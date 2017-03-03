Як Єфремов і Королевська заробляють мільйони доларів на контрабанді через ЛНР

Якби обсяг експортованого в Росію через "ЛНР/ДНР" Королевською та Єфремовим брухту був легально експортований з України, тільки мита в бюджет потрібно було б заплатити $ 6 мільйонів

Приблизно 3,9 тис тонн брухту кольорових металів у 2016 році було вивезено в неконтрольовану частину Луганської області компанією, яка належить Наталії Королевській. Лом вивозився нібито для переплавки. Однак, тому компанія свою продукцію не завозить і, ймовірно, просто вагонами вивозить металобрухт в Росію, використовуючи ОРДЛО в якості своєрідного офшору для уникнення оподаткування.

Такий висновок можна зробити, виходячи з даних "Укрзалізниці".

Якесь ПП "Ресурсінвест 1" протягом 2016 року відправило понад 100 вагонів брухту кольорових металів з Києва (станція Дарниця) одержувачу "ГЗФ Алмазна" на територію так званої "ЛНР". Про це йдеться в розслідуванні "Четвертої Влади".

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Фото: "IV Влада"

"ГЗФ Алмазна" - це не гірничо-збагачувальна фабрика, як може здатися з назви. Це один з найбільших трейдерів, який переміщує величезні партії товарів через лінію розмежування. Компанія зареєстрована на непідконтрольній території, в Красному Лучі (нині Кришталевий), і до цього часу в якихось резонансних справах помічена не була, оформлена на кіпрський офшор, і реальних її власників встановити досить складно. Але зараз справа навіть не в цьому - в наказі СБУ, який регламентує перевезення вантажів через лінію зіткнення між Україною з одного боку, і так званими ЛНР і ДНР - з іншого таких компаній-"пустушок" десятки.

Власником усіх 3,9 тис тонн брухту кольорових металів, як випливає з транспортних накладних, які є в розпорядженні редакції, була компанія "Укрспецмет". "Укрспецмет" раніше був зареєстрований за адресою вул. Демьохіна 18а в Луганську - це загальновідомий і публічний офіс Наталії Королевської - колишній дитсадок навпроти Будинку Профспілок близько Театральній площі. Також в деяких інтернет-довідниках "Укрспецмет" можна виявити за адресою вул. Краснодонська, 7г. Це - "гніздо" безлічі компаній Олександра Єфремова і його сина Ігоря, з якими Наталія Королевська багато років веде спільний бізнес. Наприклад, на Краснодонської 7г були зареєстровані "ДС-8" (офіційний власник - Ігор Єфремов), "Схід-вугілля", "Грін-медіа" і "Групова збагачувальна фабрика Слов'яносербська". Всі ці компанії, крім того, пов'язані з офшором Ізікепітал, який контролюється сім'єю Єфремова.



Фото: "IV Влада"



Фото: "IV Влада"



Фото: "IV Влада"

Після початку бойових дій "Укрспецмет" перебазувався до Києва на вул. Мостицька, 20 де по сусідству зареєструвалися "Українська металургійна компанія Солур" і "Юніон Трейд Груп" (про останню трохи докладніше - далі), а потім знову змінила адресу на вул. Межигірську. Обидві компанії - "Укрспецмет" і "Солур" згадувалися декілька разів в ЗМІ, як компанії Наталії Королевської та її чоловіка Юрія Солода ще задовго до війни. Відправлення вагонів з металобрухтом у 2016 році здійснювалося на 2 залізничні станції в "ЛНР" - Луганськ-Ліски (місто Луганськ, вул. Тімірязєва, в районі кварталу Гайового) і Карахаш (місто Антрацит). Єдиний законний спосіб отримати дозвіл на вивезення сировини на неконтрольовану територію - це показати в СБУ, що це воно є необхідною частиною виробництва, яке фізично розташовується на неконтрольованої території. Так що ж робить в ОРДЛО "Укрспецмет"? Він виробляє сплави з алюмінію. Якщо зробити запит про "Укрспецмет" в реєстрі юросіб, то можна виявити, що в селі Ковпакове Антрацитівського району за адресою вул. Лісова, 4 - розташований підрозділ цієї компаній. За тією ж адресою розташовується і підрозділ "Української металургійної компанії Солур", якою володіє чоловік Наталії Королевської - народний депутат від "Опозиційного блоку" Юрій Солод. Фізично проммайданчик розташована на відстані 10 км від ж / д станції Карахаш. Завод до війни виробляв алюмінієві профілі, радіатори з алюмінієвих сплавів та іншу продукцію. Раніше компанії Королівської вважалися одними з найбільших виробників продукції з кольорових металів і були вельми відомими на ринку. У 2011 році компанія "Укрспецмет" була лідером з експорту алюмінієвих сплавів з України, обсяги експорту перевищували $ 33 млн. Більш того, сплави цієї компанії були найдорожчими на ринку. Зараз "Укрспецмет" в рейтингах експортерів немає що свідчить про те, що він не займається легальним експортом сплавів в колишніх обсягах. ГЕЛЛЕР ТА ІНШІ В якості порівняння можна навести дані по схемі роботи ще одного відомого донбаського бізнесмена Євгена Геллера - колишнього глави бюджетного комітету парламенту і почесного президента луганського футбольного клубу Зоря. Його металургійне виробництво розташоване в Донецьку - "ТПК Укрсплав" також вагонами відправляє лом зі станції Костянтинівка і приймає вантаж на станції Мушкетово в Донецьку. Але, судячи з даних транспортних накладних, компанія Геллера має куди більші масштаби діяльності. У 2016 році він вивіз на територію ДНР як мінімум 8,5 тис тонн брухту кольорових металів. (Для збільшення натисніть на зображення)

