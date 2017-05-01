11 тонн гуманітарної допомоги Канада передала для Донбасу

Вантаж складається з медичного та пожежного обладнання

Конгрес українців Канади спільно з компанією "Сaravan Logіstics" та громадськими організаціями "Ukraine Appeal", GlobalFire, Global Medic і Лігою українців Канади зібрали і відправили в Україну 11 тонн гуманітарної допомоги.

Відзначається, що вантаж складається з медичного обладнання та засобів пожежогасіння і буде переданий у лікарні і пожежні станції на сході України, зокрема в Маріуполь, - повідомляється на сайті МЗС України.

Це вже четверте відправлення гуманітарної допомоги зазначеними меценатами в Україну.

"Зібране в січні 2017 року українською громадою Канади обладнання дозволить поліпшити якість надання першої медичної допомоги постраждалим у результаті російської агресії проти нашої держави, а також дозволить підвищити ефективність боротьби з пожежами", - зазначили в МЗС.

Нагадємо, у день католицького Різдва, 25 грудня, від імені Папи Римського Франциска Україні буде виділено перший транш гуманітарної допомоги в розмірі 6 млн євро.

Раніше, Італія вирішила виділити 1 млн євро гуманітарної допомоги для постраждалих у зоні конфлікту та розмінування Донбасу.