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11 тонн гуманітарної допомоги Канада передала для Донбасу

Вантаж складається з медичного та пожежного обладнання
Конгрес українців Канади спільно з компанією "Сaravan Logіstics" та громадськими організаціями "Ukraine Appeal", GlobalFire, Global Medic і Лігою українців Канади зібрали і відправили в Україну 11 тонн гуманітарної допомоги.
11 тонн гуманітарної допомоги Канада передала для Донбасу Фото: zn.ua

Відзначається, що вантаж складається з медичного обладнання та засобів пожежогасіння і буде переданий у лікарні і пожежні станції на сході України, зокрема в Маріуполь, - повідомляється на сайті МЗС України.

Це вже четверте відправлення гуманітарної допомоги зазначеними меценатами в Україну.

"Зібране в січні 2017 року українською громадою Канади обладнання дозволить поліпшити якість надання першої медичної допомоги постраждалим у результаті російської агресії проти нашої держави, а також дозволить підвищити ефективність боротьби з пожежами", - зазначили в МЗС.

Нагадємо, у день католицького Різдва, 25 грудня, від імені Папи Римського Франциска Україні буде виділено перший транш гуманітарної допомоги в розмірі 6 млн євро.

Раніше, Італія вирішила виділити 1 млн євро гуманітарної допомоги для постраждалих у зоні конфлікту та розмінування Донбасу.

 
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05 01 2017 20:45
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