Фото: "IV Влада" Крім того, право на вивезення брухту кольорових металів на неконтрольовану територію має ще і Єнакіївський металургійний завод, завод "Енергоремонт", Харцизький трубний завод, Докучаєвський флюс-доломітний комбінат, Алчевський меткомбінат, кілька вугільних і енергетичних компаній структури ДТЕК, "Луганськтепловоз", "Донецьксталь" і ряд інших компаній. Частина з них мають право на ввезення алюмінію і його сплавів назад в Україну, частина - вивозять цей метал в складі готової продукції. А ось "Укрспецмет" і "Солур" Королевської та Солода не фігурують ні в дозволах на вивіз брухту, ні в списку тих, кому дозволено ввозити готову продукцію з "ЛНР" в Україні. "ГЗФ Алмазна", яка вивозить лом для компаній Королевської, тому в Україні ввозить тільки вугілля антрацитної марки для "Донбасенерго". При цьому біметалічні радіатори під брендом Solur можна виявити в магазині "Нова лінія". Можна порівняти чи продажу радіаторів з масштабами ввезення брухту кольорових металів на територію ЛНР компанією Королевської? Напевно ні. ЕКСПОРТ МЕТАЛОБРУХТУ Єдиний спосіб вивезти щось з України так, щоб Україна цього не знала - це вивезти через ЛНР / ДНР в Росію. Легальний експорт брухту з України регулюється експортним митом в 15% від вартості вантажу. При цьому лом алюмінію на майданчиках приймають приблизно по $ 1100-1200 за тонну, латуні - $ 3500, міді - $ 5000 за тонну. У більшості транспортних документів написано "лом навалом", так що точно встановити вміст вагона може або експерт, або зацікавлена ​​особа, яким не є солдат на кордоні України і ОРДЛО. Якщо скласти обсяги вивезення брухту кольорових металів компаніями Королевської і Єфремова, а також Геллера на неконтрольовану територію - буде мінімум 12 тис. тонн. Якщо вважати в середньому по $ 3 тис за тонну, то, якби цей обсяг брухту був легально експортований з України, тільки мита в бюджет потрібно було б заплатити $ 6 мільйонів. 1 вагон з брухтом міді - це приблизно $ 300 тис. Україна не контролює приблизно 400 кілометрів російського кордону. Що і як перетинає цю межу, встановити не можна. Зате можна прикинути логічно - вже в Краснодарі, наприклад, компанія "Ферратек" за готівку приймає лом міді мінімум по $ 5500. за тонну (дорожче, ніж в Україні приблизно на $ 500), алюміній - по $ 1300 ($ 100-200). Металобрухт в більшості випадків купують просто за готівку у фізосіб. При вивезенні вантажу з України на територію ЛДНР не потрібно платити ні ПДВ, ні експортне мито - достатньо оформити документи на провезення брухту на неконтрольовану територію. Що далі відбувається з дефіцитним ломом на території ЛНР з'ясувати неможливо. Вивозиться він в Росію або продається вагонами за готівку відразу в ЛНР? Чи проходить через виробничий процес на заводі і повертається на ринок України або легально експортується? У цій "чорній дірі" Україна втрачає не лише мільйони доларів податків, а й цінну сировину, через яку на межі зупинки балансують українські заводи з переробки кольорових металів, які платять податки в бюджет і дають роботу громадянам України. Відзначимо, що падіння легального експорту металобрухту та загадкове "зникнення" металобрухту в Україні в минулому році вже відзначав ряд українських ЗМІ. До речі, в 2016 році парламентський комітет з питань економічної політики, який очолює бізнес-партнер Арсенія Яценюка Андрій Іванчук, розглядав питання про можливість заборони вивозу на неконтрольовану територію брухту кольорових металів, проте ніякого конкретного рішення прийнято не було. Якщо держава шляхом введення пішли намагається мінімізувати експорт брухту кольорових металів з України - то чому дозволяє безконтрольно вивозити його в ЛДНР, а фактично - в Росію? Адже давно вже зрозуміло, що лінія розмежування - це фактично російсько-український кордон. ЯК ЄФРЕМОВ ГОДУЄ ДОНБАС У лютому 2016 року заступник голови парламентського комітету з питань економічної політики Юрій Соловей (БПП) подав запит в СБУ і фіскальну службу. У запиті він стверджував, що компанії "Укрспецмет", "Солур" і "Юніон Трейд Груп" займаються махінаціями з ПДВ через завищення експортної вартості - показують лом кольорових металів в документах як готову продукцію (лом не обкладається ПДВ, а готова продукція - обкладається - прим . ред). У запиті Соловей описував схему поставок продовольства в ЛНР від імені компанії "Юніон Трейд Груп" через схему фіктивного експорту.

