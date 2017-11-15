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14 людей стали жертвами повені в околицях Афін

13 людей отримали поранення різного ступеня важкості
Внаслідок повені в околицях Афін загинули вже 14 людей, декілька людей зникли безвісти.
14 людей стали жертвами повені в околицях Афін Фото: Kathimerini

Про це повідомляє видання Kathimerini.

Раніше повідомлялося про п’ятьох загиблих і чотирьох загиблих безвісти.

Потім грецькі рятувальні служби повідомили про те, що загинули десять чоловіків і четверо жінок. При цьому 11 людей загинули у містечку Мандра. Ще двох людей виловили в морі – їх змило потоком води.


Фото: Kathimerini 

Крім того, 13 людей отримали поранення різного ступеня важкості.


Фото: Kathimerini 

Повінь в західних околицях Афін була спричинена штормом, який тривав усю попередню ніч. Затоплені виявилися сотні будинків, дороги і підприємства.

Нагадаємо, у вересні сильні зливи в італійській провінції Ліворно спричинили загибель щонайменше семи людей.

 

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15 11 2017 18:53
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