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12 ув'язнених з в'язниць окупованого Криму передали Україні

Сьогоднішнє переміщення засуджених з кримських в'язниць здійснюється шляхом використання ad hoc механізму
Російська Федеральна служба виконання покарань заявляє, що передала українській стороні 12 громадян України, які відбували покарання у окупованому Криму.
12 ув Фото:tass.ru

Трохи раніше прес-служба омбудсмена повідомляла, що в районі п. п. Гоптівка відбувається передача 12 укладених з пенітенціарних установ окупованого Криму на материкову частину України, -  повідомляє "ТАСС".

Повідомлялося, що сьогоднішнє переміщення засуджених з кримських в'язниць здійснюється шляхом використання ad hoc механізму, який раніше запропонувала Валерія Лутковська.

Вона ще в 2015 році звернулася до російської колеги Елли Памфілової з проханням про переведення 22 засуджених, які відбувають покарання в пенітенціарних установах окупованого Криму.

Нагадаємо, у серпні 150 засуджених українців перевели з Криму до російських в’язниць.

 

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17 03 2017 14:37
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