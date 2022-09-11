ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИВласник компанії Meta Марк Цукерберг оголосив про скорочення 11 тисяч працівників у WhatsApp, Facebook та Instagram, що становить 13% з 87 тисяч співробітників по всьому світу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
11 тисяч працівників офіційно звільняє Meta
Фото: Укрінформ
Про це сказано у заяві Цукерберга.
"Сьогодні я хочу поділитися деякими із найскладніших змін, які ми робили за всю історію Meta. Я вирішив скоротити чисельність нашої команди приблизно на 13% і звільнити більше ніж 11 тисяч наших талановитих співробітників", – сказав Цукерберг у листі. Він назвав рішення "важким" і взяв на себе повну відповідальність за звільнення людей.
Таке рішення власник компанії пояснив "надмірним оптимізмом щодо росту компанії" у період пандемії, що призвело до роздуття штату. Натомість, "макроекономічний спад" і "посилення конкуренції" призвели до того, що доходи Meta виявилися набагато нижчими, ніж очікувалося.
Цукерберг зазначив, що Meta знизила витрати на всіх напрямках свого бізнесу, зокрема, зменшивши бюджети та розміри винагород. Він додав, що у 2023 році компанія менше найматиме людей на роботу.
Звільненим обіцяють виплатити базову зарплату за 16 тижнів плюс ще за два тижні за кожний рік роботи, покрити страхування протягом півроку, а також допомогти із працевлаштуванням у перші три місяці.
Meta, як і інші технологічні гіганти, активно наймала працівників під час пандемії, оскільки життя та бізнес все більше переходили в інтернет. У 2020 і 2021 роках штат збільшився на понад 27 тисяч працівників, а за перші дев’ять місяців цього року ще на 15 344.
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