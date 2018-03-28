13 російських дипломатів покинули Україну

13 російських дипломатів, яких Україна вирішила видворити з зв'язку зі справою Сергія Скрипаля, покинули країну.

"Всі працівники російського посольства, оголошені персонами нон грата, покинули Україну", - повідомило джерело ТАСС у посольстві РФ в Києві.

Дипломати покинули Україну по-різному: хто поїздом, хто літаком.

Нагадаємо, що Україна прийняла рішення видворити 13 російських дипломатів у зв'язку з отруєнням у Великобританії колишнього агента ГРУ Сергія Скрипаля.

Додамо, що вже 26 країн видворяють 143 російських співробітника розвідки, які видавали себе за дипломатів, у зв'язку з отруєнням у Солсбері.

Також зазначається, що НАТО вирішило видворити 7 співробітників російської дипломатичної місії в Брюсселі, які працювали в штаб-квартирі Альянсу.

Як відомо, 4-го березня Сергій Скрипаль та його донька знепритомніли поблизу торговельного центру британського міста Солсбері. Їх відвезли до лікарні з симптомами хімічного отруєння. Відтоді, вони перебувають у важкому стані. Експерти британської поліції заявили, що проти Скрипаля та його доньки застосували нервово-паралітичні речовини, які ймовірно виготовлялись у Росії.

У зв'язку з цим, Британія оголосила про видворення з країни 23-х російських дипломатів. Таке рішення підтримав Держдеп США.