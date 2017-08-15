"1+1" продав український серіал "Центральна лікарня" в Росію В серіалі одну із головних ролей зіграв актор та режисер Ахтем Сеітаблаєв, який завершує роботу над фільмом "Кіборги" про оборону Донецького аеропорту

Телеканал "1+1" продав російськомовний серіал власного виробництва "Центральна лікарня" у Росію.

Фото: mediananny.com

Серіал виходитиме на російському телеканалі "Ю" з 14 серпня по буднях о 18:35, повідомив профільний сайт про телебачення "Медіаняня". "Центральна лікарня" - український серіал про людські стосунки в обрамленні медичної проблематики, йдеться на сайті "1+1". Серіал знятий російською мовою. Нагадаємо, що Президент Петро Порошенко підписав законопроект про введення мовних квот на українському телебаченні. Раніше, Верховна Рада в першому читанні прийняла законопроект, який зобов'язує загальнонаціональні телеканали транслювати не менш ніж 75% ефіру державною мовою.

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