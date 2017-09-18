128 держав підписали декларацію щодо підтримки реформи ООН

Метою реформи є боротьба з корупцією

На засіданні високого рівня, присвяченому реформі Організації Об'єднаних Націй, 128 держав підписали декларацію на підтримку реформи ООН.

Засідання було скликане за ініціативою США. У ньому взяв участь також президент України Петро Порошенко.

Про це повідомили в прес-центрі ООН.

Генеральний секретар Антоніу Гутерріш заявив, що мета реформи - викорінити бюрократію в організації, щоб в центрі діяльності ООН були люди, а не процедури.

"Люди живуть в бідності та ізоляції, стають жертвами конфліктів, їм відмовляють у правах і зневажають їх гідність, нашої допомоги потребують і ті, хто прагне втілити свої мрії і ідеї", - сказав генсек ООН.

За його словами, діяльність ООН повинна бути більше орієнтована на потреби на місцях і краще скоординована.

Гутерріш додав, що реформа в галузі менеджменту ООН включатиме спрощення процедур і децентралізацію процесу прийняття рішень, підвищення прозорості, ефективності та відповідальності. Серед кадрових змін він назвав досягнення гендерного балансу і введення системної підтримки співробітників організації.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко 18-21 вересня 2017 року здійснить робочий візит до Сполучених Штатів Америки для участі у 72-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.