11% українців, які перебували на заробітках в Польщі, планують туди переїхати
"Дві третини українців говорять про те, що вони знову поїдуть до Польщі на заробітки, а ось про переїзд на постійне місце проживання говорять лише 11% опитаних нами працівників", - сказав керівник соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович, пише "Інтерфакс-Україна".
Він уточнив, що 74% опитаних трудових мігрантів не планують переїжджати на постійне місце проживання до Польщі у найближчі кілька місяців, а 16% не змогли відповісти.
"90% респондентів не планують купувати нерухомість у Польщі... По-перше, вони можуть не мати можливості це зробити, по-друге, бажання, оскільки вони хочуть повернутися до України", - додав експерт.
Антипович уточнив, що основна маса українців їде до Польщі на 1-3 місяці. За його словами, більше 50% працівників задоволені своїми роботодавцями у Польщі, 8% - незадоволені, ще 40% не змогли відповісти.
Опитування тривало з 9 до 26 лютого 2018 серед жителів Львова, Івано-Франківська, Тернополя, Луцька віком від 18 років і старше, які протягом останніх п'яти років працювали в Польщі. Вибіркова сукупність респондентів становила 400. Опитування проводилося методом особистого формалізованого інтерв'ю. Похибка репрезентативності дослідження становила не більше 4,9%. Дослідження проведено на замовлення рекрутингової компанії "Personnel Service" (Польща).
Нагадаємо, що обсяг перерахувань додому з Польщі українських робітників зріс у 2017 рокі майже в півтора рази.
За даними НБУ, українські громадяни стали частіше їздити на заробітки до Польщі, натомість міграція до Росії знизилася.
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