11-річний школяр підпалив себе заради популярності в інтернеті

11-річний хлопчик отримав опіки 60% тіла після того, як підпалив себе, щоб наслідувати популярного відеоблогера.

Інцидент стався у селищі Авангард Криворізького району, повідомляє місцева поліція.

Як встановила поліція, троє підлітків 11 і 15 років, після перегляду екстремальних відео, які набрали значну кількість переглядів в інтернеті, вирішили повторити їх.

Молодший хлопець облився горючою речовиною та підпалив себе, а інші два товариша знімали все це на відео.

"Але, в останній момент щось пішло не так, як в оригіналі, де блогер після самопідпалу одразу пірнає у воду. Дитина опинилася у лікарні", - відзначають поліцейські Дніпропетровщини.

Правоохоронці планують порушити справу за статтею про "злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною" (до 5 років у в'язнці).

Ім'я відеоблогера, якого наслідував постраждалий, поліція не повідомляє, лише зазначає, що він з України.

Раніше в місті Маріуполі 15-річна дівчина вистрибнула з тринадцятого поверху будинку, покінчивши життя самогубством. За словами її друзів, це могло статися "в рамках квесту".