100 тис. євро в каналізацію Женеви змили дві жінки з Іспанії

Правоохоронці Швейцарії встановили осіб, які засмітили каналізацію Женеви купюрами по 500 євро, - ними виявилися дві громадянки Іспанії.

Про це повідомляє CNN.

Встановити винних вдалося за допомогою кадрів із камери безпеки. Наразі слідчі в Женеві намагаються з'ясувати, чому дві іспанки скинули в туалети філії банку UBS і трьох сусідніх ресторанів близько 100 тис. євро.

Адвокат іспанок підтвердив, що готівкові кошти належали їм.

"Це могли бути незаконні гроші, вони могли намагатися позбутися від них. Ми маємо перевірити, звідки готівка", - заявив Вінсент Деруанд з прокуратури Женеви.

Правоохоронці відмовилися назвати імена жінок.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Женеві каналізацію засмітили банкнотами по 500 євро. Знищення банкнот не вважається злочином у Швейцарії, проте правоохоронці розпочали розслідування, щоб з'ясувати, хто за цим стоїть.