Фото: "IV Влада"

Компанія підписує договори на поставку продовольства в Іран, Азербайджан і Росію, що дозволяє сформувати зобов'язання держави по відшкодуванню ПДВ за фактом перетину кордону. Але, виїхавши з України в Росію, вантаж благополучно прибуває в ЛНР через неконтрольовану Києвом ділянку кордону в Луганській області, і там їжа продається на кеш. Ніяких податків, ніяких зобов'язань.

"За рахунок незаконно отриманого ПДВ "Юніон Трейд Груп" закуповує брухт кольорових металів та віддає його на переробку в "Укрспецмет", "Укрспецмет" виробляє продукцію у вигляді алюмінієвих сплавів, профілів і катанки з давальницької сировини "Юніон Трейд Груп", яку потім "Юніон Трейд Груп" продає українським підприємствам, формуючи податкове зобов'язання, яке не оплачується в зв'язку з тим, що існує податковий кредит від закупівлі продуктів харчування", - писав Соловей в своєму запиті.

Паралельно в кампанію проти "Укрспецмет" і "Юніон Трейд Груп" включився і народний депутат Валерій Дубіль (Батьківщина). У своїх запитах в СБУ і прокуратуру він писав приблизно про те ж - що 2 зазначені компанії завищують ціни на експортований товар, отримуючи компенсації ПДВ, але описував також участь в схемах компаній "Краснолуцький машзавод" (також компанія Єфремова), "Радіо" та інші . Про даними Дубіля, вартість тонни продукції "Укрспецмет" завищували приблизно на 1 тис євро, що вимило з держбюджету тільки в 2013 році більше 160 млн грн ПДВ. У квітні 2014 року проти посадових осіб "Укрспецмет" було порушено кримінальну справу за фактом "розкрадання бюджетних коштів". Але судячи з усього, справа нічим не закінчилася.



Фото: "IV Влада"



Фото: "IV Влада"



Фото: "IV Влада"

19 грудня 2016 року - тобто майже через рік після подачі запиту Солов'я, генеральний прокурор Юрій Луценко заявив про те, що прокуратура і СБУ задокументували діяльність злочинної групи, яка в 2015-2016 рр організувала фіктивний імпорт продуктів харчування з України в Азербайджан, Іран і Грузію. Сума контрактів - 1,5 млрд грн. При цьому товар, виїжджаючи з України в Харківській області, жодного разу до пункту призначення по документами не доїхав - благополучно неподалік заїжджав до Луганської області через неконтрольовану частину кордону України і Росії і там продавався за готівку. Такий фіктивний експорт давав компанії можливість отримувати компенсації ПДВ - понад 260 млн грн. За підсумками обшуків 14 грудня 2016 року 5 осіб отримали підозру за статтею "фінансування тероризму" і були заарештовані, накладено арешт на 160 автомобілів, які поставляли продовольство в ОРДЛО, заарештований 201 банківський рахунок, вилучено 1 млн грн кеша, документи, комп'ютери і так далі . У вилучених документах були накладні з печатками митниці ЛНР, товарно-супровідні документи і так далі - доказів поставки товарів в ЛНР більш, ніж достатньо. Мова, в повідомленні Луценка, йшла про "Юніон Трейд Груп". 17 грудня суд заарештував директора компанії Наталю Толок. У судовому рішенні йдеться, що вона фактично також керувала роботою ТОВ "Альтрейд", яка також постачала продукти в ОРДЛО по тій же схемі. У рішенні суду щодо арешту Толок йдеться, що в справі фігурують суми поставок на 58 млн грн по кожній компанії, що істотно менше, ніж заявляв Луценко, але самого факту поставок це не скасовує. До речі термін арешту Толок закінчився 11 лютого і, судячи з реєстру судових рішень, продовжений не був. Під час обшуку ГПУ і СБУ вилучено також близько 500 тонн металопродукції, вивезеної з ЛНР. І ось тут починається найцікавіше. Звідки взялася металопродукція? З огляду на бекграунд компаній можна допускати, що якщо ГПУ добре пошукає - не тільки ковбасу і майонез - виявить ще й сліди компанії "Укрспецмет", і, можливо, "Солур". Всі вони, звичайно ж, оформлені на кіпрські офшори. Однак, як показує практика, якщо перед силовиками дійсно стоїть мета довести корупційні зв'язки і з'ясувати, хто стоїть за тією чи іншою схемою, проблем з цим не виникає. При цьому 7 лютого 2017 року ще й стартувала процедура банкрутства "Юніон Трейд Груп".

Автор - Денис Казанський