14 людей стали жертвами повені в околицях Афін

Внаслідок повені в околицях Афін загинули вже 14 людей, декілька людей зникли безвісти.

Про це повідомляє видання Kathimerini.

Раніше повідомлялося про п’ятьох загиблих і чотирьох загиблих безвісти.

Потім грецькі рятувальні служби повідомили про те, що загинули десять чоловіків і четверо жінок. При цьому 11 людей загинули у містечку Мандра. Ще двох людей виловили в морі – їх змило потоком води.



Фото: Kathimerini