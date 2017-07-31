12 українських банків залишилися у зоні ризику

Кількість українських банків, що порушують норматив мінімального зареєстрованого статутного капіталу, скоротилася з 20 до 12.

Згідно із законодавством, акціонери маленьких банків повинні були до 11 липня поповнити банк до 200 млн грн. На ранок 11 липня 20 банків не мали такого капіталу, що могло означати, що вже 12 липня НБУ міг визнати їх проблемними.

Моніторинг, проведений вранці 20 липня, показав, що кількість банків у зоні ризику скоротилася до 13 установ: 6 банків завершили процедуру докапіталізації, а один банк НБУ визнав неплатоспроможним.

За наступний тиждень, до 28 липня, повідомляє FinClub, ще всього один банк завершив докапіталізацію. Згідно з даними Мін'юсту, Мотор Банк В'ячеслава Богуслаєва мав зареєстрований статутний капітал 200 млн грн.

Не змінився зареєстрований статутний капітал у 12 банків з попереднього списку: у банку Фінансовий партнер (125 млн грн), який хотів здати банківську лізензію, а також у банку Центр (120 млн грн) Хамеда Аліханом, Кредит Оптима Банку (120 млн грн) сім'ї Бойко, Українського банку реконструкції та розвитку (120 млн грн) китайської BOCE, Укрбудінвестбанк (120,005 млн грн) Артура Чечоткін, Полікомбанку (120,3 млн грн) сім'ї Тарасовець, банку Гефест (121 млн грн) Ігоря Кутицького і В'ячеслава Попова, Альпарі банку (122 млн грн) Бахтарі Хедаятоллах, Айбокс Банку (122,455 м н грн) Володимира Дробота, банку Портал (125 млн грн) Ігоря Колосніцина, Альтбанка (126,116 млн грн), підконтрольного групі інвесторів і главі банку Ігорю Волоху, банку Розрахунковий центр (153,1 млн грн), підконтрольного Нацбанку.

Нагадаємо, найбільші українські банки-банкрути заборгували своїм вкладникам і державі 144 мільярди гривень.