Земля Президента Порошенка: продається (розслідування)

Нещодавно на одному з профільних сайтів із продажу нерухомості "Схеми" знайшли оголошення, в якому за суму в понад три мільйони доларів пропонують покупцям ділянку в 63 сотки у Царському селі

Земельна ділянка президента України Порошенка у Царському селі на столичному Печерську виставлена на продаж. Оголошення з’явилось на сайті одного з агентств нерухомості.

Минуло більш ніж два роки з часу публікації розслідування "Царське село Порошенка" програми "Схеми" (спільного проекту Радіо Свобода та каналу "UA:Перший"), про сумнівну схему отримання Порошенком цієї землі. Тепер ділянка, фактично отримана за безцінь, продається за 85 мільйонів гривень.

Царське село на столичному Печерську – елітний приватний сектор для українських багатіїв. Це найдорожча земля не лише у Києві, а й в Україні. За сотку подекуди просять 90 тисяч доларів. У Порошенка тут – 63 сотки.

Таку вартість підтверджують не тільки оголошення зі спеціалізованих сайтів, а й експерти.

"Ми робили експертизу в кінці 2016 року по цьому мікрорайону. І та ціна, яку визначив наш експерт для конкретного місця в Царському селі, була, якщо я не помиляюся, 90 тисяч доларів за сотку", – зазначає директор Незалежного інституту судових експертиз Геннадій Пампуха, йдеться в розслідуванні "Схем".

Раніше "Схеми" повідомляли, що у Царському селі мають ділянки президент Петро Порошенко та його давній друг Ігор Кононенко. Їх наділи розташовані через дорогу один від одного і мають спільну адресу – вулиця Радіальна, 5. У власності – з 2009 року.



Фото: "Схеми"

Нещодавно на одному з профільних сайтів із продажу нерухомості "Схеми" знайшли оголошення, в якому за суму в понад три мільйони доларів пропонують покупцям ділянку в 63 сотки у Царському селі. З кадастровим номером, що відповідає ділянці, яка належить президенту України Петру Порошенку.



Фото: "Схеми"

Тож журналісти програми зателефонували за номером з оголошення, аби переконатися, чи дійсно йдеться саме про ділянку президента та чи відповідає дійсності вказана ціна. "Останній раз, коли ми спілкувалися з представником власника тієї ділянки, це була ця вартість. (...) Ми не говоримо про власника", – відповіла ріелтор, представник порталу "Свой дом" Надія. Уже під час другої телефонної розмови з’ясувалося, що продаж ділянки призупинено на два місяці – через проблеми. "Там питання з документами. Коли вони його вирішать… Там були протести по забудові цієї ділянки. Зараз припинено продаж, поки не вирішать питання з документами, але ділянку поки просили не знімати з продажу", – уточнила ріелтор.



Фото: "Схеми"

Протести, пов’язані з ділянкою президента, були. Наприкінці 2014 року "Схеми" розповіли, що під час земляних робіт на території ділянки Петра Порошенка було пошкоджено частину земляних укріплень цитаделі з бастіонами Київської фортеці. На це скаржилося керівництво Лаврського заповідника. А Міністерство культури не надавало дозволу для робіт у зоні охорони.



Фото: "Схеми"

Однак на ці доводи президент Порошенко тоді зреагував так: "А журналіст просто не розібрався, йому просто було нецікаво це".

Журналісти "Схем" кілька разів намагалися переконати працівників агентства провести екскурсію ділянкою у Царському селі. Попри те, що майно, за їхніми словами, є проблемним і тимчасово не продається. Навіть приїздили за вказаною адресою офісу.



Фото: "Схеми"

Проте працівниця телефоном відповіла, що в офісі нікого немає, мовляв, всі "на виїзді". Зрештою адміністратор інтернет-порталу агентства Сергій Ткаченко телефоном пояснив: продавець землі у Царському селі дуже вибагливий до підбору покупців. "Це не просто ділянка, яку Ви купили і що хочете, там і будуєте. Там є певні умови до цієї ділянки, якщо ці умови влаштують – ми потім ведемо переговори. Ці умови озвучити або поспілкуватися ми зможемо тільки через два місяці", – зазначив він. Два роки тому "Схеми" з’ясували, що Петро Порошенко та Ігор Кононенко отримали сусідні ділянки у Царському селі за сумнівних обставин. Спочатку обидві ділянки загальною площею 1,1 гектара рішенням Київради були безкоштовно передані обслуговуючому кооперативу "Зеленбудсервіс-К", серед членів якого була сестра Ігоря Кононенка Оксана Авдєєва та особи, пов’язані з бізнесом Порошенка і Кононенка.



Фото: "Схеми"

"Я особисто опікувався цим питанням з 2004 року. Було розпорядження, підписане ще паном Омельченком щодо інвестиційного проекту, який був реалізований кооперативом "Зеленбудсервіс-К", – зазначав тоді у коментарі "Схемам" нинішній народний депутат, перший заступник голови фракції партії "Блок Петра Порошенка" Ігор Кононенко.



Фото: "Схеми"

Через деякий час кооператив "Зеленбудсервіс-К" виступив поручителем ТОВ "Рідна Марка Корп" перед іпотекодержателем – одеським приватним підприємством "Укрсел". Дві ділянки на Радіальній, 5 передали в іпотеку. І влітку 2009 року обидві ділянки перейшли у власність приватного підприємства "Укрсел".



Фото: "Схеми"

У серпні 2009-го ПП "Укрсел" продало ділянку площею 46 соток Ігореві Кононенку, ділянку на 63 сотки – Петру Порошенку і ліквідувалося.

Однак директор і єдиний засновник вже ліквідованого ПП "Укрсел" Микола Білий виявився звичайним водієм. Він розповів, що був найманим директором і грошей за продаж землі не отримував, та й кому продавав – не знає.

"Я не знаю, я був найманим директором. Я, коротше, кинув це все і працюю водієм. Далекобійником. Грошей мені ніхто не платив. Я був як найманий директор. І все", – розповів Микола Білий.



Фото: "Схеми"

Таким чином через ланцюжок із кількох юридичних операцій з ознаками фіктивності гектар безкоштовної землі в самому центрі Києва в поселенні Царське село перейшов у власність двох фізичних осіб – Петра Порошенка та Ігоря Кононенка. Єдине, на що витратили кошти структури Порошенка-Кононенка – це на будівництво теплиць для КП "По утриманню зелених насаджень Печерського району" замість тих, які були зруйновані на Радіальній, 5. Їх на Залізничному шосе, 61 відбудувало ТОВ "Зеленбудсервіс-К" до того, як стало кооперативом. За словами самого Ігоря Кононенка, на нові теплиці було витрачено близько 30 мільйонів гривень. Правда, у 2009 році, на момент безкоштовного отримання кооперативом 1,1 гектара землі, ці площі, за даними Київського відділення Асоціації спеціалістів з нерухомості України, оцінювалися у майже 200 мільйонів гривень. Тож якщо оголошення на порталі про продаж ділянки – не чийсь жарт, у Ігоря Кононенка може з’явитися новий сусід. А в президента – 3 мільйони доларів.



Фото: "Схеми"

"Схеми" надіслали запит Петру Порошенку з питаннями щодо продажу ділянки, але відповіді не отримали.