Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

10 українських моряків застрягли в Сирії через борги судновласника

Мова про жителя Одеси, п'ятьох херсонців, трьох жителів Миколаєва і киянина
У сирійському порту Тартус на арештованому судні "застрягли" десять українських моряків, які не можуть повернутися на батьківщину через борги судновласника.
10 українських моряків застрягли в Сирії через борги судновласника Фото: ves.lv

Про це повідомив керівник проектів благодійної організації "Фонд допомоги морякам" Ассоль "(Одеса) Андрій Шевченко, повідомляє УНІАН.

За його словами, напередодні в організацію звернулися родичі моряків. Зокрема, мова про жителя Одеси, п'ятьох херсонців, трьох жителів Миколаєва і киянина.

Як розповів Шевченко, наші співгромадяни 4 місяці тому за посередництва підприємства "Альянс навігейшн" (Херсон) уклали контракт з турецьким судновласником і вирушили, як їм обіцяли, в Ліван - на борт судна. Однак з'ясувалося, що судно перебуває в Сирії, яка з 2011 року перебувала в стані громадянської війни. Капітан порту Тартус взяв у українців паспорти та інші документи, які відмовився повертати, щоб "вони сиділи на борту і не тинялися, де завгодно".

Також з'ясувалося, що попередній екіпаж майже 2 роки не отримував зарплату, а саме судно Starshina Derov N.G (колишній Волго-Балт 163, 1972 року побудови) в жахливому технічному стані. Йому заборонено заходити в порти Паризького меморандуму (Paris MoU).

Крім того, і судно, і судновласник під загрозою санкцій за неодноразові суднозаходи в окупований Крим, а Starshina Derov N.G заарештовано за борги судновласника/оператора за позовом третьої особи.

Нагадаємо, в листопаді українців з корабля, який перевозив зброю, звільнили в Індії.

Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили групу, яка два роки нелегально переправляла моряків через кордон України в Крим через закриті пункти пропуску на тимчасово окупованій території.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

03 01 2018 23:44
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Поклик душі не має статі: про жінок, професії і фемінізм

Поклик душі не має статі: про жінок, професії і фемінізм

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.