110 людей померли від голоду за дві доби в Сомалі

Загалом у східноафриканській країні допомоги потребують п'ять мільйонів людей

У Сомалі, що потерпає через сильну посуху, за останні 48 годин в одному з регіонів загинули 110 людей. Гуманітарна ситуація погіршується.

Про це у суботу, 4 березня, повідомив прем'єр-міністр країни Хасан Алі Хайре, пише Deutsche Welle. Заява про масову смерть стала першою з моменту проголошення надзвичайного стану в Сомалі 28 лютого, погодні умови несуть загрозу для мільйонів людей по всій країні.

За інформацією Організації Об'єднаних Націй (ООН), загалом у східноафриканській країні допомоги потребують п'ять мільйонів людей через ризик масштабного голоду.

ООН минулого місяця заявила про необхідність допомоги в обсязі $ 4,4 млрд. задля відвернення гуманітарної катастрофи в регіоні, до якого окрім Сомалі входять також охоплені конфліктами Нігерія, Південний Судан та Ємен.

Через брак питної води посилилася загроза холери, додали в ООН, є повідомлення про випадки смертей від цієї хвороби.

Тисячі людей прибувають до столиці Могадишо у пошуках їжі. Нещодавно обраний президент Мохамед Фармаджо закликав світову спільноту допомогти Сомалі.

Нагадаємо, президент Сомалі Мохамед Фармаджо оголосив 1 березня надзвичайний стан.

Зазначимо, що ООН офіційно визнала голодом ситуацію в окремих регіонах Південного Судану.