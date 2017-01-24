12 поліцейських притягнули до відповідальності через стрілянину в Олевську
Заступник начальника Олевського відділення звільнений від посади, - повідомляє прес-служба Нацполіції.
"Обставини події, яка мала місце 16 січня у райцентрі Олевськ Житомирської, вивчала робоча група апарату Нацполіції. До її складу увійшли найбільш досвідчені працівники трьох департаментів: карного розшуку, кадрового забезпечення, а також організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування", - йдеться в повідомленні.
В результаті проведеної перевірки робочою групою встановлено передумови виникнення надзвичайної події. Ними стали неналежна організація службової діяльності поліцейських, відсутність контролю керівництва відділення, а також окремих керівників апарату обласної поліції.
За результатами службового розслідування до дисциплінарної відповідальності притягнуто 12 поліцейських. Двоє з них - начальник відділення поліції і керівника одного з його підрозділів - звільнені зі служби в поліції. Заступник начальника Олевського відділення звільнений від посади.
Крім того, два працівники попереджені про неповну посадову відповідність, п'яти - оголошено суворі догани. Ще двом керівникам структурних підрозділів обласної поліції оголошені догани.
Нагадаємо, у місті Олевськ Житомирської області сталася масова стрілянина за участю кількох десятків людей.
Унаслідок інциденту вогнепальні поранення отримали семеро осіб: четверо – жителі Олевського району і ще троє – львів'яни, один з яких помер під час надання медичної допомоги.
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