13 видатних медиків отримали довічні стипендії від держави
Серед відзначених діячів охорони здоров'я - працівники комунального закладу "Дніпропетровська обласна клінічна лікарня імені Мечникова", низка медичних установ в Івано-Франківській, Чернігівській, Запорізькій, Чернівецькій, Волинській, Дніпропетровській, Сумській, Житомирській, Львівській, Київській, Рівненській, Донецькій та Тернопільській областях, - йдеться в указі "Про призначення державних стипендій видатним діячам охорони здоров'я", який підписано головою держави 30 грудня, інформує LB.ua.
А також працівники установ Міністерства охорони здоров'я України та Національної академії медичних наук України.
Нагадаємо, в 2017 році стипендії студентів вищих навчальних закладів Кабмін підвищив на 18%.
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