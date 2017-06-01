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13 осіб загинуло в ДТП за добу

61 учасник дорожнього руху отримав травми
За минулу добу на автошляхах України загинули 13 осіб, травм зазнала 61 людина.
13 осіб загинуло в ДТП за добу ДТП. Фото: job-sbu.org

Найнапруженіші за рівнем аварійності на дорогах Закарпатська і Запорізька області, повідомляє прес-служба Нацполіції.

У зв'язку зі складними погодними умовами в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Кіровоградській, Дніпропетровській і Черкаській областях введено обмеження для руху транспорту.

Нагадаємо, ввечері 5 січня поблизу села Чкаловське Чугуївського району Харківської області водій легкового автомобіля "Вольво-570" не впорався з керуванням, внаслідок чого загинули шестеро людей, з них двоє - діти 2009 року народження.

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06 01 2017 20:53
ТЕГИ: аварія, ДТП
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