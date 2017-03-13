14 березня Україна вперше відзначатиме День добровольця

14 березня в Україні вперше відзначатимуть День українського добровольця.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Це свято людей, які свідомо, за покликом власного серця, стали на захист своєї Батьківщини і захищають рідну землю від загарбників", - йдеться в повідомленні.

Штаб АТО підготував відео, в якому показані яскраві приклади самовідданості воїнів-добровольців.

Нагадаємо, Верховна Рада України підтримала за основу та в цілому проект постанови №4261 "Про встановлення Дня українського добровольця".

У даний час близько 40 тис. представників добровольчого руху захищають територіальну цілісність України в зоні проведення АТО на Донбасі.