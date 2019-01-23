1+1 заперечив слова Зеленського про помилку в новорічну ніч

Телеканал "1+1" заявляє, що не припускався технічних помилок, змістивши в часі показ новорічного привітання президента України і показавши натомість заяву шоу-мена Володимира Зеленського про похід на вибори.

По це пише видання "Детектор медіа" з посиланням на прес-службу каналу "1+1".

"У ніч з 31 грудня на 1 січня в ефірі каналу "1+1" не було технічних помилок. Логіка побудови програмної сітки у новорічну ніч була пояснена генеральним директором "1+1 медіа" Олександром Ткаченком в інтерв'ю виданню "Ліга. Бізнес", – заявили на каналі.

В цьому інтерв’ю від 9 січня Ткаченко, зокрема, заявив, що канал змістив привітання Порошенка, щоб показати "можливість альтернативної точки зору".

"Власне, і історія про Зеленського в новорічну ніч теж про це. Ми, хоч і комерційні медіа, але поважаємо інститут влади, тому залишили традицію виступу президента. І, до речі, з точки зору перегляду, він отримав більше охоплення саме на Плюсах. Але зустрічати Новий рік "за вказівкою" старшого товариша вважаю совковим рудиментом. Пора відвикати", - сказав він.

В інтерв'ю "Українській правді" Зеленський заявив, що його звернення не мали транслювати замість президента України в новорічну ніч, а на каналі сталася якась помилка.

"Це взагалі не до мене. Ми віддаємо "касету". Усередині цієї "касети" було зашито моє привітання", - сказав він.

"Ми ж передали касету, вони знали, що там є моє звернення, яке воно - вони не знали. Вони це побачили перед ефіром. Але чому такою була довжина всього контенту, і чому президент був трохи пізніше... я думаю, що це технічна помилка", - додав він.

Зеленський наголосив, що "нічого не планував".