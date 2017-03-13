CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ14 березня в Україні вперше відзначатимуть День українського добровольця.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
14 березня Україна вперше відзначатиме День добровольця
Штаб АТО підготував відео, в якому показані яскраві приклади самовідданості воїнів-добровольців
Фото: ЕРА
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.
"Це свято людей, які свідомо, за покликом власного серця, стали на захист своєї Батьківщини і захищають рідну землю від загарбників", - йдеться в повідомленні.
Штаб АТО підготував відео, в якому показані яскраві приклади самовідданості воїнів-добровольців.
Нагадаємо, Верховна Рада України підтримала за основу та в цілому проект постанови №4261 "Про встановлення Дня українського добровольця".
У даний час близько 40 тис. представників добровольчого руху захищають територіальну цілісність України в зоні проведення АТО на Донбасі.
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