109 жінок оголосили голодування у в’язниці Грузії
Зокрема, у публікації заявили, що в жіночій в’язниці №5 досі практикують незаконні дії, коли ув’язнених під час обшуку повністю роздягають та змушують присідати, повідомляє "Грузія Online" з посиланням на Міністерство пробації та виконання покарань Грузії.
Жінки, що оголосили голодування, не згодні з висновками правозахисників та вважають цей звіт образливим. Тепер вони вимагають публічних вибачень. Водночас правозахисники побоюються, що адміністрація в’язниці просто маніпулює ув’язненими, а автори звіту абсолютно впевнені в точності відомостей.
У звіті також йдеться про погані санітарні умови, серед яких наголошується на відсутності гарячої води та поганих гігієнічних умовах у камерах.
Моніторингова група правозахисників для проведення аналізу у березні та квітні 2018 року відвідала жіночку в’язницю №5, реабілітаційний заклад для неповнолітніх №11 та заклад з виконання покарань для неповнолітніх №8. Загалом правозахисники опитали 119 ув’язнених. Більшість респондентів - 91 людина - відбувають покарання саме в жіночій в’язниці №5.
Крім того, автори звіту вивчали документацію в’язниць.
Після публікації правозахисників Міністерство пробації Грузії опублікувало заяву, в якій стверджувало, що перевірка у грузинських тюрмах "повністю відповідає європейським стандартам".
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