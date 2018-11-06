CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Києві через ремонт водопровідних мереж 12-14 червня воду вимикатимуть на 15 вулицях.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
12-14 червня в Києві вимикатимуть воду
"Київводоканал" робить ремонт і радить запастися водою
Фото: ukranews.com
Про це повідомляють у "Київводоканалі".
"Для надійної роботи систем водопостачання "Київводоканал" проводить ремонтні роботи, у зв'язку з чим буде відключено водопостачання за низкою адрес. Нагадуємо про необхідність заздалегідь запастися водою", – йдеться в повідомленні.
Зокрема, води не буде
12 червня
- із 9:00 до 18.00: вул. Мішуги, 4 (ТЦ)
- із 10:00 до 23:00: вул. Велика Васильківська, 92 (школа), 88, 90 (ж/б), 94 (1 ввід на ж/б)
- із 10:00 до 23:00: вул. А. Барбюса, 20/1 (офіси), 13-Б (посольство Лівану), 13, 22 (ж/б)
13 червня
- із 23:00 12 червня до 8:00 13 червня: вул. Марганецька, 22, 24 (ж/б); вул. Рогозівська, 6 (лікарня), 10-А (д/с), 4/16 (ЖЕД-406) вул. Марганецька, 43-67 (п/б) вул. Рогозівська пров. Слюсарний пров. Остерський вул. Остерська (приватні будинки)
14 червня
- із 9:00 до 00:00: вул. Полкова, 72 (ж/б)
- із 9:30 до 18:00: вул. Вільямса, 6-д, 8-д (ж/б); пров. Московський, 2-Г, 2-Ж, 2-И, 2-К, 6-Г (ж/б)
- із 10:00 до 21:00 вул. Грабовського, 15, 17, 15-А, 17-А, 25, 25-А, 27, 27-А, 27-Б, 29, 34, 33, 35, 37, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 30, 30/2, 30/1, 32; вул. Столєтова, 1, 3, 3-А, 5, 7, 9, 9/2, 11, 15, 19, 21, 23, 27/1, 27/2, 29, 31, 31-А, 33, 33-А, 35, 37, 39, 41, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14-А, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 36; вул. Байкальська, 4, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 19, 21; вул. Єлісейська, 1, 3, 5, 7, 2, 4 (приватні будинки).
Нагадаємо, у КМДА повідомили, що з 1 серпня весь Київ може залишитися без гарячої води.
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11 06 2018 23:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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