CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВнаслідок повені в околицях Афін загинули вже 14 людей, декілька людей зникли безвісти.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
14 людей стали жертвами повені в околицях Афін
13 людей отримали поранення різного ступеня важкості
Фото: Kathimerini
Про це повідомляє видання Kathimerini.
Раніше повідомлялося про п’ятьох загиблих і чотирьох загиблих безвісти.
Потім грецькі рятувальні служби повідомили про те, що загинули десять чоловіків і четверо жінок. При цьому 11 людей загинули у містечку Мандра. Ще двох людей виловили в морі – їх змило потоком води.
Фото: Kathimerini
Крім того, 13 людей отримали поранення різного ступеня важкості.
Фото: Kathimerini
Повінь в західних околицях Афін була спричинена штормом, який тривав усю попередню ніч. Затоплені виявилися сотні будинків, дороги і підприємства.
Нагадаємо, у вересні сильні зливи в італійській провінції Ліворно спричинили загибель щонайменше семи людей.
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15 11 2017 18:53 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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