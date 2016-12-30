115 українців отримали в Росії статус біженця, - Геращенко

Вона наголосила, що країні-агресору не потрібні біженці з окупованих нею територій, "там чекають трудових мігрантів, але не біженців"

Міністерство внутрішніх справ Російської Федерації надало статус біженця 115 громадянам України.

"З 2015 року по 1 жовтня 2016 року територіальними органами МВС Російської Федерації прийнято рішення про визнання біженцями стосовно... 115 громадян України, з них 84 - у 2015 році і за 9 місяців 2016 року - 31", - повідомила представник України у гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи перший заступник Голови Верховної Ради Ірина Геращенко в інтерв'ю "Укрінформу".

За її словами, МЗС отримало відповідь, що, за інформацією головного управління з питань міграції Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації, на 1 жовтня 2016 року на території РФ проживають лише 99 323 громадянина України, яким оформлені посвідки на проживання.

"В основному це трудові мігранти. На тимчасове проживання дозвіл дано 238 000 осіб. За 9 місяців 2016 року територіальними органами Російської Федерації прийнято рішення про видачу посвідки на проживання 45 тисячам громадян України і 132 тисячі патентів на здійснення трудової діяльності. Тобто, всі ті, кому дано довідку на тимчасове проживання - це, як правило, працюючі українці", - підкреслила Геращенко.

Вона наголосила, що країні-агресору не потрібні біженці з окупованих нею територій, "там чекають трудових мігрантів, але не біженців".

"В цих красномовних цифрах, які ми вибили від РФ, вказано, що у 2015 році на території РФ перебувало понад 1 мільйон вимушених переселенців, у тому числі 395 тисяч таких, що офіційно звернулися до відповідних органів, щоб їм надали тимчасовий притулок, 6 822 просили статус біженця, понад 270 тисяч - оформлення дозволу на тимчасове проживання, 60 тисяч - дозволу на проживання, 130 тисяч просили набуття громадянства, 150 тисяч просили про участь у державній програмі сприяння добровільному переселенню. Ну, а скільки ж людей ці статуси і громадянство отримали? Питання риторичне. І шкода, що ці цифри не знають на окупованому Донбасі, їм би було цікаво почути", - наголосила перший заступник Голови Верховної Ради.

Нагадаємо, з початку 2016 року 54 росіянина звернулися до українських органів влади з проханням надати статус біженця або особи, яка потребує додаткового захисту.