109 жінок оголосили голодування у в’язниці Грузії

Жінки почали голодувати після публікації звіту неурядової організації "Центр прав людин" та апарату Народного захисника. У звіті йшлося про стан жінок та неповнолітніх у колонії

У Грузії оголосили голодування 109 жінок, які відбувають покарання у колонії №5 неподалік Тбілісі.

Зокрема, у публікації заявили, що в жіночій в’язниці №5 досі практикують незаконні дії, коли ув’язнених під час обшуку повністю роздягають та змушують присідати, повідомляє "Грузія Online" з посиланням на Міністерство пробації та виконання покарань Грузії.

Жінки, що оголосили голодування, не згодні з висновками правозахисників та вважають цей звіт образливим. Тепер вони вимагають публічних вибачень. Водночас правозахисники побоюються, що адміністрація в’язниці просто маніпулює ув’язненими, а автори звіту абсолютно впевнені в точності відомостей.

У звіті також йдеться про погані санітарні умови, серед яких наголошується на відсутності гарячої води та поганих гігієнічних умовах у камерах.

Моніторингова група правозахисників для проведення аналізу у березні та квітні 2018 року відвідала жіночку в’язницю №5, реабілітаційний заклад для неповнолітніх №11 та заклад з виконання покарань для неповнолітніх №8. Загалом правозахисники опитали 119 ув’язнених. Більшість респондентів - 91 людина - відбувають покарання саме в жіночій в’язниці №5.

Крім того, автори звіту вивчали документацію в’язниць.

Після публікації правозахисників Міністерство пробації Грузії опублікувало заяву, в якій стверджувало, що перевірка у грузинських тюрмах "повністю відповідає європейським стандартам".