, що через корупцію сімейний бізнес в Україні приречений.

Вітчизняний аграрний ринок розділений між великими холдингами та людьми, пов’язаними з владою.

Знайомство Бернара з Україною розпочалося наприкінці 90-х, коли він разом із групою бельгійських бізнесменів приїхав до нашої країни з метою реалізації інвестиційних проектів.

"Перший раз я приїхав до України у 1999 році, коли співвітчизники запросили мене побути у якості консультанта. Їх цікавило, чи можна робити в Україні вироби з дерева та художні металоконструкції. Я проаналізував ситуацію щодо дерева і зрозумів, що через корупцію зробити нормальний контракт для купівлі та експорту деревини неможливо. Та й художні металоконструкції коштували в Україні у три рази дорожче, аніж, наприклад, в Індії".

Україна - рай для сільського господарства

Втім саме тоді Бернар Вілем, у якого дід-прадід були фермерами і який зріс на фермі, зробив висновок, що в Україні надзвичайно сприятливі умови для ведення сільського господарства.

"Я побачив велику кількість землі, хороші кліматичні умови і зрозумів, що тут можна займатися аграрним бізнесом. Тоді, у 2000-х роках, ніхто на нього не звертав уваги. Олігархи сміялися, коли йшлося про агроперспективи України. Тепер, через 15 років, ситуація кардинально змінилася. Майже усю землю розподілили між собою олігархи та люди, причетні до влади, які створили агрохолдинги".

З 2000 року, Вілем почав працювати в Україні як консультант із сільськогосподарських питань.

"Я консультував людей, які мали великі проекти по тваринництву. Тобто робив аналіз українського сільськогосподарського ринку".

Але бельгійця не полишала мрія створити власну сімейну ферму на кшталт тих, що є по всій Європі.

Як все починалося

Свій сімейний бізнес іноземець розпочав, власне, зі створення сім’ї, одружившись на своїй перекладачці Марії Хомяк.

"10 років тому я побачив, що українські супермаркети почали імпортувати козиний сир із Франції. Подумав, що це абсурдно - імпортувати козиний сир через те, що в Україні немає козиних ферм. Тож, я відкрив першу козину ферму".



Фото: Маргарита Громова