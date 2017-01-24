12 поліцейських притягнули до відповідальності через стрілянину в Олевську

За результатами службової перевірки, розпочатої в рамках справи про перестрілку в Олевську Житомирської обл., з-за якої загинули дві людини, до дисциплінарної відповідальності притягнуто 12 поліцейських.

Заступник начальника Олевського відділення звільнений від посади, - повідомляє прес-служба Нацполіції.

"Обставини події, яка мала місце 16 січня у райцентрі Олевськ Житомирської, вивчала робоча група апарату Нацполіції. До її складу увійшли найбільш досвідчені працівники трьох департаментів: карного розшуку, кадрового забезпечення, а також організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування", - йдеться в повідомленні.

В результаті проведеної перевірки робочою групою встановлено передумови виникнення надзвичайної події. Ними стали неналежна організація службової діяльності поліцейських, відсутність контролю керівництва відділення, а також окремих керівників апарату обласної поліції.

За результатами службового розслідування до дисциплінарної відповідальності притягнуто 12 поліцейських. Двоє з них - начальник відділення поліції і керівника одного з його підрозділів - звільнені зі служби в поліції. Заступник начальника Олевського відділення звільнений від посади.

Крім того, два працівники попереджені про неповну посадову відповідність, п'яти - оголошено суворі догани. Ще двом керівникам структурних підрозділів обласної поліції оголошені догани.

Нагадаємо, у місті Олевськ Житомирської області сталася масова стрілянина за участю кількох десятків людей.

Унаслідок інциденту вогнепальні поранення отримали семеро осіб: четверо – жителі Олевського району і ще троє – львів'яни, один з яких помер під час надання медичної допомоги.