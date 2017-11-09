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ПОЛІТИКА НОВИНИ

11 поліцейських травмувалися під час прориву кордону прихильниками Саакашвілі, - ВІДЕО

У МВС опублікували дані щодо кількості постраждалих силовиків на ПП Шегині
Під час масових заходів на пункті пропуску "Шегині" при виконанні службових обов’язків із забезпечення охорони громадського порядку 11 поліцейських отримали травми різного ступеню тяжкості.
11 поліцейських травмувалися під час прориву кордону прихильниками Саакашвілі, - ВІДЕО Фото: EPA/UPG

"Учасники акції, намагаючись пройти через обмежувальну лінію з поліцейських, повалили їх на землю та спричинили правоохоронцям тілесні ушкодження", -  інформує прес-служба МВС України у Facebook.

По медичну допомогу звернулись 11 поліцейських, з яких 5 – працівники патрульної поліції та 6 – бійці полку поліції особливого призначення. Медики діагностували у них закриті травми голови та грудної клітини.

Поліцейським надано медичну допомогу на місці без подальшої госпіталізації.

"На місці події поліція проводить необхідні першочерчові заходи та документує обставини інциденту. За результатами проведених заходів буде надано правову оцінку діям кожного з учасників заходу", - йдеться у повідомленні.

У зв’язку з проривом державного кордону екс-главі Одеської ОДА та його прихильникам необхідно прибути в пункт пропуску "Шегені" і пройти процедуру оформлення, або ж з’явитися в підрозділ Міграційної служби. Усіх учасників інциденту закликають надати поліції свідчення.

Нагадаємо, раніше прикордонники польської сторони ПП "Шегині" пропустили Міхеіла Саакашвілі на територію України, однак у "нейтральній зоні" автобус Саакашвілі застряг: українська сторона закрила кордон зі свого боку, а прикордонники повідомили, що "згідно з інформацією оперативного чергового СБУ по Львівській області, перехід "Шегині" заміновано". 

Після цього Саакашвілі прорвався через український кордон і поїхав до Львова. У Львові Саакашвілі зустрівся з мером Андрієм Садовим.

Державна прикордонна служба має намір звернутися до прокуратури у зв'язку з незаконним перетином кордону Міхеілом Саакашвілі та групою осіб, які рухались разом із ним через польсько-український кордон. Окрім того, сайт центру "Миротворець" вніс Міхеіла Саакашвілі до своєї бази через незаконний перетин державного кордону.

Генеральний прокурор Юрій Луценко вважає, що борючись за владу прихильники Міхеіла Саакашвілі, який сьогодні прорвався через держкордон, знищують державу.

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