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14 березня Україна вперше відзначатиме День добровольця

Штаб АТО підготував відео, в якому показані яскраві приклади самовідданості воїнів-добровольців
14 березня в Україні вперше відзначатимуть День українського добровольця.
14 березня Україна вперше відзначатиме День добровольця Фото: ЕРА

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Це свято людей, які свідомо, за покликом власного серця, стали на захист своєї Батьківщини і захищають рідну землю від загарбників", - йдеться в повідомленні.

Штаб АТО підготував відео, в якому показані яскраві приклади самовідданості воїнів-добровольців.

Нагадаємо, Верховна Рада України підтримала за основу та в цілому проект постанови №4261 "Про встановлення Дня українського добровольця".

У даний час близько 40 тис. представників добровольчого руху захищають територіальну цілісність України в зоні проведення АТО на Донбасі.

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13 03 2017 22:37
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