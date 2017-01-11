12 осіб, затриманих під час облави в київському клубі Jugendhub, визнали ухильниками

12 осіб, затриманих у нічному клубі Jugendhub у Києві і відправлених у військкомат, визнано ухильниками, зараз вони проходять медогляд.

Призовники під час церемонії, присвяченій останньому наборові на строкову службу до лав української армії, Київ, 15 жовтня. Фото: reuters

"12 осіб були визнані такими, що ухиляються від виконання військового обов'язку. Рішення щодо них буде ухвалено відповідними військовими комісіями. Зараз вони проходять медогляд, відповідні професійно-психологічні відбори", -повідомив начальник відділу комплектування та призову - заступник начальника управління призову та комплектування ГУ персоналу Генштабу Збройних Сил України Валерій Дендебера на брифінгу, інформує "Інтерфакс-Україна".

Дендебера уточнив, що спецоперація була проведена представниками Національної поліції, стосовно участі в цих заходах військових комісарів буде проведено перевірку.

Нагадаємо, в ніч з 27 на 28 жовтня правоохоронці влаштували рейд у київському нічному клубі Jugendhub.

Поліція заявила про затримання 17 людей з наркотиками. 32 відвідувачів доставлено до військкомату, оскільки, за повідомленням поліції, вони ухилялися від призову на строкову службу. Як з'ясувалося вже у військкоматі, серед утримуваних там опинилися і студенти, і навіть мешканці анексованого Криму, які не отримували жодних повісток.

Крім того очевидці повідомили, що правоохоронці застосовували до них силу.

Біля військкомату адвокат, який захищає інтереси затриманих, заявив, що відомостей про ухилення ними від призову немає.

Водночас, за словами представника уповноваженого з прав людини з питань захисту прав військовослужбовців Святослава Стеценка, якщо призовна комісія ухвалила рішення про розшук призовників, їх мали право затримати, не випускати з приміщення і потім відправити у військову частину.