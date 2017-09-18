128 держав підписали декларацію щодо підтримки реформи ООН
Засідання було скликане за ініціативою США. У ньому взяв участь також президент України Петро Порошенко.
Про це повідомили в прес-центрі ООН.
Генеральний секретар Антоніу Гутерріш заявив, що мета реформи - викорінити бюрократію в організації, щоб в центрі діяльності ООН були люди, а не процедури.
"Люди живуть в бідності та ізоляції, стають жертвами конфліктів, їм відмовляють у правах і зневажають їх гідність, нашої допомоги потребують і ті, хто прагне втілити свої мрії і ідеї", - сказав генсек ООН.
За його словами, діяльність ООН повинна бути більше орієнтована на потреби на місцях і краще скоординована.
Гутерріш додав, що реформа в галузі менеджменту ООН включатиме спрощення процедур і децентралізацію процесу прийняття рішень, підвищення прозорості, ефективності та відповідальності. Серед кадрових змін він назвав досягнення гендерного балансу і введення системної підтримки співробітників організації.
Нагадаємо, президент України Петро Порошенко 18-21 вересня 2017 року здійснить робочий візит до Сполучених Штатів Америки для участі у 72-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО У Києві презентували виставку ікон на ящиках з-під патронів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Ватажок терористів "ДНР" Захарченко виявився мультимільйонером, - ДОКУМЕНТИ
- ВІДЕО CNN оприлюднив відео затримання в Україні шпигунів КНДР, які хотіли вкрасти ракетні технології
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків