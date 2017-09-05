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14 людей загинули від вибуху на складі феєрверків у Мексиці, – ФОТО

Серед загиблих було п'ятеро дітей
14 людей загинули і ще близько 30 осіб дістали поранення в результаті вибуху піротехніки у місті Сан-Ісідро, в штаті Пуебла (Мексика).
14 людей загинули від вибуху на складі феєрверків у Мексиці, – ФОТО Фото: twitter.com/LuisMontero_P

Серед загиблих було 5 дітей, повідомляє The Independent з посиланням на заяву місцевого високопосадовця.

Вибух стався увечері 8 травня в сільській місцевості в штаті Пуебла. Організатори фестивалю запустили піротехнічну ракету на вулиці, вона впала на дах будинку і вибухнула.


Фото: twitter.com/DiarioDeTabasco


Фото: twitter.com/noticiashouston

"Група людей жила в будинку, де зберігалася піротехніка для фестивалів. Феєрверк був запущений кимось на вулиці і приземлився на інший феєрверк, це викликало вибух, який зруйнував будинок", – цитує Reuters заяву уряду Пуебли.


Фото: twitter.com/noticiashouston


Фото: reuters.com


Фото: reuters.com


Фото: reuters.com

Нагадаємо, на Вінничині піротехніки в суботу, 22 квітня, підірвали п'ять п'ятисоткілограмових авіаційних бомб.

З початку року київська поліція вилучила у пасажирів метрополітену 81 детонатор, 54 тротилові шашки, 645 набоїв, 7 гранат, пістолет, порох, димові шашки та холодну зброю.

На північ від Тель-Авіва 14 березня стався вибух на складі феєрверків. В результаті, дві людини загинули і ще кілька отримали поранення.

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09 05 2017 19:00
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