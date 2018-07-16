12-річний хлопчик знайшов бойовий снаряд на дитячому майданчику у Краматорську
Як розповіли в поліції, хлопець разом із друзями гуляв на подвір'ї та бачив, що навколо невідомий чоловік щось шукав з металошукачем, а потім пішов.
"Коли дитина підійшла ближче, то побачила на землі снаряд. На щастя, він знав, яку небезпеку можуть становити вибухонебезпечні предмети, та відразу викликав на допомогу поліцію. На місце події миттєво виїхали правоохоронці та оточили територію", – зазначили в поліції.
За попередньою інформацією, це артилерійський снаряд Великої Вітчизняної Війни. На місці працюють співробітники слідчо-оперативної групи Краматорського відділу поліції та ДСНС.
Фото: dn.npu.gov.ua
Фото: dn.npu.gov.ua
Фото: dn.npu.gov.ua
Фото: dn.npu.gov.ua
Нагадаємо, на Донбасі не розміновані близько 96% небезпечних територій.
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