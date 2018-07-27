12 моряків з арештованого в Греції судна повернуться в Україну
Згідно з судовим рішенням, покинути країну зможуть 12 із 16 українських моряків. Головна умова - обов'язкова щомісячна реєстрації в Генеральному консульстві Греції в Одесі, повідомляє "Думская", інформує "Левый берег".
Як зазначив голова Благодійної організації "Фонд Бумбураса" і почесний консул Греції Пантеліс Бумбурас, який допомагав українцям повернутися на батьківщину, велися досить серйозні дипломатичні переговори на рівні двох країн - України та Греції.
"Це були складні 14 місяців. Довелося підключити серйозних адвокатів. І сьогодні, на щастя, ми домоглися справедливого рішення суду на користь українських моряків", - зазначає Пантеліс Бумбурас.
Моряки повідомили, що вони повернуться в Україну в п'ятницю, 27 липня.
Зараз вирішується питання перебування на території Греції решти чотирьох членів екіпажу.
За словами Бумбураса, на борту Mekong Spirit перебувати вони не зможуть - судно арештоване, судновласник самоусунувся.
"Зі свого боку ми готові підтримати моряків і надати їм допомогу в питанні житла і продуктів харчування. Ми їх не кинемо", - заявив почесний консул Греції.
Контейнеровоз Mekong Spirit затримали грецькі правоохоронці за підозрою в контрабанді зброї. Судно стоїть у порту Лавріо, за 60 км від Афін.
Нагадаємо, з піратського полону в Нігерії звільнено шістьох українських моряків.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Потужні зливи у Японії забрали життя більш ніж 20 людей, - ФОТО
- ФОТО Бенксі розмалював Париж новими графіті про мігрантів та расизм
- ФОТО Моделіст військової техніки: "Принципово не роблю російську і "ДНРівську" техніку. Хіба що, спалену"
- Бюджетні Балкани: чому варто їхати у Хорватію та СловеніюЗа один тиждень нам вдалося відвідати чотири європейські країни, при цьому, витративши мінімальну кількість грошей
- "Комбат нам сказав: "Ви попали в "пи***рез". Спогади офіцера 93 ОМБр про звільнення Пісків24 липня 2014 року українська армія і добровольчі батальйони звільнили село Піски, на самій околиці Донецька. Взяли під контроль, вивісили український прапор. Але відтоді, ціле село, яке колись було одним із найзаможніших на Донеччині, стало суцільною позицією. На сьогодні в Пісках, напевно не залишилося нікого з місцевих мешканців. І жодної вцілілої будівлі