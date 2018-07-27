12 моряків з арештованого в Греції судна повернуться в Україну

Капітан, старпом і два рядові перебуватимуть у Греції до з'ясування всіх обставин

Екіпаж судна Mekong Spirit, арештований 14 місяців тому в Греції за підозрою в контрабанді, днями повернеться додому.

Згідно з судовим рішенням, покинути країну зможуть 12 із 16 українських моряків. Головна умова - обов'язкова щомісячна реєстрації в Генеральному консульстві Греції в Одесі, повідомляє "Думская", інформує "Левый берег".

Як зазначив голова Благодійної організації "Фонд Бумбураса" і почесний консул Греції Пантеліс Бумбурас, який допомагав українцям повернутися на батьківщину, велися досить серйозні дипломатичні переговори на рівні двох країн - України та Греції.

"Це були складні 14 місяців. Довелося підключити серйозних адвокатів. І сьогодні, на щастя, ми домоглися справедливого рішення суду на користь українських моряків", - зазначає Пантеліс Бумбурас.

Моряки повідомили, що вони повернуться в Україну в п'ятницю, 27 липня.

Зараз вирішується питання перебування на території Греції решти чотирьох членів екіпажу.

За словами Бумбураса, на борту Mekong Spirit перебувати вони не зможуть - судно арештоване, судновласник самоусунувся.

"Зі свого боку ми готові підтримати моряків і надати їм допомогу в питанні житла і продуктів харчування. Ми їх не кинемо", - заявив почесний консул Греції.

Контейнеровоз Mekong Spirit затримали грецькі правоохоронці за підозрою в контрабанді зброї. Судно стоїть у порту Лавріо, за 60 км від Афін.

Нагадаємо, з піратського полону в Нігерії звільнено шістьох українських моряків.