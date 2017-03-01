12 осіб заарештовані у справі про теракт у нічному клубі в Стамбулі

Поліція Туреччини заарештувала 12 осіб за підозрою в причетності до нападу на нічний клуб в Стамбулі в новорічну ніч, пошук нападника триває

Віце-прем'єр Туреччини Нуман Куртулмуш заявив, що у поліції є відбитки пальців і опис нападника. Чиновник пообіцяв, що особистість того, хто стріляв буде встановлена найближчим часом, повідомляє BBC.

"Ми сподіваємося не тільки знайти терориста, а й встановити його зв'язки і людей, які надавали йому підтримку зовні і всередині клубу", - заявив Куртулмуш.

Поліція Туреччини оприлюднила відео і фотографії людини, яка, за їхніми даними, і є нападником. У МВС не уточнили, де і коли були зняті ці кадри.

Турецькі ЗМІ з посиланням на свої джерела в поліції стверджують, що нападник міг бути з Узбекистану або Киргизії.

Влада зараз намагається зрозуміти, чи пов'язаний нападник на клуб з тими, хто влаштував стрілянину і вибух в аеропорту імені Ататюрка в липні.

Раніше ЗМІ повідомляли, що нападник, що влаштував стрілянину у нічному клубі Стамбула на вечірці з нагоди Нового року, є членом ісламського руху у Східному Туркестані.

Нагадаємо, в нічному клубі Стамбула невідомі відкрили вогонь на вечірці з нагоди Нового року. Кількість жертв становить 39 осіб. Серед них 16 іноземців. Ідентифіковано вже 21 тіло, українців серед загиблих поки що немає. Згодом правоохоронці заявили, що нападник був один.

Згодом бойовики ІДІЛу взяли на себе відповідальність за скоєння теракту. Також лідери ІДІЛ закликали своїх прихильників чинити напади на Туреччину через її участь у військовій операції в Сирії.

Туреччина бере участь в боях на території Сирії з серпня, проводячи операції проти ІДІЛ і курдських формувань. Влада Туреччини вже заявила, що продовжить військову кампанію в Сирії.