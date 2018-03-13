140 конгресменів вимагають від Трампа ввести нові санкції проти Росії

Представники демократичної меншості в Палаті представників Конгресу США склали петицію, в якій зажадали від президента Дональда Трампа ввести нові санкції проти Росії за втручання в президентські вибори 2016 року.

Усього звернення до президента підписали 140 конгресменів. Вони нагадали, що влітку 2017 року понад 400 депутатів нижньої палати від обох партій прийняли закон про протидію супротивникам США шляхом санкцій (CAATSA). Президент підписав його 2 серпня 2017 року.

"Ваші дії за останній рік показали, що ви будете постійно виправдовувати президента Путіна і заперечувати його визнане сприяння вашій кампанії 2016 року", - пвідомляє The Hill.

"Цими останніми діями ви ігноруєте закон і прерогативи рівноправної гілки влади і даєте зрозуміти Росії, що нічого не зробите, щоб зупинити додаткове втручання в наші вибори", - заявили автори послання.

"Ми надали вам інструменти, необхідні для вирішення цього завдання. Якщо ви продовжите тримати ці інструменти на полиці, ми будемо наполягати на додаткових законодавчих заходах з більш строгими вимогами. Якщо ви відмовляєтеся захищати США від ворожого іноземного уряду, Конгрес повинен діяти самостійно", - попередили демократи.

Нагадаємо, міністр фінансів США Стівен Мнучін пообіцяв, що про нові санкції проти РФ буде оголошено протягом 30 днів.

Очікувалося, що 29 січня влада США оголосить про введення пакету санкцій щодо осіб і компаній, які є великими клієнтами російського оборонно-промислового комплексу в рамках закону "Про протидію противникам Америки за допомогою санкцій" (CAATSA), підписаного Трампом в минулому році.



Однак адміністрація Трампа заявила, що не буде негайно вводити додаткові санкції проти Росії відповідно з законом. Адміністрація американського президента вважає, що з моменту прийняття закону іноземні уряди відмовилися від запланованих або оголошених покупок в кілька мільярдів доларів на придбання продукції російського ВПК.