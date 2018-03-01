10 українських моряків застрягли в Сирії через борги судновласника
Про це повідомив керівник проектів благодійної організації "Фонд допомоги морякам" Ассоль "(Одеса) Андрій Шевченко, повідомляє УНІАН.
За його словами, напередодні в організацію звернулися родичі моряків. Зокрема, мова про жителя Одеси, п'ятьох херсонців, трьох жителів Миколаєва і киянина.
Як розповів Шевченко, наші співгромадяни 4 місяці тому за посередництва підприємства "Альянс навігейшн" (Херсон) уклали контракт з турецьким судновласником і вирушили, як їм обіцяли, в Ліван - на борт судна. Однак з'ясувалося, що судно перебуває в Сирії, яка з 2011 року перебувала в стані громадянської війни. Капітан порту Тартус взяв у українців паспорти та інші документи, які відмовився повертати, щоб "вони сиділи на борту і не тинялися, де завгодно".
Також з'ясувалося, що попередній екіпаж майже 2 роки не отримував зарплату, а саме судно Starshina Derov N.G (колишній Волго-Балт 163, 1972 року побудови) в жахливому технічному стані. Йому заборонено заходити в порти Паризького меморандуму (Paris MoU).
Крім того, і судно, і судновласник під загрозою санкцій за неодноразові суднозаходи в окупований Крим, а Starshina Derov N.G заарештовано за борги судновласника/оператора за позовом третьої особи.
Нагадаємо, в листопаді українців з корабля, який перевозив зброю, звільнили в Індії.
Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили групу, яка два роки нелегально переправляла моряків через кордон України в Крим через закриті пункти пропуску на тимчасово окупованій території.
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