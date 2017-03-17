12 ув'язнених з в'язниць окупованого Криму передали Україні

Російська Федеральна служба виконання покарань заявляє, що передала українській стороні 12 громадян України, які відбували покарання у окупованому Криму.

Трохи раніше прес-служба омбудсмена повідомляла, що в районі п. п. Гоптівка відбувається передача 12 укладених з пенітенціарних установ окупованого Криму на материкову частину України, - повідомляє "ТАСС".

Повідомлялося, що сьогоднішнє переміщення засуджених з кримських в'язниць здійснюється шляхом використання ad hoc механізму, який раніше запропонувала Валерія Лутковська.

Вона ще в 2015 році звернулася до російської колеги Елли Памфілової з проханням про переведення 22 засуджених, які відбувають покарання в пенітенціарних установах окупованого Криму.

Нагадаємо, у серпні 150 засуджених українців перевели з Криму до російських в’язниць.