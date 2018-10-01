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"1+1" подав до суду на державу через "Сватів"

Перше судове засідання відбудеться 15 лютого
ТОВ "Телекомпанія Студія 1+1" подало позов проти Міністерства культури і Державного агентства з питань кіно. У ньому позивач просить виключити російського актора Федора Добронравова зі списку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України.
"1+1" подав до суду на державу через "Сватів" Фото: кадр із серіалу

Також "1+1" просить скасувати наказ Держкіно про анулювання посвідчень на право розповсюдження і демонстрування фільмів, - йдеться на сайті Окружного адміністративного суду Києва.

Судове засідання відбудеться 15 лютого.

Нагадаємо, що 29 листопада на своїй сторінці у Facebook очільник Державного комітету України з питань кіно Пилип Іллєнко написав, що Держкіно заборонило серіал "Свати".

аніше в Мінкульті заявили, що внесли російського актора Федора Добронравова, який знімається в серіалі "Свати" студії "Квартал 95", у так званий чорний список - перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці. Це веде до заборони на показ серіалу.

До цього Служба безпеки ухвалила рішення заборонити в'їзд на три роки російському актору Федору Добронравову, який відомий за серіалом "Свати". Прес-секретар СБУ Олена Гітлянська у відеозверненні заявила, що він публічно підтримує анексію Криму та відвідував окупований півострів, хоча сам Добронравов спростовує таку інформацію.

У відповідь художній керівник студії "Квартал 95" Володимир Зеленський, який має безпосереднє відношення до серіалу, записав відеозвернення, в якому розкритикував заборону на в'їзд Добронравову.

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10 01 2018 11:38
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