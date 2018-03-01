10 українських моряків застрягли в Сирії через борги судновласника

У сирійському порту Тартус на арештованому судні "застрягли" десять українських моряків, які не можуть повернутися на батьківщину через борги судновласника.

Про це повідомив керівник проектів благодійної організації "Фонд допомоги морякам" Ассоль "(Одеса) Андрій Шевченко, повідомляє УНІАН.

За його словами, напередодні в організацію звернулися родичі моряків. Зокрема, мова про жителя Одеси, п'ятьох херсонців, трьох жителів Миколаєва і киянина.

Як розповів Шевченко, наші співгромадяни 4 місяці тому за посередництва підприємства "Альянс навігейшн" (Херсон) уклали контракт з турецьким судновласником і вирушили, як їм обіцяли, в Ліван - на борт судна. Однак з'ясувалося, що судно перебуває в Сирії, яка з 2011 року перебувала в стані громадянської війни. Капітан порту Тартус взяв у українців паспорти та інші документи, які відмовився повертати, щоб "вони сиділи на борту і не тинялися, де завгодно".

Також з'ясувалося, що попередній екіпаж майже 2 роки не отримував зарплату, а саме судно Starshina Derov N.G (колишній Волго-Балт 163, 1972 року побудови) в жахливому технічному стані. Йому заборонено заходити в порти Паризького меморандуму (Paris MoU).

Крім того, і судно, і судновласник під загрозою санкцій за неодноразові суднозаходи в окупований Крим, а Starshina Derov N.G заарештовано за борги судновласника/оператора за позовом третьої особи.

Нагадаємо, в листопаді українців з корабля, який перевозив зброю, звільнили в Індії.

Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили групу, яка два роки нелегально переправляла моряків через кордон України в Крим через закриті пункти пропуску на тимчасово окупованій території.