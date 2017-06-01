CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗа минулу добу на автошляхах України загинули 13 осіб, травм зазнала 61 людина.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
13 осіб загинуло в ДТП за добу
61 учасник дорожнього руху отримав травми
ДТП. Фото: job-sbu.org
Найнапруженіші за рівнем аварійності на дорогах Закарпатська і Запорізька області, повідомляє прес-служба Нацполіції.
У зв'язку зі складними погодними умовами в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Кіровоградській, Дніпропетровській і Черкаській областях введено обмеження для руху транспорту.
Нагадаємо, ввечері 5 січня поблизу села Чкаловське Чугуївського району Харківської області водій легкового автомобіля "Вольво-570" не впорався з керуванням, внаслідок чого загинули шестеро людей, з них двоє - діти 2009 року народження.
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06 01 2017 20:53 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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