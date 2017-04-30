Як "російська мафія" в ЄC працює в інтересах Путіна, - РОЗСЛІДУВАННЯ

Росія надзвичайно криміналізована, і взаємопроникнення світу організованої злочинності й політичної верхівки призвело до того, що режим Путіна час від часу використовує злочинців як інструмент влади.

Безпрецедентний шпигунський скандал між Росією і США влітку 2010-го року закінчився депортацією з Америки десяти викритих російських агентів, яких обміняли на чотирьох росіян, засуджених за шпигунство на користь Заходу. Одинадцятий учасник російської агентурної мережі Крістофер Метсос безслідно зник після того, як був затриманий на Кіпрі й згодом відпущений під заставу.

Його зникнення відбулося, ймовірно, завдяки діючим в Європі російським злочинним угрупованням, які могли таємно переправити Метсоса в Росію. Принаймні кілька офіцерів американських спецслужб, з якими вдалося поспілкуватися Марку Галеотті, експерту з питань міжнародної злочинності і проблем безпеки, пов'язаних з Росією, дотримуються такої думки, йдеться у матеріалі Deutsche Welle.

"Найбільша банда - це держава"

Це лише один з прикладів тісної взаємодії правлячих еліт Росії з російською організованою злочинністю в європейських країнах, про який Галеотті пише в дослідженні, підготовленому для Європейської ради міжнародних відносин (ECFR). За його словами, між російськими спецслужбами - Службою зовнішньої розвідки (СЗР), Головним розвідувальним управлінням Генерального Штабу (ГРУ) і Федеральною службою безпеки (ФСБ) - і такими кримінальними мережами існує очевидний зв'язок.

"Російська держава надзвичайно криміналізована, і взаємопроникнення світу організованої злочинності й політичної верхівки призвело до того, що режим час від часу використовує злочинців як інструмент влади", - йдеться в дослідженні.

У Росії тісний зв'язок між світом криміналу, політикою, бізнесом і органами безпеки виник ще в 1990-і роки, розповів в інтерв'ю DW Галеотті, який зараз працює в Інституті міжнародних відносин у Празі. Після приходу в Кремль президента Володимира Путіна цей зв'язок зберігся, але змінилася його структура: влада стала використовувати організовану злочинність для досягнення власних цілей.

"Бандити могли залишатися бандитами і не боятись свого роду систематичної немилості. Але лише доти, доки вони розуміли, що найбільша банда - це держава", - зазначено в дослідженні.

Після того як в 2014 році різко погіршилися відносини Москви з ЄС, російська влада значно розширила в Європі діяльність спецслужб і одночасно почала шукати "альтернативні, паралельні або додаткові інструменти" ведення своєї політики, додав експерт в інтерв'ю: "Один з них - організована злочинність".

Спектр "послуг" - від кібератак до замовних вбивств?

Російська влада використовує злочинні угруповання в Європі для різноманітних цілей, зазначається в дослідженні. Це здійснення кібератак, зміцнення політичного впливу Кремля, незаконне переправлення через кордон товарів і людей, як у випадку з Метсосом, і навіть - ймовірно - замовні політичні вбивства.

Нерідко організовані злочинні угруповання стають для Москви джерелом "чорної готівки": в обмін на частку прибутку російські спецслужби, наприклад, допомагають їм здійснювати транзит контрабандних товарів через кордон.

Галеотті стверджує, що для отримання інформації використовував відкриті джерела. До того ж, багато фактів він дізнався з конфіденційних бесід зі співробітниками європейських спецслужб і в деяких випадках - з представниками організованої злочинності в Європі та Росії.

Російські злочинний світ в Європі - це не вуличні банди, підкреслив співрозмовник DW. Найчастіше його представники надають кримінальні послуги європейським угрупованням і великим кримінальним мережам та виступають їхніми союзниками, посередниками і постачальниками. Наприклад, близько третини всього героїну, яким торгують в Європі, потрапляє сюди через російські угруповання, зазначив Галеотті.

Такі злочинні мережі зазвичай концентруються в містах або регіонах з великою російськомовною громадою (наприклад, на півдні Іспанії, у Греції або Латвії), а також у таких великих містах, як Берлін, через які здійснюється транзит наркотиків і торгівля людьми.

Зв'язки з Росією як засіб тиску

Аналогічних висновків дійшов і інший дослідник російської організованої злочинності в Європі, експерт Інституту політики безпеки і розвитку в Стокгольмі Вальтер Кеге, який займається цією проблемою вже десять років. Він згоден з тим, що "російська мафія" в Європі вважає віддає перевагу залишатися в тіні, але водночас має великий вплив не лише в кримінальному світі, але і в сфері політики.

Кеге теж переконаний в існуванні зв'язку російського керівництва з російськомовними злочинними угрупованнями в Європі. "В експертів не виникає жодних сумнівів у тому, що високопоставлені чиновники в Кремлі час від часу використовують їх для виконання певних завдань", - підкреслив він в інтерв'ю DW.

За словами Галеотті, така співпраця дозволяє російській владі приховати пряму участь Москви в їхніх схемах. Зазвичай Кремль вдається до допомоги тих угруповань, які зберегли зв'язок з Росією - мають там активи, людей або залежать від транзиту товарів через її територію, уточнив експерт. Це дозволяє тиснути на них: "Час від часу Кремль звертається до бандитів з проханням, у виконанні якого вони не можуть відмовити".

За матеріалами: Deutsche Welle.