"1+1" пропонує скасувати "чорні списки" або уточнити порядок їх створення

Телеканал обурений, тим, що інші фільми і серіали за участю Добронравова, які демонструвалися на українському телебаченні, залишилися без уваги органів влади

ТРК "Студія 1+1" виступила з пропозицією скасувати "чорні списки" (Переліку осіб, що створюють загрозу нацбезпеці України) або уточнити порядок їх створення.

На думку "1+1 медіа", щоб бути послідовними і об'єктивними в ситуації, що склалася навколо формування та застосування Переліку осіб, що створюють загрозу нацбезпеці України, відповідні державні органи повинні найближчим часом або впровадити чіткі критерії для врегулювання подібних питань, або скасувати "чорні списки" як такі, передає УНІАН.

У компанії переконані, що одним з головних принципів діяльності будь-яких державних органів є прозорість і послідовність їх рішень і неприпустимість використання так званих "подвійних стандартів" або вибірковості в застосуванні правових заборон різних осіб або суб'єктів господарювання.

"Опубліковане в соцмережах листування одного з топ-менеджерів українського каналу з членом Нацради з питань ТБ щодо одного з акторів популярного серіалу "Свати" дозволяє нам припустити, що така пильна увага до Федора Добронравова, якого восени 2017 року включили до вищезазначеного Переліку, може бути наслідком (або, ще гірше, способом) некоректної конкурентної боротьби", - вважають в "1+1 медіа".

У зв'язку з цим, "1+1 медіа" звернувся до СБУ, Нацради з питань телебачення і радіомовлення, Мінкульту, Держкіно з проханням роз'яснити, чому інші фільми і серіали за участю Добронравова, які демонструвалися на українському телебаченні, залишилися без уваги органів влади.

"Зокрема, територію Криму відвідували для участі в знімальних процесах або з гастролями Леонід Кулагін, Кирило Кяро, Ольга Ломоносова, Тетяна Лютаєва, Дмитро Дюжев, Антон Макарський, Олександр Головін та інші", - заявили в компанії.

Нагадаємо, що 29 листопада на своїй сторінці у Facebook очільник Державного комітету України з питань кіно Пилип Іллєнко написав, що Держкіно заборонило серіал "Свати".

Раніше в Мінкульті заявили, що внесли російського актора Федора Добронравова, який знімається в серіалі "Свати" студії "Квартал 95", у так званий чорний список - перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці. Це веде до заборони на показ серіалу.

До цього Служба безпеки ухвалила рішення заборонити в'їзд на три роки російському актору Федору Добронравову, який відомий за серіалом "Свати". Прес-секретар СБУ Олена Гітлянська у відеозверненні заявила, що він публічно підтримує анексію Криму та відвідував окупований півострів, хоча сам Добронравов спростовує таку інформацію.

У відповідь художній керівник студії "Квартал 95" Володимир Зеленський, який має безпосереднє відношення до серіалу, записав відеозвернення, в якому розкритикував заборону на в'їзд Добронравову.