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13 видатних медиків отримали довічні стипендії від держави

Ще 70 - дворічні
Президент Петро Порошенко призначив 13 працівникам сфери охорони здоров'я довічні стипендії. Ще 70 - отримали дворічні стипендії.
13 видатних медиків отримали довічні стипендії від держави Фото: youtube.com

Серед відзначених діячів охорони здоров'я - працівники комунального закладу "Дніпропетровська обласна клінічна лікарня імені Мечникова", низка медичних установ в Івано-Франківській, Чернігівській, Запорізькій, Чернівецькій, Волинській, Дніпропетровській, Сумській, Житомирській, Львівській, Київській, Рівненській, Донецькій та Тернопільській областях, - йдеться в указі "Про призначення державних стипендій видатним діячам охорони здоров'я", який підписано головою держави 30 грудня, інформує LB.ua.

А також працівники установ Міністерства охорони здоров'я України та Національної академії медичних наук України.

Нагадаємо, в 2017 році стипендії студентів вищих навчальних закладів Кабмін підвищив на 18%.

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30 12 2017 15:28
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